Đắk Lắk chủ động kiểm soát dịch bệnh ở trẻ em

Trọng tâm là tăng cường thu dung, điều trị bệnh nhân; đẩy mạnh vệ sinh môi trường, giám sát dịch tễ và kiểm soát chặt chẽ nguồn lây.

Mấy ngày nay, Khoa Nhi tổng hợp Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên liên tiếp ghi nhận hàng chục ca bệnh là trẻ em mắc chân tay miệng. Bà Hoàng Thị Chuyên, xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk có cháu trai 4 tuổi đang điều trị tại đây cho biết, trước đó gia đình phát hiện cháu bị sốt cao, chân tay nổi nhiều mụn đỏ mọng nước, mua thuốc hạ sốt cho cháu uống nhưng không đỡ. Lo lắng, gia đình đã đưa cháu tới bệnh viện điều trị.

Một bệnh nhi mắc tay chân miệng đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

“Từ hôm qua tới nay cháu sốt li bì, bị co giật nữa. Cháu cũng không ăn uống được, rồi đau cháu khóc, tay chân nổi mụn nên đau và uống thuốc thì ói, rồi cứ ngủ li bì tiếp. Tôi rất lo lắng”, bà Chuyên cho hay.

Chị H’Duyên Byă, xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk cũng có con trai bị mắc tay chân miệng đang điều trị tại Khoa Nhi Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên hơn 1 tuần nay, lo lắng: “Đi lên viện được 8 ngày rồi và giờ cháu cũng đỡ nhiều rồi. Hôm trước lên là cháu sốt cao, không ăn uống gì được luôn, do lở loét miệng.

Bác sĩ Lê Thị Bích Phượng, Khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên thông tin, từ đầu tháng 3, số ca bệnh nhi tay- chân-miệng nhập viện tăng nhanh, có ngày ghi nhận hàng chục trường hợp. Kết quả xét nghiệm cho thấy sự xuất hiện của Enterovirus 71 — chủng virus có độc lực cao, làm gia tăng nguy cơ biến chứng nặng, đặc biệt ở trẻ dưới 5 tuổi:

“Năm nay theo xét nghiệm của Bệnh viện chúng tôi làm được nhận thấy rằng tuýp EV71 nó dương tính nhiều hơn. bệnh EV 71 gây cho trẻ sốt, có những biến chứng nguy hiểm như: biến chứng thần kinh, hệ tuần hoàn. Trẻ biểu hiện sốt cao liên tục, giật mình. Có những em bé nặng nề hơn là co giật, thở nhanh”, bác sĩ Phượng khuyến cáo.

Một bệnh nhân nhỏ tuổi mắc thuỷ đậu ở xã Ea Riêng, tỉnh Đắk Lắk.

Không chỉ bệnh tay chân miệng gia tăng, số ca mắc sốt xuất huyết và thủy đậu ở trẻ em Đắk Lắk cũng có xu hướng tăng. Tại xã Ea Riêng đã ghi nhận ổ dịch thủy đậu trong trường học với 26 ca dương tính. Trước diễn biến này, ngành y tế địa phương đã khẩn trương khoanh vùng, xử lý ổ dịch, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan và bùng phát trên diện rộng.

“Trạm đã bố trí cán bộ xuống khu vực xuất hiện dịch để khử khuẩn, vệ sinh môi trường; đồng thời hướng dẫn bệnh nhân cách ly tại nhà và tiến hành theo dõi, điều trị", bà Trương Thị Ngân, cán bộ Trạm Y tế xã Ea Riêng, tỉnh Đắk Lắk, cho biết.

Cán bộ y tế Đắk Lắk lên phương án phòng, chống dịch lan rộng ở cơ sở.

Từ đầu năm đến nay, Đắk Lắk ghi nhận 5 ổ dịch tay chân miệng với khoảng 700 ca mắc tại nhiều địa phương; 26 trường hợp mắc thủy đậu và gần 600 ca sốt xuất huyết, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Để kiểm soát tình hình, bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, cho biết: “Chúng tôi xây dựng kế hoạch tham mưu lên Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk để triển khai các giải pháp đồng bộ, nhằm kiểm soát, khống chế dịch bệnh không để lây lan trên diện rộng. Đặc biệt, chúng tôi đã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát và hướng dẫn, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch. Đồng thời, cấp phát hóa chất để phun khử khuẩn môi trường, phòng chống dịch ngày từ đầu, từ sớm, từ xa.”