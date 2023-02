Đây là lý do tại sao rau mùi là thực phẩm tốt nhất cho tuyến giáp

Lợi ích của rau mùi

Rau mùi là một trong những thực phẩm tốt nhất cho tuyến giáp. Thực phẩm chứa nhiều vitamin A, C và K. Lá rau mùi chứa nhiều vitamin C hơn so với hạt. Ngoài ra, lá cũng chứa một lượng lớn các đặc tính chống oxy hóa thực sự hỗ trợ bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại bởi các gốc tự do. Ngành Y học cổ truyền cũng đã sử dụng hạt rau mùi trong việc bảo vệ tuyến giáp.

Dưới đây là 3 lợi ích chính của rau mùi có thể giúp bạn đối phó với tuyến giáp:

Đặc tính chống oxy hóa

Hạt rau mùi chứa đặc tính chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh hoặc rối loạn như tuyến giáp.

Quản lý cholesterol

Tuyến giáp thường liên quan đến rất nhiều bệnh và trong một số trường hợp, các bệnh mới bắt đầu phát triển do tuyến giáp. Nguyên nhân chính của bệnh tuyến giáp là sự gia tăng mức cholesterol toàn phần (TC). Giờ đây, với sự trợ giúp của hạt rau mùi, bạn có thể kiểm soát lượng cholesterol của mình, giữ hormone tuyến giáp ở mức ổn định.

Giảm cân

Nước hạt rau mùi có thể giúp kích thích giảm cân bằng, cách hướng đến một lối sống năng động, lành mạnh và ăn uống sạch sẽ. Khi giảm cân hiệu quả sẽ kiểm soát mức độ tổn thương tuyến giáp của bạn. Ngoài việc tập trung vào rau mùi, cải thiện lối sống tổng thể cũng là cách để tránh mắc các bệnh liên quan đến tuyến giáp.

Các lợi ích sức khỏe khác của rau mùi

Nước rau mùi giúp giảm bớt các triệu chứng viêm khớp bằng cách giảm sưng và khó chịu ở khớp.

Giảm rụng tóc và làm dày mái tóc của bạn.

Folate trong rau mùi bảo vệ các tế bào chống lại tổn thương tế bào gốc.

Hạt rau mùi thường được sử dụng để điều trị các vấn đề về tiêu hóa. Ví dụ, đầy hơi, chướng bụng, chuột rút, tiêu chảy, nôn mửa và buồn nôn.

Kiểm soát lượng đường trong máu.

Loại bỏ độc tố khỏi cơ thể.

3 cách chế biến rau mùi hiệu quả

Trà rau mùi

Đầu tiên, đun sôi từ 10-15 phút 2 muỗng canh hạt rau mùi trong một cốc nước trên ngọn lửa nhỏ. Sau đó để hơi nguội và chắt lọc lấy phần nước để uống. Đồ uống này nên dùng vào buổi sáng, bạn có thể cho thêm mật ong để thưởng thức cùng.

Nước rau mùi

Rửa sạch và ngâm một lượng 15-20 lá rau mùi trong nước qua đêm. Sau đó uống nước này vào buổi sáng hôm sau khi bụng đói. Để có hương vị thơm hơn, bạn có thể thêm một thìa nước cốt chanh.

Nước lá rau mùi xay

Rửa lá rau mùi và cho vào trong máy xay sinh tố. Sau đó, thêm nửa cốc nước, nước cốt chanh và mật ong rồi xay nhuyễn. Uống nước rau tươi này khi bụng đói vào mỗi buổi sáng./.