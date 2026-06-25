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Loại gia vị được ví như “vàng đen”, bổ đủ đường lại giúp phòng ngừa nhiều bệnh

Thứ Năm, 14:00, 25/06/2026
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VOV.VN - Hạt tiêu đen là một trong những loại gia vị phổ biến nhờ hương vị cay nồng và kích thích vị giác. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong y học cổ truyền và khoa học hiện đại, hạt tiêu đen còn được ví như "vua của các loại gia vị" nhờ những giá trị dược tính đáng kinh ngạc.

Thúc đẩy hệ tiêu hóa khỏe mạnh và giảm đầy hơi

Tác dụng của tiêu đen đầu tiên phải kể đến là khả năng kích thích dạ dày tiết ra nhiều axit hydrochloric hơn. Loại axit này đóng vai trò cốt lõi trong việc tiêu hóa protein và các thức ăn khác có trong ruột. Khi quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru, bạn sẽ tránh được các tình trạng khó chịu như đầy bụng, khó tiêu, ợ hơi và táo bón. Ngoài ra, tiêu đen còn có đặc tính làm giảm sự tích tụ khí trong ruột, giúp bụng dạ luôn nhẹ nhàng.

Chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp ngăn ngừa bệnh tật

Hạt tiêu đen rất giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là hoạt chất piperine. Chất này giúp cơ thể chống lại sự tàn phá của các gốc tự do các phân tử không ổn định có thể làm tổn thương tế bào.

Việc dư thừa gốc tự do là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến lão hóa sớm, các bệnh lý tim mạch, tiểu đường và viêm nhiễm mãn tính. Bổ sung tiêu đen vào chế độ ăn uống là cách đơn giản để bạn củng cố "lá chắn" bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại này.

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Tác dụng của tiêu đen đầu tiên phải kể đến là khả năng kích thích dạ dày tiết ra nhiều axit hydrochloric hơn.

Kháng viêm tự nhiên, hỗ trợ giảm đau khớp

Tình trạng viêm mãn tính là căn nguyên của nhiều bệnh lý nguy hiểm, bao gồm cả viêm khớp. Nhờ sở hữu hoạt chất piperine, lợi ích của hạt tiêu đen trong việc chống viêm đã được nhiều nghiên cứu lâm sàng công nhận.

Hoạt chất này giúp ức chế các phản ứng viêm trong cơ thể, từ đó làm giảm tình trạng sưng tấy, đau nhức xương khớp ở người lớn tuổi hoặc người bị viêm khớp mãn tính một cách tự nhiên mà không gây tác dụng phụ cho dạ dày như các loại thuốc giảm đau tây y.

Tăng cường khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng

Đây là một công dụng của hạt tiêu đen cực kỳ độc đáo mà ít loại gia vị nào có được. Hoạt chất piperine trong tiêu đen có thể làm tăng khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng thiết yếu của cơ thể như curcumin (trong nghệ), beta-carotene (trong cà rốt), vitamin A, C và selen.

Ví dụ, khoa học đã chứng minh khi kết hợp tiêu đen với nghệ, piperine sẽ giúp tăng mức độ hấp thụ chất chống viêm curcumin của cơ thể lên tới 2000%.

Hỗ trợ giảm cân và kích thích đốt cháy mỡ thừa

Nếu bạn đang lên kế hoạch ăn kiêng, đừng quên thêm tiêu đen vào thực đơn. Lớp vỏ bên ngoài của hạt tiêu đen chứa các phytonutrient có khả năng kích thích quá trình phân hủy các tế bào mỡ. Đồng thời, vị cay nồng của tiêu làm tăng nhiệt lượng cơ thể, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đốt cháy calo dư thừa diễn ra nhanh hơn. Tiêu đen cũng là chất lợi tiểu tự nhiên, giúp cơ thể đào thải độc tố và lượng nước thừa hiệu quả.

Bảo vệ và tăng cường chức năng não bộ

Nhiều nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã chứng minh hoạt chất piperine trong hạt tiêu đen mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe não bộ. Cụ thể, nó giúp cải thiện trí nhớ và tăng cường chức năng nhận thức bằng cách kích thích các đường dẫn thần kinh trong não.

Các nhà khoa học cũng đang nghiên cứu tiềm năng của tiêu đen trong việc ngăn ngừa và làm giảm nhẹ các triệu chứng của các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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