Bảo vệ hệ tim mạch

Theo chuyên gia dinh dưỡng Taylor Flannery làm việc tại Mỹ, nhờ chứa hàm lượng nitrate tự nhiên dồi dào, khi được dung nạp vào cơ thể, củ dền giúp kích thích sản sinh oxit nitric – một phân tử đóng vai trò quan trọng trong việc làm giãn nở các thành mạch máu, giảm lực cản lưu thông máu và hạ huyết áp hiệu quả.

Việc duy trì thói quen uống nước ép củ dền hoặc bổ sung vào bữa ăn hàng ngày sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng xơ vữa động mạch, giảm nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim một cách bền vững.

Tăng cường hiệu suất thể chất và sức bền cơ bắp

Đối với những người yêu thích thể thao, tập luyện thể hình hoặc thường xuyên vận động mạnh, củ dền được ví như một "vũ khí bí mật" giúp nâng cao hiệu suất vận động đáng kinh ngạc. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hoạt chất trong củ dền giúp cải thiện hiệu quả sử dụng oxy của ty thể trong tế bào cơ bắp, từ đó giúp cơ thể giảm bớt cảm giác mệt mỏi, tăng sức bền và kéo dài thời gian tập luyện.

Việc bổ sung nước ép củ dền trước khi tập luyện khoảng 1-2 tiếng sẽ giúp cơ bắp hoạt động mạnh mẽ hơn mà không bị tiêu tốn quá nhiều năng lượng.

Củ dền được ví là siêu thực phẩm mang lại vô số công dụng kỳ diệu cho cơ thể. (Ảnh: VTC News)

Hỗ trợ giải độc gan, thanh lọc cơ thể và cải thiện tiêu hóa

Củ dền từ lâu đã được y học tự nhiên công nhận là một người bạn đồng hành tuyệt vời trong việc hỗ trợ gan thực hiện chức năng giải độc và thanh lọc máu hiệu quả.

Các hợp chất betaine có trong củ dền giúp thúc đẩy quá trình hoạt động của tế bào gan, ngăn ngừa tình trạng tích tụ mỡ thừa tại gan do rượu bia hoặc chế độ ăn uống thiếu lành mạnh. Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ dồi dào trong củ dền còn đóng vai trò như một "chiếc chổi quét" tự nhiên giúp thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và duy trì hệ vi sinh đường ruột luôn khỏe mạnh.

Thúc đẩy quá trình tạo máu, ngăn ngừa bệnh thiếu máu

Thiếu máu do thiếu sắt là tình trạng phổ biến gây ra các triệu chứng mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt và da dẻ xanh xao, đặc biệt ở phụ nữ mang thai hoặc phụ nữ trong độ tuổi sinh nở.

Mặc dù củ dền không chứa hàm lượng sắt quá cao như thịt đỏ, nhưng nó lại cung cấp một lượng lớn folate (vitamin B9) kết hợp cùng vitamin C – hai yếu tố then chốt giúp cơ thể hấp thụ sắt tối đa và kích thích quá trình sản sinh hồng cầu khỏe mạnh. Việc sử dụng củ dền điều độ sẽ giúp cải thiện tình trạng tuần hoàn máu, mang lại làn da hồng hào và tràn đầy sức sống.

Hỗ trợ kháng viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ cho cơ thể

Sắc đỏ đặc trưng của củ dền không chỉ bắt mắt mà còn là minh chứng cho sự hiện diện của nhóm chất chống oxy hóa cực mạnh gọi là betalain. Các hợp chất này có khả năng trung hòa các gốc tự do có hại, làm chậm quá trình lão hóa tế bào và bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các bệnh lý viêm mạn tính.

Nhiều nghiên cứu sơ bộ cũng cho thấy các đặc tính kháng viêm từ betalain trong củ dền có thể hỗ trợ làm giảm các triệu chứng đau nhức xương khớp và bảo vệ các cơ quan nội tạng khỏi tổn thương oxy hóa.

Hỗ trợ phát triển trí não và bảo vệ sức khỏe não bộ

Khi chúng ta già đi, lưu lượng máu cung cấp lên não thường suy giảm, dẫn đến tình trạng suy giảm trí nhớ và các chức năng nhận thức. Nhờ khả năng làm giãn mạch và tăng cường lưu thông máu nhờ oxit nitric, củ dền giúp cung cấp dồi dào lượng oxy và dưỡng chất thiết yếu cho các tế bào não bộ.

Việc bổ sung củ dền vào thực đơn ăn uống hàng ngày có thể hỗ trợ cải thiện sự tập trung, làm chậm quá trình suy giảm nhận thức ở người cao tuổi và giữ cho hệ thần kinh luôn minh mẫn, hoạt động tối ưu.