Nếp nhăn ở cổ ngày càng sâu: Làm sao cải thiện hiệu quả?

Thứ Năm, 15:10, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nếp nhăn ở cổ là dấu hiệu lão hóa dễ nhận thấy nhưng thường bị bỏ quên trong quá trình chăm sóc da, khiến nhiều người trông già hơn tuổi thật. Hiểu rõ nguyên nhân và cách cải thiện sẽ giúp hạn chế tình trạng này hiệu quả hơn.

Nguyên nhân gây nếp nhăn ở cổ

Có nhiều yếu tố khiến vùng da cổ nhanh xuất hiện nếp nhăn, từ quá trình lão hóa tự nhiên đến những thói quen chăm sóc da chưa phù hợp.

Lão hóa tự nhiên

Khi tuổi tác tăng lên, lượng collagen và elastin trong cơ thể dần suy giảm, khiến da mất độ đàn hồi và săn chắc. Vùng cổ vốn có cấu trúc da mỏng nên các rãnh nhăn thường xuất hiện rõ hơn. Ngoài ra, lớp mỡ dưới da cũng mỏng dần theo thời gian, khiến da cổ dễ chảy xệ và hình thành nếp gấp.

Tác động từ ánh nắng mặt trời

Tia UV là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến da lão hóa sớm. Việc thường xuyên để vùng cổ tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mà không che chắn hoặc thoa kem chống nắng có thể làm tổn thương collagen, elastin và thúc đẩy hình thành nếp nhăn.

Chăm sóc da chưa đúng cách

Nhiều người chú trọng dưỡng da mặt nhưng lại bỏ quên vùng cổ. Việc không làm sạch, dưỡng ẩm hoặc bảo vệ da cổ đầy đủ khiến khu vực này dễ khô ráp, mất đàn hồi và nhanh lão hóa hơn.

Có nhiều yếu tố khiến vùng da cổ nhanh xuất hiện nếp nhăn, từ quá trình lão hóa tự nhiên đến những thói quen chăm sóc da chưa phù hợp

Cách cải thiện nếp nhăn ở cổ

Nhiều người băn khoăn nên làm gì khi vùng cổ bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Dưới đây là những biện pháp giúp cải thiện tình trạng này.

Chăm sóc da cổ đúng cách tại nhà

Duy trì thói quen chăm sóc da cổ đều đặn có thể giúp cải thiện tình trạng lão hóa. Bạn có thể massage nhẹ nhàng vùng cổ theo chiều từ dưới lên trên để hỗ trợ lưu thông máu và giúp da hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.

Sử dụng mỹ phẩm chống lão hóa

Các sản phẩm chứa retinol, peptide, hyaluronic acid hoặc vitamin C có thể hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi của da và làm mờ nếp nhăn. Ngoài ra, một số loại mặt nạ từ nguyên liệu tự nhiên như mật ong, bơ hoặc sữa chua cũng có thể hỗ trợ dưỡng ẩm cho da.

Can thiệp thẩm mỹ

Với những trường hợp nếp nhăn sâu hoặc da chảy xệ rõ rệt, các phương pháp thẩm mỹ như laser trẻ hóa da, RF, HIFU, tiêm filler hoặc botox có thể được cân nhắc. Những phương pháp này giúp cải thiện độ săn chắc của da và giảm nếp nhăn nhanh hơn, tuy nhiên cần thực hiện tại cơ sở uy tín và theo tư vấn của bác sĩ chuyên khoa.

Duy trì chế độ ăn uống tốt cho da

Bổ sung nhiều rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và uống đủ nước có thể hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da. Bên cạnh đó, nên hạn chế đồ ngọt, thực phẩm chế biến sẵn để giảm tác động tiêu cực đến làn da.

Cách phòng ngừa nếp nhăn ở cổ

Chăm sóc da cổ song song với da mặt

Hãy đưa vùng cổ vào quy trình chăm sóc da hàng ngày, bao gồm làm sạch, dưỡng ẩm và sử dụng sản phẩm chống lão hóa phù hợp.

Duy trì lối sống lành mạnh với việc ngủ đủ giấc, tập thể dục thường xuyên và bổ sung đầy đủ dưỡng chất sẽ hỗ trợ cơ thể sản sinh collagen, giúp da khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó, cần thoa kem chống nắng, dưỡng ẩm vùng cổ hàng ngày để hạn chế lão hóa sớm. Việc kiểm soát căng thẳng và giữ cân nặng ổn định cũng góp phần ngăn da chảy xệ, hình thành nếp nhăn.

Lời khuyên xóa bỏ nếp nhăn ở cổ

VOV.VN - Ngoài khuôn mặt, cổ của bạn cũng cần được bảo vệ để tránh tình trạng lão hóa sớm. Sau đây là những cách chăm sóc da phần cổ đã được bác sĩ da liễu khuyên dùng.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Làm thế nào để xóa mờ nếp nhăn ở cổ?

