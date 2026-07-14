Dinh dưỡng phù hợp cho người cao tuổi

Hiện nay, nhiều người cao tuổi đã nhận thức được tầm quan trọng của dinh dưỡng trong cuộc sống hàng ngày. Họ sống vui khỏe vì biết chăm sóc bản thân, bắt đầu từ việc ăn đúng cách. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, người cao tuổi chỉ nên nạp protein khoảng 60-70g/ngày, trong đó đạm động vật nên chiếm 30% tổng số protein. Do đó, trong chế độ ăn, người già nên ăn ít thịt, thay vào đó là cá, tôm, cua và sử dụng nguồn protein thực vật như đậu đỗ, vừng lạc, đậu phụ… giúp thải lượng cholesterol, phòng bệnh tim mạch.

Các loại quả cung cấp vitamin

“Về mặt dinh dưỡng, chúng ta phải cung cấp đủ cho cơ thể nên chế độ ăn phải cân đối về năng lượng, tỷ trọng các chất cho cơ thể, đảm bảo cung cấp đủ chất béo và chất đạm”, bác sĩ Trần Khánh Vân, Viện Dinh dưỡng Quốc gia gợi ý.

Nhu cầu về năng lượng ở người già ít hơn mức bình thường nên cần cân đối khẩu phần ăn hàng ngày, tránh để các cụ ăn quá nhiều hoặc quá no. Không những thế, do khả năng tiêu hóa giảm sút nên có thể chia khẩu phần ăn thành nhiều bữa nhỏ, giúp người cao tuổi hấp thụ tốt hơn.

Theo bác sĩ Hồ Thị Kim Thanh, trường Đại học Y Hà Nội, dinh dưỡng là vấn đề quan trọng đối với sức khỏe của người cao tuổi. Ăn là phương thức tự nhiên nhất vừa để điều trị bệnh vừa phòng bệnh. Việc thừa hay thiếu, mất cân đối trong chất dinh dưỡng của người cao tuổi đều là bất lợi cho sức khỏe.

Do khả năng tiêu hoá, hấp thu thức ăn kém và chức năng nhai của răng giảm sút nên người cao tuổi rất dễ bị sụt cân hoặc suy dinh dưỡng. Chính vì thế, các cụ nên lựa chọn những món ăn dạng mềm, hạn chế các thực phẩm có kết cấu thô hoặc cứng. Việc bổ sung các thực phẩm giàu chất xơ không chỉ giúp phòng bệnh và điều trị táo bón hiệu quả mà còn ngăn ngừa nhiều căn bệnh nguy hiểm khác ở người già. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, chất xơ có nhiều trong các loại rau quả tươi, nhất là những rau màu xanh thẫm như cải xanh, súp lơ… giảm nguy cơ phát triển bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì và hỗ trợ phòng chống táo bón, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn.

Bác sĩ Lê Bạch Mai, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia khuyến nghị người cao tuổi nên ăn những thức ăn được thái nhỏ hoặc hầm kỹ để dễ tiêu hóa vì nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người là khác nhau.

Theo khuyến nghị của Viện dinh dưỡng Quốc gia, người từ 60 tuổi trở đi chỉ cần nạp khoảng 1.800-1.900 calo mỗi ngày do ít vận động, trao đổi chất cũng chậm lại. Bên cạnh đó, hệ tiêu hóa của người già cũng hoạt động kém hiệu quả hơn nên cần chia thành 4 – 5 bữa mỗi ngày, bao gồm 3 bữa chính và 1 – 2 bữa phụ. Mỗi bữa ăn cần đảm bảo đầy đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng quan trọng như chất đạm, tinh bột, chất béo và vitamin cùng các khoáng chất. Bữa ăn lành mạnh không cần phải cầu kỳ, nhiều món mà điều quan trọng là người cao tuổi cần hiểu rõ cơ thể thiếu gì và tránh xa những thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Nhiều người già bây giờ đã bắt đầu quan tâm hơn đến các sản phẩm hữu cơ, ăn uống và sinh hoạt lành mạnh để cải thiện sức khỏe.

Bà Phạm Thị Huyền, chủ nhiệm Ngôi nhà sức khỏe Phúc An, phường Thanh Xuân Bắc, thành phố Hà Nội cho biết, người già nên ăn uống những thứ tốt cho sức khỏe và phải học cách ăn uống lành mạnh. “Cơm mỗi bữa chỉ ăn một bát thôi, ăn rau một chút, cơm một chút, ít ăn thịt đỏ, hai tuần ăn một lần và phải có chất xơ”, bà Huyền chia sẻ.

Nhóm người cao tuổi là đối tượng dễ bị tổn thương do sức đề kháng kém và thường có nhiều bệnh mạn tính như cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường…. nên hệ miễn dịch kém. Chính vì thế, bổ sung đầy đủ các khoáng chất và vitamin sẽ giúp các cụ cao niên tăng sức đề kháng, nâng cao sức khỏe Với sự thay đổi tích cực trong nhận thức và hành động, người cao tuổi nước ta hoàn toàn có thể sống khoẻ, sống vui và sống thọ.