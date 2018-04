Chanh leo có quá nhiều lợi ích

Tăng cường miễn dịch: Trái cây này giúp tăng cường hệ thống miễn dịch bởi vì nó chứa vitamin C, chất chống oxy hoá và các hợp chất nhất định. 100 gram chanh leo chứa 30 miligam vitamin C. Những loại vitamin này giúp làm giảm các gốc tự do khỏi cơ thể. Chống ung thư: Các chất polyphenol, chất chống oxy hoá và carotenoid có trong trái chanh leo có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, đặc biệt đối với ung thư phổi và ung thư miệng. Chữa mất ngủ: Uống một ly nước ép chanh leo có tác dụng làm dịu tâm trí. Nó làm giãn các dây thần kinh và chữa các vấn đề về dạ dày và tiêu hóa. Những người bị chứng mất ngủ và rối loạn liên quan đến giấc ngủ khác có thể thêm chanh leo vào chế độ ăn uống hàng ngày. Giàu Vitamin A: Trái cây này chứa nhiều vitamin A, có lợi cho đôi mắt của bạn. Nó sẽ giúp ngăn ngừa đục thủy tinh thể, chứng quáng gà và thoái hóa điểm vàng. Số lượng đáng kể các chất chống oxy hoá có trong chanh leo sẽ bảo vệ mắt tốt hơn. Tốt cho tiêu hóa: Trái chanh leo có nhiều chất xơ rất tốt cho tiêu hóa và giữ ruột của bạn sạch sẽ. Chanh leo có tác dụng nhuận tràng, giúp làm sạch ruột kết và giữ cho đường tiêu hóa khoẻ mạnh. Giảm huyết áp: Trái chanh leo chứa kali có tác dụng như một chất làm giãn mạch. Khoáng chất chứa trong trái cây này thúc đẩy sức khoẻ tim mạch, làm tăng lưu lượng máu và ức chế sự căng thẳng của mạch máu. Giữ trái tim của bạn khỏe mạnh bằng cách ăn chanh leo hàng ngày. Giảm suyễn: Trái chanh leo có nhiều chất dinh dưỡng và nó chứa một vitamin quan trọng (vitamin C). Vitamin này ngăn ngừa các triệu chứng hen suyễn và giúp làm dịu cơn suyễn. Nó cũng giúp giảm ho và thở khò khè. Cải thiện sức khoẻ xương: Trái cây chứa nhiều khoáng chất quan trọng như đồng, sắt, phốt pho và magiê. Những khoáng chất này giúp tăng mật độ khoáng xương và duy trì độ bền xương. Ăn trái cây mỗi ngày cũng có thể ngăn ngừa loãng xương. Tốt cho tim: Chanh leo có flavonoid và axit phenolic giúp bảo vệ trái tim bạn. Trái cây này có khả năng kiểm soát mức cholesterol bằng cách giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt. Cholesterol xấu làm tắc nghẽn các động mạch và làm căng thẳng trái tim của bạn. Giảm cân: Chanh leo là một trong những trái cây hoàn hảo để giảm cân vì nó có ít calo, chất béo và natri. 100 gram chanh leo có 97 calo và nó cũng có hàm lượng chất xơ cao, làm đầy dạ dày của bạn, do đó giảm sự thèm ăn. Tốt cho bệnh nhân tiểu đường: Trái cây có hàm lượng chất xơ cao và một chỉ số đường huyết thấp giúp duy trì mức độ insulin ở bệnh nhân tiểu đường. Những người bị bệnh tiểu đường có thể ăn chanh leo vì nó sẽ giúp giữ mức đường trong máu ổn định.

