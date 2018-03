Dấu hiệu im lặng cho thấy bạn có sự trao đổi chất rất chậm

Tăng cân: Tăng cân, thừa cân và béo phì là một trong những vấn đề phổ biến nhất mà nhiều người phải đối mặt, bất kể tuổi tác và giới tính. Tăng cân thường liên quan đến thói quen ăn uống không lành mạnh và thiếu tập thể dục. Tuy nhiên, tăng cân cũng có thể là một triệu chứng im lặng của sự trao đổi chất chậm. Khi sự trao đổi chất chậm lại, khả năng đốt cháy chất béo của cơ thể giảm, gây tăng cân. Mệt mỏi mãn tính: Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi không thể chịu đựng được trong những ngày này, mặc dù bạn không có các hoạt động thể chất vất vả, nó có thể là bạn bị mệt mỏi mãn tính, do tốc độ trao đổi chất chậm. Khi tốc độ trao đổi chất chậm, khả năng phân hủy thực phẩm của cơ thể và biến nó thành năng lượng giảm, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Da khô: Da khô có thể là triệu chứng của một số bệnh về da như bệnh vẩy nến, mất nước do thay đổi điều kiện thời tiết,... Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy da của bạn đang trở nên khô và nứt nẻ thường xuyên mà không có lý do thì đó có thể là một triệu chứng im lặng của sự trao đổi chất chậm. Nguyên nhân là vì mức độ pH của da cũng bị ảnh hưởng với tốc độ trao đổi chất chậm. Rụng tóc: Thông thường, khi người ta bắt đầu trải qua chứng rụng tóc, họ sẽ nghĩ nguyên nhân do stress, suy dinh dưỡng, di truyền,... Tuy nhiên, đôi khi, rụng tóc cũng có thể là một triệu chứng của sự chuyển hóa chậm lại. Khi tỷ lệ trao đổi chất của bạn chậm lại, tóc sẽ không thể hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng, do đó làm cho tóc yếu hơn và rụng nhiều hơn. Cảm giác thường xuyên bị lạnh: Điều bình thường là người ta cảm thấy lạnh vào mùa đông và khi họ đang bị các bệnh như cúm hoặc các bệnh nhiễm trùng khác. Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy rằng bạn cảm thấy lạnh bất cứ lúc nào và các chi của bạn luôn lạnh, nó có thể là một dấu hiệu im lặng của sự trao đổi chất chậm. Sự trao đổi chất chậm có thể làm hạ thấp nhiệt độ cơ thể, dẫn đến triệu chứng này. Nghiện đường: Hầu hết chúng ta đều mong muốn ăn một thứ gì đó ngọt ngào, mặc dù chúng ta biết rằng nó không lành mạnh. Tuy nhiên, nếu bạn thèm ăn ngọt liên tục, nó cũng có thể là một dấu hiệu của sự trao đổi chất chậm. Sự trao đổi chất chậm khiến lượng đường trong máu giảm, gây ra triệu chứng đặc biệt này. Ngoài ra, nghiện đường cũng có thể là một triệu chứng của bệnh tiểu đường và các xét nghiệm phải được tiến hành để xác định nguyên nhân chính xác. Mất tập trung: Sự tập trung là rất cần thiết để làm tốt ở trường học, công việc và cuộc sống nói chung. Sự tập trung có thể bị ảnh hưởng nếu có một vấn đề sức khỏe đã ảnh hưởng đến não của bạn. Mất tập trung có thể là một triệu chứng khác của sự trao đổi chất chậm. Sự trao đổi chất chậm lại có thể ảnh hưởng đến chức năng não thường xuyên và do đó ảnh hưởng đến sự tập trung. Nhức đầu: Nhức đầu là một trong những bệnh phổ biến nhất mà nhiều người trải qua khá thường xuyên. Nguyên nhân gây ra nhức đầu rất nhiều, từ căng thẳng đến ung thư não! Sự trao đổi chất chậm cũng có thể là nguyên nhân gây ra nhức đầu, vì tình trạng này làm cho lượng hormon cortisol trong cơ thể tăng lên, gây ra nhức đầu thường xuyên. Táo bón là một bệnh thông thường khác mà nhiều người gặp phải, do các vấn đề về tiêu hoá, thói quen ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, liên tục bị táo bón cũng có thể chỉ ra sự trao đổi chất chậm, do tốc độ trao đổi chất chậm không thúc đẩy chuyển động ruột khỏe mạnh, dẫn đến táo bón.

