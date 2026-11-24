Uống nước cơm có giảm cân không?

Không thể xem nước cơm là phương pháp giảm cân hiệu quả. Khi dùng nước cơm thay bữa ăn, lượng calo nạp vào có thể giảm, khiến cân nặng đi xuống trong thời gian đầu nhưng không đồng nghĩa với giảm mỡ. Cách làm này cũng khó duy trì lâu dài, bởi nước cơm chủ yếu cung cấp carbohydrate, không đủ protein, chất béo, chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết. Thiếu protein và chất xơ còn khiến cơ thể nhanh đói, dễ mệt mỏi, thèm ăn và ăn bù. Vì vậy, thay bữa bằng nước cơm không phải cách giảm mỡ an toàn, đặc biệt nếu áp dụng kéo dài.

Nước cơm có bao nhiêu calo?

Hàm lượng calo trong nước cơm phụ thuộc vào loại gạo, lượng gạo và tỷ lệ nước khi nấu. Một phần tinh bột từ gạo hòa vào nước, cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu cho thức uống này. Trung bình, một cốc nước cơm khoảng 240ml có thể chứa 100-150 calo tùy độ đặc loãng. Tuy nhiên, nước cơm ít protein, chất xơ và không cung cấp đầy đủ vitamin, khoáng chất cần thiết, nên không phù hợp để thay thế một bữa ăn cân đối.

Nhiều người cho rằng uống nước cơm giúp giảm cân nhờ cắt giảm calo

Vì sao uống nước cơm không đồng nghĩa với giảm mỡ?

Giảm cân lành mạnh cần tập trung vào giảm mỡ thừa và duy trì khối lượng cơ bắp, không chỉ làm giảm số cân. Nếu chỉ uống nước cơm để thay bữa, cơ thể có thể thiếu năng lượng và protein, dẫn đến mất nước, giảm cơ thay vì giảm mỡ. Khi khối lượng cơ suy giảm, mức tiêu hao năng lượng lúc nghỉ cũng có thể giảm, khiến việc kiểm soát cân nặng về sau khó khăn hơn. Nước cơm không có tác dụng trực tiếp đốt cháy mỡ thừa; muốn giảm mỡ hiệu quả cần duy trì chế độ ăn đủ dưỡng chất, thâm hụt calo hợp lý và kết hợp vận động.

Uống nước cơm thay bữa ăn để giảm cân có nên không?

Không nên dùng nước cơm thay thế hoàn toàn các bữa ăn chính vì cách ăn kiêng này không cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất cần thiết. Nếu kéo dài, cơ thể có thể bị suy nhược, mệt mỏi, hoa mắt, giảm khả năng tập trung và suy giảm miễn dịch. Chế độ ăn quá ít calo còn có thể ảnh hưởng đến cảm giác đói, no và quá trình tiêu hao năng lượng, khiến cân nặng dễ tăng trở lại khi ngừng ăn kiêng. Việc áp dụng chế độ ăn khắc nghiệt cũng có thể gây căng thẳng, lo âu và hình thành thói quen ăn uống thiếu lành mạnh. Vì vậy, nước cơm không nên được xem là giải pháp giảm cân cấp tốc, thay vào đó, cần lựa chọn chế độ ăn cân đối, phù hợp với thể trạng và nhu cầu dinh dưỡng.

Muốn giảm cân bền vững nên tập trung vào những yếu tố nào?

Để giảm cân an toàn, nên duy trì chế độ ăn cân đối, tạo mức thâm hụt calo vừa phải, ưu tiên thực phẩm giàu protein, chất xơ và hạn chế đồ ăn nhiều năng lượng. Đồng thời, kết hợp vận động, ngủ đủ 7-9 tiếng mỗi đêm, uống đủ nước và kiểm soát căng thẳng. Nước cơm có thể dùng như thức uống thông thường nhưng không có bằng chứng cho thấy giúp đốt mỡ hay giảm cân hiệu quả.