Con trai Phó Giám đốc A9 Bạch Mai chọn Hồi sức cấp cứu, nối nghiệp cha

Tại Match Day 2026 Trường Đại học Y Hà Nội, khi đến lượt số thứ tự 45, tân bác sĩ nội trú Trần Hữu Trung hào hứng gọi tên chuyên ngành Hồi sức cấp cứu.

Ít ai biết rằng, đằng sau sự lựa chọn đầy bản lĩnh của Trần Hữu Trung là chiếc “nôi” gia đình có truyền thống y khoa vững chắc. Tân bác sĩ chính là con trai của TS.BS Trần Hữu Thông, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai), nơi được xem là tuyến đầu cấp cứu lớn nhất cả nước.

Tân bác sĩ nội trú Trần Hữu Trung lựa chọn Hồi sức cấp cứu.

Trung từng là học sinh chuyên Hóa của Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), xuất sắc đoạt giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa học từ năm lớp 11. Với số điểm khá cao tại kỳ thi bác sĩ nội trú của Đại học Y Hà Nội, Trung hoàn toàn có thể chọn cho mình những hướng đi nhẹ nhàng hơn.

Anh lại chọn nối nghiệp cha, dấn thân vào nơi ranh giới sinh tử mong manh nhất: Hồi sức cấp cứu. TS Thông đón nhận khoảnh khắc ấy vừa vui, vừa xúc động nhưng cũng xen lẫn nhiều lo lắng.

Tình yêu nghề Y đến từ câu chuyện cha kể

Chia sẻ về lựa chọn của con trai, TS Trần Hữu Thông chia sẻ, sự lựa chọn của Trung không đến từ định hướng có sẵn của gia đình. Tình yêu với nghề y và Hồi sức cấp cứu được bồi đắp tự nhiên qua từng ngày từ chính nhịp sống đời thường bên người cha gắn bó trọn đời với nghề cấp cứu.

Từ khi còn nhỏ, Trung quen với hình ảnh cha lặng lẽ rời nhà từ sớm tinh mờ hoặc vội vã quay lại bệnh viện giữa đêm khuya khi có ca cấp cứu nghiêm trọng. Anh lớn lên cùng những câu chuyện nghẹt thở về các ca bệnh được cứu sống thần kỳ, niềm vỡ òa của đồng nghiệp sau ca trực thành công, và cả những lặng im, trăn trở của cha sau những mất mát của người bệnh.

Những trải nghiệm thực tế ấy đã gieo vào lòng cậu học sinh chuyên Hóa ngày nào một tình yêu mãnh liệt và cái nhìn đúng đắn về chiếc áo blouse trắng.

Bác sĩ Trần Hữu Thông bộc bạch, vợ chồng ông không định hướng con phải học ngành y, càng không đặt ra yêu cầu con phải tiếp nối nghề của cha. Điều ông cố gắng truyền cho con không phải là một lựa chọn nghề nghiệp cụ thể, mà là cách sống có trách nhiệm, biết yêu thương con người và nghiêm túc với công việc đã chọn.

“Trung không đơn thuần chọn một chuyên ngành giống cha, mà đang lựa chọn một con đường phù hợp với khát vọng và lý tưởng nghề nghiệp của chính mình. Với tôi, điều đó thật đáng quý”, bác sĩ Thông tự hào chia sẻ.

Vừa tự hào nhưng cũng nhiều lo lắng

TS Thông cho biết, trước khi lựa chọn chuyên ngành, Trung có trao đổi với bố mẹ. Vợ chồng TS Thông tôn trọng sự quyết định của con trai, bởi người trực tiếp học tập, làm việc và gắn bó lâu dài với nghề là Trung.

TS Thông (áo trắng) vui và xúc động khi con trai chọn Hồi sức cấp cứu.

TS Thông chia sẻ thẳng thắn với con về cả ý nghĩa cao quý lẫn những khó khăn thực tế của Hồi sức cấp cứu như cường độ làm việc cao, nhiều ca trực kéo dài, áp lực đưa ra quyết định trong thời gian rất ngắn và việc thường xuyên phải đối diện với ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Sau những trao đổi đó, Trung vẫn quyết định chọn Hồi sức cấp cứu, vì đây là niềm đam mê và lựa chọn của con. “Con trai tôi không đơn thuần chọn một chuyên ngành giống cha mà đang lựa chọn con đường phù hợp với khát vọng và lý tưởng nghề nghiệp của chính mình”, TS.BS Trần Hữu Thông chia sẻ.

Dù rất xúc động trước quyết định nối nghiệp cha của con trai, nhưng là người đã gắn bó hơn 20 năm với Trung tâm Cấp cứu A9, TS.BS Trần Hữu Thông cũng có nhiều lo lắng.

Ông thấu hiểu hơn ai hết cái giá của hai từ “cấp cứu” - nơi thời gian làm việc được đo bằng những ca trực dài đằng đẵng, áp lực khổng lồ từ những cuộc gọi khẩn cấp bất kể ngày đêm và đối mặt với vô số khoảnh khắc ranh giới sinh tử mong manh.

Theo bác sĩ Thông, cấp cứu là môi trường đòi hỏi người thầy thuốc phải có nền tảng chuyên môn vững vàng, khả năng ra quyết định nhanh, chính xác cùng bản lĩnh và sức bền. Tuy nhiên, sự căng thẳng không được phép làm chai sạn đi lòng nhân ái. Đây cũng là chuyên ngành đòi hỏi tinh thần làm việc nhóm rất cao, đòi hỏi người bác sĩ phải luôn khiêm tốn và học tập suốt đời.

Do đó, TS Thông nhắn nhủ con trai: “Muốn đứng vững với nghề, người bác sĩ phải giữ được cả ba yếu tố: một cái đầu tỉnh táo, một trái tim nhân hậu và một tinh thần không ngừng học hỏi”.

Trước chặng đường bác sĩ nội trú nhiều giông bão phía trước, điều người cha dạn dày kinh nghiệm mong mỏi nhất ở con trai là xây dựng con đường riêng bằng chính năng lực, nhân cách và sự cống hiến của mình.

Bước chân vào chuyên ngành Hồi sức cấp cứu, tân bác sĩ nội trú Trần Hữu Trung đang bắt đầu viết nên chương mới trong sự nghiệp của riêng mình. Dẫu biết phía trước là những đêm trắng không ngủ và vô vàn áp lực, nhưng với ngọn lửa nghề được trao truyền từ gia đình cùng bản lĩnh của một người trẻ khát khao cống hiến, tin rằng anh sẽ tiếp tục nối dài sứ mệnh giành lại sự sống cho người bệnh.