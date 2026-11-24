Trà xanh

Trà xanh giàu polyphenol, đặc biệt là catechin và EGCG, có khả năng chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do, tia cực tím và ô nhiễm. Uống trà xanh với lượng phù hợp có thể bổ sung chất chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ da và sức khỏe tổng thể. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận tiềm năng của trà xanh trong hỗ trợ sức khỏe tim mạch, kiểm soát đường huyết và duy trì chức năng não bộ. Tuy nhiên, thức uống này không thể ngăn chặn hoàn toàn quá trình lão hóa tự nhiên.

Quả bơ

Bơ giàu vitamin C, E, K, các vitamin nhóm B, kali và chất béo không bão hòa, có lợi cho sức khỏe và làn da. Vitamin C tham gia tổng hợp collagen, vitamin E và carotenoid giúp chống oxy hóa, trong khi chất béo có lợi góp phần duy trì hàng rào bảo vệ da. Tuy nhiên, bơ chứa nhiều năng lượng nên cần kiểm soát khẩu phần, đặc biệt khi muốn duy trì cân nặng.

Bơ giàu vitamin C, E, K, các vitamin nhóm B, kali và chất béo không bão hòa, có lợi cho sức khỏe và làn da

Dầu ô liu

Dầu ô liu, đặc biệt là loại nguyên chất, chứa chất béo không bão hòa đơn và các chất chống oxy hóa như tocopherol, beta-carotene, polyphenol. Những hợp chất này giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do, góp phần hạn chế tổn thương liên quan đến lão hóa. Sử dụng dầu ô liu thay thế một số nguồn chất béo bão hòa trong chế độ ăn còn có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch và bổ sung các dưỡng chất có lợi.

Đậu nành

Đậu nành giàu protein thực vật, axit amin thiết yếu, vitamin và khoáng chất như canxi, sắt, magie, kẽm. Đặc biệt, thực phẩm này chứa isoflavone - hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa, đang được nghiên cứu về khả năng bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa. Tuy nhiên, không nên xem đậu nành là thực phẩm có thể đảo ngược quá trình lão hóa.

Đậu nành chứa isoflavone - hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa, đang được nghiên cứu về khả năng bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa.

Các loại quả mọng

Các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, mâm xôi chứa nhiều chất xơ, vitamin C và hợp chất chống oxy hóa như anthocyanin, axit ellagic, resveratrol. Những thành phần này giúp bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa - yếu tố có liên quan đến quá trình lão hóa và nguy cơ mắc bệnh mạn tính. Bổ sung quả mọng vào thực đơn còn giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch và tiêu hóa. Có thể ăn trực tiếp hoặc kết hợp với sữa chua, yến mạch.

Các loại rau xanh

Rau xanh cung cấp vitamin E, vitamin C, khoáng chất và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Vitamin C còn tham gia tổng hợp collagen, trong khi chất xơ hỗ trợ tiêu hóa. Các loại rau như rau ngót, cần tây, súp lơ, cà chua, mồng tơi và rau muống là những lựa chọn nên bổ sung thường xuyên để duy trì sức khỏe.

Socola đen

Socola đen giàu flavonoid - hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Một số nghiên cứu cho thấy flavonoid trong cacao có thể hỗ trợ lưu thông máu, điều hòa huyết áp và sức khỏe tim mạch. Socola đen cũng chứa các thành phần có thể góp phần cải thiện tâm trạng. Nên chọn loại có hàm lượng cacao cao, ít đường và ăn với lượng vừa phải vì thực phẩm này vẫn chứa nhiều năng lượng.