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Cây thuốc quý tốt như sâm, mọc dại nhiều nơi lại ít người chú ý

Chủ Nhật, 05:45, 28/06/2026
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VOV.VN - Cây bách bộ là loại thảo dược quý, mọc hoang dại ở vùng núi phía Bắc Việt Nam, nổi tiếng với tác dụng bổ phổi, ngừng ho, sát trùng và diệt ký sinh trùng. Không chỉ dừng lại ở đó, y học hiện đại cũng đã chứng minh loài thảo dược này sở hữu nhiều dược tính vượt trội đối với sức khỏe.

Hỗ trợ điều trị ho

Công dụng chính của cây bách bộ là trị ho, đặc biệt ho lâu năm, ho gà (bách nhật khái), ho do lao phổi, viêm khí quản mạn tính và ho do hư lao. Trong rễ củ bách bộ có chứa hoạt chất alcaloid (chủ yếu là stemonin).

Hoạt chất này có khả năng làm giảm tính hưng phấn của trung khu hô hấp, từ đó ức chế phản xạ ho một cách tự nhiên mà không gây hại cho cơ thể. 

Kháng khuẩn, chống viêm, tiêu diệt ký sinh trùng

Các nghiên cứu y học hiện đại đã chứng minh, dịch chiết từ bách bộ có tác dụng ức chế nhiều loại vi khuẩn gây bệnh như: tụ cầu vàng, liên cầu khuẩn, khuẩn phế cầu và cả vi khuẩn ho gà.

Rễ bách bộ cũng có thể giúp diệt giun kim, giun đũa, giun móc và các ký sinh trùng đường ruột. Ngoài ra, dịch chiết diệt chấy rận, bọ chét, ấu trùng ruồi, muỗi và rệp - thường dùng ngâm rượu hoặc sắc nước tắm/rửa.

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Công dụng chính của cây bách bộ là trị ho, đặc biệt ho lâu năm, ho gà (bách nhật khái), ho do lao phổi, viêm khí quản mạn tính và ho do hư lao.

Hỗ trợ trị nhiễm trùng đường ruột

Cây bách bộ có tác dụng kháng khuẩn mạnh đối với nhiều loại vi khuẩn như liên cầu tan huyết, phế cầu, tụ cầu vàng, não mô cầu và vi khuẩn gây lỵ, phó thương hàn. Chính vì vậy, sử dụng loại thảo dược này có thể hỗ trợ điều trị tiêu chảy do nhiễm khuẩn, lỵ amip và các vấn đề đường ruột.

Tác dụng an thần, giảm căng thẳng nhẹ

Mặc dù không phải là công dụng chính, nhưng một lượng nhỏ alcaloid trong bách bộ có khả năng làm dịu hệ thần kinh trung ương. Người bệnh sau khi uống thuốc có xu hướng dễ ngủ hơn, giảm cảm giác bồn chồn do các cơn ho dai dẳng gây ra vào ban đêm.

Tăng cường miễn dịch

Không chỉ là vị thuốc cắt cơn ho thông thường, dược liệu bách bộ còn đóng vai trò như một người vệ sĩ thầm lặng giúp củng cố hệ miễn dịch của cơ thể.

Các nghiên cứu dược lý hiện đại cho thấy, hoạt chất stemonin trong bách bộ có khả năng kháng khuẩn và kháng virus cực mạnh, giúp ức chế trực tiếp các chủng vi khuẩn gây hại. Việc sử dụng vị thuốc bách bộ đúng cách chính là giải pháp nâng cao sức đề kháng tự nhiên tuyệt vời, tạo dựng một "lá chắn" vững chắc bảo vệ hệ hô hấp khỏe mạnh, đặc biệt là vào những thời điểm giao mùa nhạy cảm.

Cây bách bộ là một vị thuốc nam quý giá với nhiều lợi ích sức khỏe vượt trội, đặc biệt là trong việc chăm sóc hệ hô hấp và tiêu diệt ký sinh trùng. Tuy nhiên, để thảo dược phát huy tối đa công dụng và tránh các tác dụng phụ không mong muốn, bạn nên tham khảo ý kiến của thầy thuốc hoặc bác sĩ chuyên khoa trước khi áp dụng vào liệu trình điều trị.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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