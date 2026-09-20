Chè hạt sen long nhãn có gì đặc biệt mà nhiều người yêu thích?

Hạt sen có tác dụng gì?

Hạt sen giàu carbohydrate, protein, chất xơ và các khoáng chất như magiê, kali, photpho, đồng; đồng thời ít chất béo, natri và cholesterol.

Theo y học cổ truyền, hạt sen vị ngọt, tính bình, được dùng với mục đích bổ tâm, kiện tỳ, dưỡng thận, an thần, hỗ trợ mất ngủ và tiêu hóa kém. Tâm sen vị đắng, tính hàn, thường dùng pha trà hoặc sắc uống, chủ yếu với mục đích thanh tâm, an thần.

Long nhãn có tác dụng gì?

Long nhãn là cùi quả nhãn sấy khô, chứa carbohydrate, đường tự nhiên, protein, vitamin B1, B2, C và các khoáng chất như sắt, kali, photpho, giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Kết hợp hạt sen và long nhãn trong món chè có thể cung cấp năng lượng và một số dưỡng chất cho cơ thể

Theo y học cổ truyền, long nhãn vị ngọt, tính ôn, được dùng với mục đích bổ ích tâm tỳ, dưỡng huyết, an thần, hỗ trợ người mệt mỏi, suy nhược hoặc khó ngủ. Tuy nhiên, các công dụng này thuộc phạm vi y học cổ truyền, không thay thế thuốc điều trị. Khi kết hợp với hạt sen, long nhãn tạo vị ngọt dịu, dễ ăn và thường được dùng làm món ăn nhẹ.

Ăn chè hạt sen long nhãn có tác dụng gì?

Kết hợp hạt sen và long nhãn trong món chè có thể cung cấp năng lượng và một số dưỡng chất cho cơ thể. Hạt sen và long nhãn được dùng trong y học cổ truyền với mục đích an thần, dưỡng tâm, hỗ trợ thư giãn và giấc ngủ, nhưng không thay thế điều trị mất ngủ. Protein, carbohydrate, vitamin và khoáng chất trong nguyên liệu giúp bổ sung năng lượng, trong khi chất xơ từ hạt sen góp phần hỗ trợ tiêu hóa và nhu động ruột. Vị ngọt thanh, dễ ăn cũng có thể tạo cảm giác thoải mái khi dùng với khẩu phần phù hợp.

Ai nên ăn chè hạt sen long nhãn?

Chè hạt sen long nhãn có thể dùng làm món ăn nhẹ cho người khó ngủ, căng thẳng, mệt mỏi, người cao tuổi, phụ nữ sau sinh, trẻ biếng ăn hoặc người cần bổ sung năng lượng, với khẩu phần phù hợp. Người mắc tiểu đường cần hạn chế do long nhãn và đường phèn chứa nhiều đường; người đầy bụng, tiêu hóa kém hoặc không dung nạp thành phần của món chè cũng nên thận trọng. Món chè chỉ có giá trị bổ sung dinh dưỡng, không thay thế điều trị mất ngủ, stress hay các vấn đề sức khỏe.