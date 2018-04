Dấu hiệu bạn đang thiếu magiê trầm trọng

Co giật và chuột rút là dấu hiệu của thiếu magiê. Hàm lượng magiê trong máu luôn được duy trì ở mức ổn định để đảm bảo cho cơ thể hoạt động bình thường. Đặc biệt, Magiê đóng vai trò quan trọng trong tổng hợp Lipid và Protein giúp quá trình tạo xương và các mô khác, bảo đảm tính bền vững dẫn truyền thần kinh và sự co cơ. Magiê làm dịu thần kinh nhờ cố định trên tế bào thần kinh; nếu thiếu Magie, thần kinh dễ bị kích thích, gây co giật.