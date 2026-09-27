Chanh tốt cho sức khỏe, nhưng dùng thế nào để không gây hại?

Lợi ích bất ngờ của quả chanh

Nguồn chất chống oxy hóa dồi dào

Chất chống oxy hóa có vai trò bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Khi lượng gốc tự do trong cơ thể tăng cao, chúng có thể gây tổn thương tế bào và liên quan đến nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính, trong đó có bệnh tim mạch, tiểu đường và ung thư.

Chanh chứa nhiều hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa như flavonoid, limonoid, kaempferol, quercetin và axit ascorbic. Những thành phần này góp phần bảo vệ tế bào trước tổn thương do quá trình oxy hóa.

Tăng miễn dịch

Chanh là nguồn cung cấp vitamin C, một dưỡng chất cần thiết cho hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Vitamin C tham gia vào nhiều chức năng miễn dịch, trong đó có hỗ trợ hoạt động của các tế bào bạch cầu giúp cơ thể chống lại tác nhân gây nhiễm trùng.

Một số nghiên cứu trên người cũng cho thấy bổ sung đầy đủ vitamin C có thể góp phần rút ngắn thời gian hoặc giảm mức độ nghiêm trọng của cảm lạnh và một số bệnh nhiễm trùng thông thường.

Quả chanh quen thuộc trong chế biến món ăn, pha nước uống, cung cấp vitamin C và các chất chống oxy hóa

Cải thiện làn da

Vitamin C trong chanh tham gia vào quá trình sản xuất collagen, loại protein quan trọng giúp duy trì cấu trúc, độ đàn hồi và độ săn chắc của da.

Việc cung cấp đủ vitamin C thông qua chế độ ăn có thể hỗ trợ sức khỏe làn da, góp phần duy trì độ đàn hồi và hạn chế tình trạng da khô. Một nghiên cứu trên khoảng 4.000 phụ nữ cũng ghi nhận người có chế độ ăn giàu vitamin C có xu hướng ít nếp nhăn và khô da hơn.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Bệnh tim mạch là một trong những nguyên nhân gây tử vong phổ biến trên thế giới. Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu vitamin C có thể hỗ trợ kiểm soát một số yếu tố nguy cơ tim mạch.

Vitamin C trong chanh có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe mạch máu và huyết áp. Bên cạnh đó, các hợp chất chống oxy hóa trong chanh cũng có khả năng bảo vệ tế bào trước tổn thương do quá trình oxy hóa, qua đó hỗ trợ giảm một số yếu tố liên quan đến xơ vữa động mạch.

Ngừa sỏi thận

Sỏi thận hình thành khi các khoáng chất và muối trong nước tiểu kết tinh, thường liên quan đến tình trạng nước tiểu cô đặc hoặc chứa nhiều chất tạo sỏi. Chanh và các loại trái cây họ cam quýt giàu axit citric, hợp chất có thể làm tăng citrate trong nước tiểu, từ đó hạn chế quá trình kết tinh của một số loại sỏi. Một số nghiên cứu cũng cho thấy người thường xuyên tiêu thụ cam, chanh có nguy cơ hình thành sỏi thận thấp hơn so với người ăn ít.

Tăng khả năng hấp thụ sắt

Sắt cần thiết cho quá trình sản xuất hemoglobin và vận chuyển oxy; thiếu sắt có thể gây mệt mỏi, da xanh xao, khó thở hoặc rụng tóc. Sắt từ thực vật thường khó hấp thu hơn sắt từ động vật, vì vậy vitamin C trong chanh có thể giúp cơ thể hấp thu dạng sắt này tốt hơn. Đặc biệt, người ăn chay có thể kết hợp thực phẩm giàu sắt với chanh để tăng khả năng hấp thu.

Giảm nguy cơ ung thư

Các loại trái cây họ cam quýt như cam, chanh, bưởi chứa nhiều hợp chất thực vật, trong đó có flavonoid và các chất chống oxy hóa.

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy các hợp chất này có khả năng tác động đến quá trình oxy hóa và một số cơ chế liên quan đến sự phát triển bất thường của tế bào. Tuy nhiên, những kết quả này không đồng nghĩa với việc ăn chanh có thể phòng ngừa hoặc điều trị ung thư ở người.

Một số mặt trái cần lưu ý khi sử dụng chanh

Chanh nhìn chung an toàn khi dùng với lượng phù hợp, nhưng người dị ứng với họ cam quýt cần thận trọng vì có thể nổi mề đay, sưng hoặc khó thở. Người bị trào ngược axit cũng nên hạn chế nếu chanh làm tăng ợ nóng, đầy hơi, buồn nôn hoặc khó chịu. Ngoài ra, uống chanh đậm đặc thường xuyên có thể ảnh hưởng men răng; nên súc miệng bằng nước sạch sau khi sử dụng và hạn chế để axit tiếp xúc lâu với răng.