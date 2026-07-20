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Chữa bệnh trĩ theo quảng cáo, người đàn ông U70 nhập viện vì biến chứng nặng

Thứ Hai, 11:12, 20/07/2026
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VOV.VN - Sau khi đốt trĩ tại phòng khám tư vì tin quảng cáo điều trị nhanh, thay vì khỏi bệnh như kỳ vọng, người đàn ông 64 tuổi gặp biến chứng hẹp hậu môn nặng, mỗi lần đi đại tiện đều đau đớn và phải nhập viện.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Phạm Phúc Khánh, Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa và Bệnh lý sàn chậu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, người bệnh Đ.V.H. (64 tuổi) có tiền sử mắc bệnh trĩ hơn 20 năm. Trong nhiều năm, ông từng điều trị bằng nhiều phương pháp như tiêm xơ, thắt vòng cao su và đốt trĩ nhưng hiệu quả không duy trì lâu dài.

Do mong muốn điều trị nhanh để không ảnh hưởng công việc và sinh hoạt, khoảng 2 tháng trước, ông quyết định thực hiện thủ thuật đốt trĩ tại một phòng khám tư sau khi xem các quảng cáo về phương pháp điều trị "không đau, không cần nằm viện, có thể về ngay trong ngày".

Tuy nhiên, sau can thiệp, tình trạng sức khỏe không cải thiện như kỳ vọng. Người bệnh xuất hiện biến chứng nặng, mỗi lần đi đại tiện đều đau đớn và trở thành nỗi ám ảnh, buộc phải đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm khám.

Qua thăm khám và đánh giá tổn thương, các bác sĩ xác định người bệnh bị hẹp hậu môn nặng do biến chứng sau can thiệp điều trị bệnh trĩ.

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Mong chữa bệnh trĩ nhanh để không ảnh hưởng công việc, người đàn ông 64 tuổi chọn đốt trĩ tại phòng khám tư. Hai tháng sau, ông phải phẫu thuật vì biến chứng nặng.

Trước tình trạng này, người bệnh được chỉ định phẫu thuật tạo hình hậu môn bằng kỹ thuật chuyển vạt nhằm tái tạo lại ống hậu môn, giúp khôi phục chức năng đại tiện.

Bác sĩ Phạm Phúc Khánh, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cùng êkíp, cho biết đây là kỹ thuật khó, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao.

"Thách thức lớn nhất là vùng hậu môn luôn có nguy cơ nhiễm khuẩn cao. Khác với tạo hình ở những vị trí khác trên cơ thể, phẫu thuật chuyển vạt tại hậu môn yêu cầu thao tác chính xác để giảm nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử vạt hoặc tái hẹp sau mổ", bác sĩ Khánh nói.

Sau phẫu thuật, tình trạng của người bệnh cải thiện rõ rệt. Kích thước hậu môn hiện rộng hơn khoảng 70% so với trước khi mổ, việc đi đại tiện thuận lợi hơn.

Trong quá trình phẫu thuật, người bệnh cần được áp dụng phương pháp gây mê phù hợp để hậu môn giãn tối đa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái tạo cấu trúc giải phẫu. Đây là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và giảm nguy cơ biến chứng sau mổ.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân không nên tin vào những quảng cáo điều trị bệnh trĩ với cam kết "khỏi nhanh", "không đau", "không cần nằm viện" nếu chưa được kiểm chứng. Khi mắc bệnh trĩ hoặc có chỉ định can thiệp, người bệnh nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, tư vấn phương pháp điều trị phù hợp, hạn chế nguy cơ gặp biến chứng nghiêm trọng.

Linh Thương/VOV.VN
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