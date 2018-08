Đau răng khôn: Những điều quan trọng bạn cần biết

Răng khôn là răng hàm cuối cùng của mỗi bên hàm. Nó cũng là răng được mọc cuối cùng, thường là khi người ta ở độ tuổi từ 17 đến 25 tuổi. Răng khôn là những chiếc răng vĩnh viễn được mọc lên sau cùng, do đó thông thường vòm miệng của bạn không có đủ chỗ dành cho chúng. Dấu hiệu: Đau dữ dội và tỏa ra về phía mắt, tai hoặc đầu có thể chỉ ra rằng răng khôn của bạn sắp xuất hiện. Đau nhói ở nướu răng, đau hàm hoặc đau ở sau miệng là một dấu hiệu khác của răng khôn mọc lên. Nướu bị sưng hoặc viêm, đau đầu dai dẳng hoặc đau tai có thể xảy ra khi răng khôn đang cố gắng mọc lên nhưng vòm miệng không có đủ không gian cho nó. Tại sao mọc răng khôn lại đau đến thế? Răng khôn là răng thứ ba hoặc răng cuối cùng mọc miệng. Vì nó có ít không gian nhất để phát triển, nên khi mọc phải "chen lấn" gây đau đớn. Điều này cũng thường gây sưng, viêm, hơi thở hôi đi kèm cơn đau. Khi nào răng khôn cần bị loại bỏ? Chúng ta cần phải loại bỏ chiếc răng khôn khi nó mọc lệch, đẩy các răng khác, gây đau đớn và khó chịu. Khi bị đau do mọc răng khôn, nên ăn các loại thực phẩm mềm, chẳng hạn như khoai tây nghiền, súp, sữa hoặc cháo để tránh áp lực hoặc lên răng. Đồng thời nên uống nhiều nước để đảm bảo nướu răng sạch sẽ. Nên tránh thức ăn có đường vì khi chúng vào trong nướu răng sẽ làm nặng thêm tình trạng nhiễm trùng răng khôn. Một số biện pháp tự nhiên để chữa đau: Cần phải đánh răng hai lần một ngày, giữ cho vòm miệng sạch sẽ. Súc miệng nước muối để làm dịu cơn đau. Củ nghệ, tỏi và hành tây có đặc tính kháng viêm làm giảm sưng và viêm. Đây là những biện pháp khắc phục tại nhà cho răng khôn bạn có thể thử Những điều nên làm khi mọc răng khôn? Điều quan trọng nhất cần làm là đến gặp nha sĩ và kiểm tra kỹ khoang miệng của bạn. Thường thì các nha sĩ khuyên bạn nên nhổ răng khôn vì chúng dễ bị sâu hơn do khó vệ sinh được đúng cách. Vài mẹo để giảm đau: Dùng nước muối ấm súc miệng để giảm đau. Gel giảm đau cũng có thể được sử dụng khi bị đau răng cho mọc răng khôn. Tại sao một số người không có răng khôn? Đầu tiên, do họ ít không gian bên trong miệng, nó không thể mọc ra. Thứ hai, vì răng khôn không được sử dụng để nhai, chúng hoàn toàn có thể biến mất. Lý do răng khôn dễ bị nhiễm trùng? Khi răng khôn mọc ra ở phía cuối vòm miệng, chúng khó tiếp cận và làm sạch hơn. Điều này làm cho nó dễ bị nhiễm trùng hơn.

