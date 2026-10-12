DND Carnaval 2026: Nhìn khác biệt, sống trọn vẹn với ưu đãi đến 50% chi phí mổ cận

Một tầm nhìn rõ nét cho hành trình sống trọn vẹn

Với nhiều người trẻ, đôi mắt không chỉ để nhìn rõ mà còn gắn với học tập, công việc, thể thao, du lịch và những trải nghiệm trong cuộc sống. Thế nhưng, cặp kính đôi khi trở thành bất tiện trong những hoạt động tưởng chừng rất đơn giản: chơi thể thao, vận động, di chuyển hay tận hưởng các hoạt động ngoài trời.

Chính vì vậy, phẫu thuật điều trị tật khúc xạ ngày càng được nhiều người trẻ lựa chọn như một giải pháp để giảm sự phụ thuộc vào kính, thuận tiện hơn trong sinh hoạt và tự tin hơn trong công việc, cuộc sống. Với họ, “tháo kính” không đơn thuần là thay đổi thị lực mà còn là mong muốn có thêm sự chủ động và tự do trong những trải nghiệm phía trước.

Nắm bắt nhu cầu đó, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND triển khai DND Carnaval 2026 - “Nhìn khác biệt, sống trọn vẹn”, mang đến cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị tật khúc xạ hiện đại với mức hỗ trợ lên tới 50% chi phí phẫu thuật.

Khách hàng thăm khám tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND trong chương trình DND Carnaval 2026

Đa dạng phương pháp, cá nhân hóa theo từng đôi mắt

Theo BS Phạm Thị Hằng - Trưởng khoa Khúc xạ BV Mắt Quốc tế DND, không có một phương pháp phẫu thuật tật khúc xạ phù hợp cho tất cả mọi người. Việc lựa chọn phương pháp cần dựa trên tình trạng giác mạc, độ cận - loạn, cấu trúc mắt, độ tuổi, nhu cầu thị giác cũng như đặc thù công việc và sinh hoạt của từng người.

Tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, bệnh nhân được thăm khám chuyên sâu trước phẫu thuật nhằm đánh giá toàn diện tình trạng mắt, từ đó bác sĩ tư vấn phương pháp phù hợp.

Hệ thống điều trị tật khúc xạ tại DND được đầu tư nhiều công nghệ phẫu thuật laser hiện đại như SMILE Pro DND, SMILE/CLEAR, Femto-Lasik, SmartSurfACE, Lasik và Phakic… kết hợp hệ thống thiết bị chuyên sâu nhằm nâng cao độ chính xác và cá thể hóa quá trình điều trị.

Bác sĩ là người đưa ra quyết định cuối cùng trong việc chẩn đoán và điều trị tật khúc xạ

Trong đó, công nghệ SMILE Pro DND được phát triển trên nền tảng phẫu thuật laser thế hệ mới, hướng tới trải nghiệm điều trị nhẹ nhàng, thời gian thực hiện nhanh và khả năng phục hồi thị lực sớm.

Bác sĩ Nguyễn Đăng Dũng - Giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế DND cho biết, cùng với sự phát triển của công nghệ nhãn khoa, phẫu thuật điều trị tật khúc xạ ngày càng được cá thể hóa, thay vì chỉ tập trung vào việc loại bỏ độ cận.

“Điều quan trọng không chỉ là đưa mắt về số 0 mà còn phải lựa chọn giải pháp phù hợp với đặc điểm đôi mắt và nhu cầu thị giác của từng người. Mỗi bệnh nhân cần được thăm khám và đánh giá kỹ trước khi bác sĩ đưa ra chỉ định”, bác sĩ Nguyễn Đăng Dũng chia sẻ.

DND Carnaval 2026 - Ưu đãi đến 50% chi phí phẫu thuật khúc xạ

Từ 1/10/2026 - 31/10/2026, khách hàng đăng ký phẫu thuật khúc xạ tại DND được hưởng ưu đãi lên tới 50% chi phí phẫu thuật khúc xạ bằng các phương pháp hiện đại như SMILE Pro DND, SMILE/CLEAR, Femto-Lasik, SmartSurfACE, Lasik hay Phakic kết hợp kỹ thuật Cross-Linking.

Bên cạnh đó, chương trình còn miễn phí khám chuyên sâu trước mổ cận, hoàn trả tới 2 triệu đồng chi phí phẫu thuật cho khách hàng tham gia chia sẻ trải nghiệm sau điều trị trên cộng đồng mạng xã hội, nhận ngay voucher Quà tặng yêu thương và rất nhiều quà tặng giá trị…

Thông tin chi tiết về chương trình DND CARNAVAL 2026 được cập nhật tại website của Bệnh viện Mắt Quốc tế DND : https://matquocte.vn/ hoặc qua hotline 0968.11.55.88.

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