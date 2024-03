Có nên bỏ lớp màng nhầy trên thân cá?

Số ca mắc bệnh dại tăng gấp đôi, Bộ Y tế nói gì?

VOV.VN - Từ năm 2022 đến nay, số ca mắc bệnh dại có xu hướng gia tăng. Tại nhiều tỉnh, thành phố ghi nhận số ca tử vong do bệnh dại ở mức cao như Gia Lai 14 ca, Nghệ An 7 ca, Bình Phước 7 ca, Điện Biên 6 ca, Bến Tre 5 ca, Đắk Lắk và Bình Thuận 4 ca. Chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm 2024 đã ghi nhận 22 trường hợp tử vong vì bệnh dại, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023.