中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Việt Nam có sẵn loại cây bổ từ lá tới quả, dưỡng tim, chống lão hóa cực tốt

Thứ Sáu, 05:45, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cây ổi không chỉ là một loại cây ăn quả quen thuộc trong vườn nhà mà còn được ví như một "nhà thuốc mini" nhờ hàm lượng dinh dưỡng cực cao. Từ quả đến lá, loại cây này mang lại những lợi ích bất ngờ cho cơ thể.

Tăng cường hệ miễn dịch 

Ổi được mệnh danh là "vua Vitamin C" khi sở hữu lượng dưỡng chất này cao gấp nhiều lần so với cam. Vitamin C đóng vai trò thiết yếu trong việc tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể xây dựng hàng rào bảo vệ vững chắc chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn và virus. Việc bổ sung ổi vào thực đơn hàng ngày không chỉ giúp bạn giảm nguy cơ mắc các bệnh cảm cúm thông thường mà còn hỗ trợ quá trình phục hồi cơ thể nhanh chóng sau khi ốm.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Nhiều nghiên cứu y khoa đã chứng minh rằng chiết xuất từ lá ổi có khả năng cải thiện tình trạng kháng insulin và kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả sau bữa ăn. Bên cạnh đó, quả ổi có chỉ số đường huyết (GI) thấp và hàm lượng chất xơ cao, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Đây là thực phẩm lý tưởng dành cho những người đang điều trị tiểu đường hoặc những ai muốn phòng ngừa căn bệnh mạn tính này một cách tự nhiên.

viet nam co san loai cay bo tu la toi qua, duong tim, chong lao hoa cuc tot hinh anh 1
Cây ổi không chỉ là một loại cây ăn quả quen thuộc trong vườn nhà mà còn được ví như một "nhà thuốc mini" nhờ hàm lượng dinh dưỡng cực cao. (Ảnh minh họa)

Bảo vệ sức khỏe tim mạch, huyết áp

Sự kết hợp giữa chất xơ hòa tan và kali trong quả ổi mang lại lợi ích to lớn cho hệ tim mạch. Kali giúp điều hòa huyết áp bằng cách giảm tác động của natri, trong khi chất xơ hỗ trợ giảm mức cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL). Duy trì thói quen ăn ổi chín hoặc uống trà lá ổi có thể giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch, từ đó giảm thiểu đáng kể nguy cơ đột quỵ và các bệnh lý về tim nguy hiểm.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Với hàm lượng chất xơ dồi dào, ổi là giải pháp tự nhiên tuyệt vời để ngăn ngừa tình trạng táo bón và làm sạch đường ruột. Đặc biệt, lá ổi chứa các hợp chất kháng khuẩn mạnh mẽ, giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại gây tiêu chảy. Từ lâu, việc sử dụng búp ổi non hoặc nước sắc lá ổi đã được coi là phương thuốc hiệu quả để làm dịu niêm mạc ruột, giảm đau bụng và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn.

Hỗ trợ giảm cân, duy trì vóc dáng

Ổi là thực phẩm vàng cho những người đang trong chế độ ăn kiêng nhờ đặc tính ít calo nhưng lại giàu dinh dưỡng. Một quả ổi trung bình chỉ chứa khoảng 37–50 calo nhưng lại cung cấp lượng chất xơ lớn, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và giảm cảm giác thèm ăn vặt. Thay vì tiêu thụ các loại đồ uống có đường, một ly nước ép ổi không đường sẽ giúp bạn bổ sung đủ vitamin mà không lo ngại về vấn đề tăng cân hay tích tụ mỡ thừa.

Phòng ngừa ung thư

Hợp chất Lycopene, Quercetin và Vitamin C có trong ổi là những chất chống oxy hóa cực mạnh, có khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại trong cơ thể. Các gốc tự do này chính là nguyên nhân dẫn đến tổn thương tế bào và hình thành khối u. Nhiều nghiên cứu thực nghiệm cho thấy chiết xuất lá ổi có tác dụng tích cực trong việc ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú và ung thư khoang miệng.

Làm đẹp da và ngăn ngừa lão hóa sớm

Không chỉ tốt cho bên trong, ổi còn là nguyên liệu làm đẹp tuyệt vời cho làn da nhờ sự hiện diện của các chất chống oxy hóa và vitamin đa dạng. Các dưỡng chất này giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, khói bụi, đồng thời kích thích sản sinh collagen để duy trì độ đàn hồi và giảm nếp nhăn. Ngoài ra, lá ổi có tính kháng viêm cao, giúp điều trị mụn trứng cá hiệu quả và làm mờ các vết thâm, mang lại cho bạn làn da sáng khỏe, mịn màng.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: cây ổi quả ổi trà lá ổi ăn nhiều ổi có tốt không lợi ích khi ăn ổi ăn ổi có tác dụng gì những lưu ý khi ăn ổi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khi phóng khoáng quá hóa... yếu sinh lý
Khi phóng khoáng quá hóa... yếu sinh lý

VOV.VN - Có phải lối sống phóng khoáng, nhiều áp lực khiến giới trẻ dễ mắc yếu sinh lý hơn? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh chia sẻ về thói quen sống và tác động của sức khỏe tinh thần đến sức khỏe tình dục ở nam giới.

