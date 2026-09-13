English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Điều gì khiến rau đay trở thành thực phẩm đáng bổ sung?

Chủ Nhật, 11:33, 13/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Rau đay đỏ giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, là loại rau quen thuộc có thể bổ sung vào chế độ ăn đa dạng, góp phần cung cấp dưỡng chất và hỗ trợ sức khỏe.

7 công dụng của rau đay đỏ đối với sức khỏe

Rau đay đỏ không chỉ là thực phẩm quen thuộc mà còn được sử dụng trong y học cổ truyền với nhiều mục đích. Loại rau này được cho là có lợi cho hệ tiêu hóa, tim mạch, xương khớp và một số chức năng khác của cơ thể. Dưới đây là 7 công dụng thường được nhắc đến của rau đay đỏ.

Giúp nhuận tràng

Đặc điểm dễ nhận biết của rau đay đỏ là phần chất nhớt xuất hiện khi vò hoặc thái nhỏ. Chất nhầy tự nhiên này chứa polysaccharide, đường sucrose và inositol, có thể giúp bôi trơn đường ruột và làm mềm phân.

Bên cạnh đó, polysaccharide được cho là có khả năng hỗ trợ nhu động ruột, từ đó góp phần cải thiện hoạt động tiêu hóa và hỗ trợ nhuận tràng.

Dieu gi khien rau day tro thanh thuc pham dang bo sung hinh anh 1
Rau đay đỏ giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, là loại rau quen thuộc có thể bổ sung vào chế độ ăn đa dạng

Tăng tiết sữa mẹ

Rau đay đỏ chứa nhiều nước, chất xơ cùng một số dưỡng chất nên có thể được bổ sung vào khẩu phần ăn của phụ nữ sau sinh. Trong dân gian, rau đay thường được sử dụng với mong muốn hỗ trợ nguồn sữa mẹ. Tuy nhiên, bằng chứng khoa học về khả năng làm tăng lượng sữa của loại rau này hiện còn hạn chế, do đó không nên xem rau đay là thực phẩm có tác dụng kích sữa trực tiếp.

Sau sinh, mẹ nên duy trì chế độ ăn đa dạng, uống đủ nước và cho trẻ bú thường xuyên, đúng cách để hỗ trợ quá trình tiết sữa. Trường hợp lượng sữa ít kéo dài hoặc bị tắc tia sữa, nên tham khảo nhân viên y tế để xác định nguyên nhân và có hướng xử trí phù hợp.

Thanh nhiệt cơ thể

Theo quan niệm y học cổ truyền, rau đay đỏ có vị ngọt, tính hàn và không độc, thường được sử dụng với mục đích thanh nhiệt, giải độc. Loại rau này thường xuất hiện trong các món ăn mùa hè, được cho là giúp làm mát và hỗ trợ giải nhiệt cho cơ thể.

Phòng ngừa viêm đường tiết niệu

Rau đay đỏ có hàm lượng nước cao và được cho là có tác dụng lợi tiểu. Một số axit hữu cơ trong loại rau này cũng được nhắc đến với đặc tính hỗ trợ chống viêm.

Nhờ đó, rau đay đỏ được sử dụng trong dân gian nhằm tăng bài tiết nước tiểu, hỗ trợ làm sạch đường tiết niệu và cải thiện các triệu chứng như đái buốt, đái rắt, đái khó hoặc viêm đường tiết niệu cấp tính.

Bảo vệ tim mạch, não bộ

Trong hạt và lá rau đay đỏ có các glycosid trợ tim tự nhiên, trong đó đáng chú ý là olitorisid và corchorosid. Những hoạt chất này được cho là có tác dụng hỗ trợ sức co bóp của cơ tim và điều hòa nhịp tim, qua đó góp phần giảm cảm giác bứt rứt, hồi hộp.

Olitorisid cũng được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ tuần hoàn não ở bệnh nhân thiểu năng tuần hoàn não độ II, đồng thời có thể giúp giảm khó thở, giảm phù và hỗ trợ người mắc xơ vữa động mạch vành.

Ngăn ngừa thiếu máu

Rau đay đỏ chứa sắt, một khoáng chất cần thiết cho quá trình tạo hồng cầu và huyết sắc tố. Vì vậy, việc đưa loại rau này vào chế độ ăn có thể góp phần bổ sung sắt cho cơ thể, đặc biệt trong khẩu phần của phụ nữ mang thai, sản phụ sau sinh và người có nguy cơ thiếu máu, suy nhược.

Chống còi xương

Canxi và magie đều đóng vai trò quan trọng đối với cấu trúc và hoạt động của hệ xương. Một cốc 87g rau đay đỏ nấu chín cung cấp khoảng 14% lượng canxi và 13% magie được khuyến nghị mỗi ngày đối với người trưởng thành.

Magie tham gia vào quá trình chuyển hóa và sử dụng canxi của cơ thể. Vì vậy, bổ sung các thực phẩm giàu hai khoáng chất này trong chế độ ăn có thể góp phần duy trì sức khỏe xương, hỗ trợ phòng ngừa còi xương ở trẻ nhỏ và loãng xương, thoái hóa khớp ở người lớn tuổi.

Những bài thuốc chữa bệnh hiệu quả từ rau đay đỏ

Trong y học cổ truyền, rau đay đỏ được sử dụng trong một số bài thuốc dân gian như hỗ trợ trị lỵ mới phát, nôn ra máu, khái huyết, ngộ độc cá, hen suyễn và cổ trướng. Cách dùng thường kết hợp lá hoặc hạt rau đay đỏ với các dược liệu khác, sắc lấy nước uống theo từng trường hợp.

Những ai không nên ăn rau đay đỏ?

Rau đay đỏ giàu dinh dưỡng nhưng một số người nên hạn chế hoặc thận trọng khi sử dụng. Người có hệ tiêu hóa yếu, dễ lạnh bụng hoặc tiêu chảy không nên ăn nhiều vì rau có tính hàn và chứa chất nhầy, có thể làm tăng đầy bụng, tiêu chảy. Trẻ dưới 5 tuổi, người mới phẫu thuật và phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu cũng nên dùng với lượng vừa phải, đồng thời tham khảo ý kiến nhân viên y tế khi cần.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ăn rau đay thường xuyên có tác dụng gì?
Ăn rau đay thường xuyên có tác dụng gì?

VOV.VN - Rau đay là loại rau quen thuộc trong mùa hè của mỗi gia đình, vậy ăn rau đay thường xuyên có tác dụng gì?

Ăn rau đay thường xuyên có tác dụng gì?

Ăn rau đay thường xuyên có tác dụng gì?

VOV.VN - Rau đay là loại rau quen thuộc trong mùa hè của mỗi gia đình, vậy ăn rau đay thường xuyên có tác dụng gì?

Loại rau giá rẻ bán quanh năm đầy chợ được ví là “nhân sâm vì giàu nước”
Loại rau giá rẻ bán quanh năm đầy chợ được ví là “nhân sâm vì giàu nước”

VOV.VN - Trong số những loại rau mầm quen thuộc, giá đỗ có lẽ là một trong những thực phẩm gần gũi nhất với người Việt. Từ đĩa rau sống ăn kèm phở, bún đến giá xào, giá nấu canh hay trộn salad, loại rau này xuất hiện trong rất nhiều món ăn hàng ngày.

Loại rau giá rẻ bán quanh năm đầy chợ được ví là “nhân sâm vì giàu nước”

Loại rau giá rẻ bán quanh năm đầy chợ được ví là “nhân sâm vì giàu nước”

VOV.VN - Trong số những loại rau mầm quen thuộc, giá đỗ có lẽ là một trong những thực phẩm gần gũi nhất với người Việt. Từ đĩa rau sống ăn kèm phở, bún đến giá xào, giá nấu canh hay trộn salad, loại rau này xuất hiện trong rất nhiều món ăn hàng ngày.

Rau đay được ví tốt như nhân sâm không phải ai cũng biết
Rau đay được ví tốt như nhân sâm không phải ai cũng biết

VOV.VN - Rau đay mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng ăn được rau đay.

Rau đay được ví tốt như nhân sâm không phải ai cũng biết

Rau đay được ví tốt như nhân sâm không phải ai cũng biết

VOV.VN - Rau đay mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng ăn được rau đay.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe