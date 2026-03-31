100% xã, phường trên địa bàn Cần Thơ ghi nhận trẻ mắc tay chân miệng

Tính đến hết ngày 31/3/2026, kết quả thu thập số ca mắc tay chân miệng tích luỹ từ đầu năm đến nay qua Hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm, cộng đồng và các nguồn dữ liệu khác là 954 ca, ghi nhận tất cả 103/103 phường, xã, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025 (954/424). Trong đó, phường Ninh Kiều, phường Cái Răng là 2 địa bàn có số ca mắc cao nhất.

Nhu cầu tiêm ngừa viêm não mô cầu tại TP. Cần Thơ cũng gia tăng những ngày qua

Độ tuổi mắc bệnh cao nhất là nhóm dưới 3 tuổi (chiếm 55,7%), nhóm từ 3 đến 5 tuổi (chiếm 35,3%) và nhóm trên 5 (chiếm 9%). Đặc biệt, Cần Thơ đã ghi nhận 01 trường hợp tử vong tay chân miệng trong tuần 13/2026.

CDC Cần Thơ nhận định, tay chân miệng đang có xu hướng gia tăng nhanh và lan rộng, đặc biệt ở nhóm trẻ nhỏ. Sự xuất hiện ca tử vong và các ca bệnh nặng cho thấy nguy cơ dịch không chỉ dừng ở mức tản mát mà có thể tiến triển phức tạp nếu không kiểm soát tốt.

Ngoài phối hợp cùng các sở, ban ngành triển khai mạnh mẽ các hoạt động phòng chống bệnh tay chân miệng tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là tại nhà trẻ, trường mẫu giáo; tăng cường các hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ phù hợp tới người dân về các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng; thực hiện tốt vệ sinh môi trường, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, thực hiện ăn sạch, ở sạch và giữ gìn đồ chơi cho trẻ sạch… CDC Cần Thơ sẽ quyết liệt triển khai công tác giám sát và xử lý triệt để các ca bệnh, ổ dịch, tránh lây lan trên diện rộng.

Bên cạnh phòng, chống bệnh tay chân miệng, những ngày qua, nhu cầu tiêm ngừa viêm não mô cầu tại TP. Cần Thơ cũng gia tăng khi các phương tiện truyền thông đưa tin về các trường hợp đáng tiếc tử vong do nhiễm bệnh. Tại phòng tiêm ngừa CDC Cần Thơ, mỗi ngày có khoảng 30-50 ca đến tư vấn tiêm ngừa viêm não mô cầu, lượng tiêm tăng từ 20-30% so với cùng kỳ 2025 và các tháng trước.

Trước thực trạng này, CDC Cần Thơ khuyến cáo, người dân không hoang mang, áp dụng biện pháp phòng bệnh chủ động. Nếu có điều kiện, cân nhắc đi tiêm ngừa. Phụ huynh xem lại sổ tiêm ngừa, nếu chưa tiêm, thì nên đưa trẻ đi tiêm. Những trẻ đã tiêm thì xem lại đầy đủ mũi chưa, chưa đủ thì tiêm bổ sung. Nếu làm mất sổ, không nhớ tiền sử tiêm ngừa, thì gia đình đến cơ sở mà trẻ thường tiêm, xem lại lịch sử tiêm, nếu xác định chưa tiêm thì mới tiến hành tiêm ngừa.