Khi phóng khoáng quá hóa... yếu sinh lý

Khi phóng khoáng quá hóa... yếu sinh lý

VOV.VN - Có phải lối sống phóng khoáng, nhiều áp lực khiến giới trẻ dễ mắc yếu sinh lý hơn? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh chia sẻ về thói quen sống và tác động của sức khỏe tinh thần đến sức khỏe tình dục ở nam giới.

Vợ ngoại tình với đồng nghiệp, tôi chết lặng khi nhận ra lỗi lớn nhất lại là mình
Vợ ngoại tình với đồng nghiệp, tôi chết lặng khi nhận ra lỗi lớn nhất lại là mình

VOV.VN - Tin rằng mình có một gia đình êm ấm, người đàn ông 33 tuổi chết lặng khi phát hiện vợ ngoại tình với đồng nghiệp. Điều khiến anh đau đớn hơn cả là lý do vợ đưa ra: cảm thấy bị thờ ơ, thiếu sự quan tâm từ chồng. Dù vợ đã chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng, anh vẫn giằng xé giữa việc tha thứ để giữ gia đình.

Vợ ngoại tình với đồng nghiệp, tôi chết lặng khi nhận ra lỗi lớn nhất lại là mình

Vợ ngoại tình với đồng nghiệp, tôi chết lặng khi nhận ra lỗi lớn nhất lại là mình

VOV.VN - Tin rằng mình có một gia đình êm ấm, người đàn ông 33 tuổi chết lặng khi phát hiện vợ ngoại tình với đồng nghiệp. Điều khiến anh đau đớn hơn cả là lý do vợ đưa ra: cảm thấy bị thờ ơ, thiếu sự quan tâm từ chồng. Dù vợ đã chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng, anh vẫn giằng xé giữa việc tha thứ để giữ gia đình.

Đàn ông có giữ gìn trinh tiết cho đến khi kết hôn hay đó chỉ là yêu cầu với phụ nữ
Đàn ông có giữ gìn trinh tiết cho đến khi kết hôn hay đó chỉ là yêu cầu với phụ nữ

VOV.VN - Có khá nhiều luồng ý kiến khác nhau về việc giữ gìn trinh tiết cho đêm tân hôn của các bạn gái trẻ. Bằng những trải nghiệm của mình, nhà văn Phong Điệp chia sẻ quan điểm cá nhân về vấn đề này.

Đàn ông có giữ gìn trinh tiết cho đến khi kết hôn hay đó chỉ là yêu cầu với phụ nữ

Đàn ông có giữ gìn trinh tiết cho đến khi kết hôn hay đó chỉ là yêu cầu với phụ nữ

VOV.VN - Có khá nhiều luồng ý kiến khác nhau về việc giữ gìn trinh tiết cho đêm tân hôn của các bạn gái trẻ. Bằng những trải nghiệm của mình, nhà văn Phong Điệp chia sẻ quan điểm cá nhân về vấn đề này.

Cứu sống kịp thời bệnh nhân suy hô hấp cấp trên nền đa bệnh lý nặng
Cứu sống kịp thời bệnh nhân suy hô hấp cấp trên nền đa bệnh lý nặng

VOV.VN - Một trường hợp suy hô hấp cấp nguy kịch trên nền nhiều bệnh lý mạn tính, cảnh báo nguy cơ “cơn bão kép” đe dọa tính mạng người bệnh vừa được một bệnh viện ở Tây Ninh cứu sống kịp thời

Cứu sống kịp thời bệnh nhân suy hô hấp cấp trên nền đa bệnh lý nặng

Cứu sống kịp thời bệnh nhân suy hô hấp cấp trên nền đa bệnh lý nặng

VOV.VN - Một trường hợp suy hô hấp cấp nguy kịch trên nền nhiều bệnh lý mạn tính, cảnh báo nguy cơ “cơn bão kép” đe dọa tính mạng người bệnh vừa được một bệnh viện ở Tây Ninh cứu sống kịp thời

Thực hư thông tin lá đu đủ chữa ung thư: Sự thật không phải ai cũng biết
Thực hư thông tin lá đu đủ chữa ung thư: Sự thật không phải ai cũng biết

VOV.VN - Thông tin lá đu đủ chữa ung thư đang lan truyền rộng rãi, nhưng đến nay chưa có bằng chứng khoa học chứng minh hiệu quả. Việc tin theo phương pháp này có thể khiến người bệnh bỏ lỡ cơ hội điều trị đúng cách.

Thực hư thông tin lá đu đủ chữa ung thư: Sự thật không phải ai cũng biết

Thực hư thông tin lá đu đủ chữa ung thư: Sự thật không phải ai cũng biết

VOV.VN - Thông tin lá đu đủ chữa ung thư đang lan truyền rộng rãi, nhưng đến nay chưa có bằng chứng khoa học chứng minh hiệu quả. Việc tin theo phương pháp này có thể khiến người bệnh bỏ lỡ cơ hội điều trị đúng cách.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe