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Điều gì xảy ra với cơ thể khi ăn dưa chuột thường xuyên?

Thứ Bảy, 11:21, 17/10/2026
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VOV.VN - Dưa chuột không chỉ giúp bổ sung nước mà còn cung cấp một số vitamin, khoáng chất có lợi cho cơ thể. Vậy ăn dưa chuột thường xuyên mang lại lợi ích gì và cần lưu ý gì?

 

Giá trị dinh dưỡng trong dưa chuột

Dưa chuột chứa khoảng 95% nước, giúp bổ sung chất lỏng cho cơ thể. Loại quả này còn cung cấp một lượng nhỏ vitamin C, vitamin K và kali, góp phần hỗ trợ miễn dịch, sức khỏe xương và điều hòa huyết áp.

Dưa chuột cũng được dùng để chăm sóc da, giúp da dễ chịu tạm thời nhờ cảm giác mát. Tuy nhiên, nó không có tác dụng thải độc hay thay thế các sản phẩm dưỡng da chuyên biệt. Với hàm lượng nước cao, ít năng lượng, dưa chuột là lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn cân đối.

Ăn dưa chuột có tác dụng gì?

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Dưa chuột chứa kali giúp cân bằng điện giải, điều hòa huyết áp và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Chất xơ trong quả, nhất là khi ăn cả vỏ đã rửa sạch, cũng góp phần xây dựng chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng cho thấy ăn dưa chuột trực tiếp làm giảm cholesterol hoặc ngăn ngừa đột quỵ.

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Dưa chuột không chỉ giúp bổ sung nước mà còn cung cấp một số vitamin, khoáng chất có lợi cho cơ thể

Hỗ trợ bảo vệ sức khỏe

Dưa chuột chứa chất chống oxy hóa và vitamin C, góp phần bảo vệ tế bào và hỗ trợ hệ miễn dịch. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng cho thấy ăn dưa chuột trực tiếp giúp phòng ngừa hoặc điều trị ung thư. Để giảm nguy cơ mắc bệnh, nên ăn uống đa dạng, tăng cường rau củ, trái cây, hạn chế thịt chế biến sẵn và không hút thuốc.

Góp phần duy trì hoạt động của hệ thần kinh

Dưa chuột có chứa một lượng nhỏ vitamin nhóm B, những dưỡng chất tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng và duy trì hoạt động bình thường của hệ thần kinh.

Tuy nhiên, chưa có cơ sở khoa học rõ ràng để khẳng định ăn dưa chuột hoặc uống nước ép dưa chuột có tác dụng trực tiếp làm giảm căng thẳng, lo âu hay cải thiện tâm trạng. Để duy trì sức khỏe tinh thần, cần kết hợp chế độ ăn cân đối với giấc ngủ đầy đủ, vận động và thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

Hỗ trợ tiêu hóa, hạn chế táo bón

Dưa chuột giàu nước, giúp bổ sung chất lỏng, làm mềm phân và hỗ trợ tiêu hóa. Ăn cả vỏ đã rửa sạch còn giúp bổ sung chất xơ, góp phần hạn chế táo bón khi kết hợp với rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt. Tuy nhiên, dưa chuột không thay thế việc điều trị bệnh tiêu hóa; nếu táo bón kéo dài, đau bụng hoặc đại tiện bất thường, nên đi khám.

Hỗ trợ cải thiện hơi thở

Dưa chuột chứa nhiều nước, giúp làm ẩm khoang miệng và kích thích tiết nước bọt. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng cho thấy ăn dưa chuột có thể điều trị hôi miệng. Để cải thiện hơi thở, cần đánh răng đúng cách, làm sạch kẽ răng, vệ sinh lưỡi và uống đủ nước.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng và chăm sóc da

Dưa chuột giàu nước, ít năng lượng, phù hợp với người kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, giảm cân bền vững cần kết hợp chế độ ăn cân đối và vận động thường xuyên, không chỉ ăn dưa chuột.

Với làn da, vitamin C trong dưa chuột góp phần tổng hợp collagen, còn việc đắp dưa chuột có thể giúp làm dịu da tạm thời. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng cho thấy cách này giúp làm sáng da rõ rệt hoặc điều trị bệnh da liễu. Nên kết hợp ăn uống lành mạnh, dưỡng da phù hợp và chống nắng để chăm sóc da hiệu quả.

Lưu ý khi ăn dưa chuột

Dưa chuột cần được rửa kỹ dưới vòi nước sạch, tránh ăn quả dập nát, hư hỏng hoặc có vị đắng bất thường do nguy cơ chứa cucurbitacin gây ngộ độc. Có thể kết hợp dưa chuột với nhiều loại rau củ, trái cây nếu cơ thể dung nạp tốt. Nên ưu tiên ăn nguyên quả để bổ sung chất xơ, không dùng nước ép thay thế hoàn toàn rau củ. Người mắc bệnh thận, rối loạn điện giải hoặc cần hạn chế nước, kali nên tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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