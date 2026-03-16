中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cụ ông phải đi cấp cứu sau khi kẹp con rắn cắn mình về nhà

Thứ Hai, 10:08, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cụ ông 79 tuổi ở Đà Nẵng bị rắn hổ mang cắn vào khuỷu tay nhưng vẫn kẹp theo con rắn mang về nhà. Sau đó, nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu.

Tối 15/3, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết đơn vị đang điều trị cho một bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn. Hiện bệnh nhân tạm ổn định và đang được các bác sĩ theo dõi.

Trước đó cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi kẹp theo một con rắn dài đi trên đường. Hình ảnh cận cho thấy con rắn đã cắn vào khuỷu tay của người này.

cu ong phai di cap cuu sau khi kep con ran can minh ve nha hinh anh 1
Hình ảnh cụ ông kẹp con gắn đi trên đường. Ảnh cắt từ clip.

Anh V.N., người đăng tải đoạn clip, cho biết sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại xã Đại Lộc, Đà Nẵng. Nạn nhân 79 tuổi, là người địa phương. Theo lời anh N., dù bị rắn cắn và bị thương, người đàn ông vẫn kẹp theo con rắn mang về nhà.

Sau khi phát hiện sự việc, người thân đã nhanh chóng đưa cụ ông đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cấp cứu. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Hồ Giáp/VTC News
Tag: cụ ông kẹp con rắn rắn cắn cụ ông cấp cứu đà nẵng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

5 thói quen buổi sáng tốt cho tim mạch, có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ

5 thói quen buổi sáng tốt cho tim mạch, có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ

5 thói quen buổi sáng tốt cho tim mạch, có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ

VOV.VN - Một số thói quen đơn giản vào buổi sáng có thể góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch và hỗ trợ giảm nguy cơ đột quỵ.

Thời điểm ăn trái cây giúp sức khỏe thăng hạng lại không lo tăng cân giảm cân

Thời điểm ăn trái cây giúp sức khỏe thăng hạng lại không lo tăng cân giảm cân

Thời điểm ăn trái cây giúp sức khỏe thăng hạng lại không lo tăng cân giảm cân

VOV.VN - Chúng ta đều biết trái cây là nguồn cung cấp vitamin, chất xơ và khoáng chất tuyệt vời. Việc chọn đúng thời điểm vàng ăn trái cây không chỉ giúp cơ thể hấp thụ tối đa dinh dưỡng mà còn tránh được những rắc rối cho hệ tiêu hóa.

Mật ong sử dụng kiểu này cực hại sức khỏe, nhiều người vẫn vô tư làm mỗi ngày

Mật ong sử dụng kiểu này cực hại sức khỏe, nhiều người vẫn vô tư làm mỗi ngày

Mật ong sử dụng kiểu này cực hại sức khỏe, nhiều người vẫn vô tư làm mỗi ngày

VOV.VN - Mật ong được ví như thuốc bổ tự nhiên với vô vàn tác dụng cho sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, nếu sử dụng sai cách, món quà quý giá này có thể biến thành thực phẩm gây hại cho cơ thể. Dưới đây là 6 sai lầm khi sử dụng mật ông nhiều người hay mắc phải mà không biết.

Làm đẹp - giảm cân
Dinh dưỡng - món ngon
ĐỜI SỐNG
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe