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Máu lưu thông kém, nên uống gì? 8 thức uống có lợi cho cơ thể

Thứ Hai, 09:23, 12/10/2026
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VOV.VN - Tuần hoàn máu giúp vận chuyển oxy và dưỡng chất đến các cơ quan. Bên cạnh chế độ ăn cân đối, một số thức uống như nước ép trái cây, trà thảo mộc, sữa hạt và nước lọc có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch, nhưng không thay thế thuốc điều trị.

 

Dấu hiệu nhận biết lưu thông máu kém

Tuần hoàn máu kém có thể biểu hiện qua các dấu hiệu như chân tay lạnh, sưng đau ở tay chân, da nhợt nhạt hoặc xanh tím, đau mỏi chân khi đi lại, cơ bắp yếu, chóng mặt, da bong tróc hoặc vết thương lâu lành. Tuy nhiên, những triệu chứng này cũng có thể do nhiều nguyên nhân khác. Đặc biệt, nếu đột ngột đau ngực, khó thở, yếu liệt một bên cơ thể hoặc nói khó, cần gọi cấp cứu ngay, không chờ triệu chứng tự hết hay tìm cách xử lý bằng đồ uống tại nhà.

Nên uống gì để lưu thông máu tốt?

Nước ép quả lựu

Lựu chứa nhiều polyphenol và các hợp chất chống oxy hóa, có khả năng hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Một số nghiên cứu cho thấy nước ép lựu có thể tác động tích cực đến chức năng mạch máu và huyết áp ở một số đối tượng.

Tuy nhiên, bằng chứng hiện có chưa đủ để khẳng định uống nước ép lựu có thể trực tiếp cải thiện tuần hoàn máu hoặc ngăn ngừa hình thành cục máu đông. Khi sử dụng, nên ưu tiên nước ép nguyên chất, không thêm đường và uống với lượng vừa phải. Người mắc đái tháo đường cần chú ý lượng carbohydrate trong nước ép, đồng thời có thể ưu tiên ăn lựu nguyên quả để bổ sung chất xơ.

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Nước ép củ cải đường

Củ cải đường chứa nitrat tự nhiên, giúp cơ thể tạo oxit nitric - hợp chất có tác dụng giãn mạch, hỗ trợ lưu thông máu. Một số nghiên cứu cho thấy nước ép củ cải đường có thể giúp giảm huyết áp ở một số người. Tuy nhiên, thức uống này không thay thế thuốc điều trị. Người huyết áp thấp, mắc bệnh thận hoặc cần hạn chế kali nên tham khảo ý kiến nhân viên y tế trước khi dùng thường xuyên và ưu tiên nước ép không thêm đường.

Nước ép các loại quả mọng

Dâu tây, việt quất, mâm xôi và anh đào giàu anthocyanin cùng polyphenol chống oxy hóa, được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ chức năng mạch máu và sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng cho thấy nước ép quả mọng có thể ngăn ngừa cục máu đông hoặc điều trị tuần hoàn máu kém. Nên ăn quả nguyên quả hoặc xay cả phần thịt quả để bổ sung chất xơ; nếu uống nước ép, hãy chọn loại không thêm đường và dùng với lượng vừa phải.

Trà gừng

Gừng chứa gingerol và các hợp chất có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm trong nghiên cứu thực nghiệm. Trà gừng giúp bổ sung nước, nhưng bằng chứng về khả năng cải thiện tuần hoàn máu ở người còn hạn chế và không thể thay thế thuốc điều trị. Có thể hãm vài lát gừng tươi với nước nóng, hạn chế thêm đường. Người dùng thuốc chống đông máu nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng gừng liều cao hoặc chế phẩm cô đặc.

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Sữa hạt óc chó

Óc chó giàu chất béo không bão hòa, omega-3 thực vật ALA, vitamin E và các hợp chất có lợi cho tim mạch. Bổ sung loại hạt này vào chế độ ăn cân đối có thể giúp cải thiện một số chỉ số mỡ máu, nhưng chưa đủ bằng chứng cho thấy sữa óc chó trực tiếp cải thiện lưu thông máu. Nên chọn sản phẩm ít đường hoặc không thêm đường; người dị ứng với các loại hạt cần tránh sử dụng.

Nước ép nho

Nho chứa polyphenol như flavonoid và resveratrol, được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ chức năng mạch máu và sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng khẳng định nước ép nho giúp ngăn ngừa đông máu hoặc điều trị bệnh tim mạch. Nên chọn nước ép nguyên chất, không thêm đường và dùng vừa phải; ăn nho tươi giúp bổ sung chất xơ tốt hơn.

Nước ép cam, quýt

Cam, quýt giàu vitamin C và flavonoid, giúp chống oxy hóa và hỗ trợ sức khỏe mạch máu. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng khẳng định nước ép cam, quýt trực tiếp cải thiện tuần hoàn máu. Nên ưu tiên ăn quả nguyên múi để bổ sung chất xơ; nếu uống nước ép, hãy chọn loại không thêm đường và dùng với lượng vừa phải.

Nước lọc

Nước lọc giúp duy trì thể tích máu và cân bằng dịch trong cơ thể. Khi mất nước, thể tích máu có thể giảm, ảnh hưởng đến huyết áp và việc vận chuyển oxy, dưỡng chất. Nhu cầu nước tùy thuộc vào tuổi, mức độ vận động, thời tiết và sức khỏe. Người mắc bệnh thận, suy tim hoặc được yêu cầu hạn chế dịch cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý tăng lượng nước uống.

Những điều cần làm để cải thiện tuần hoàn máu

Bên cạnh lựa chọn đồ uống phù hợp, nên duy trì lối sống lành mạnh để bảo vệ mạch máu và tim mạch, gồm tập thể dục thường xuyên, bỏ thuốc lá, kiểm soát cân nặng, ăn uống cân đối và khám sức khỏe định kỳ. Người mắc bệnh tim mạch hoặc bệnh mạch máu cần tuân thủ điều trị, không tự ý thay thuốc bằng nước ép hay trà thảo mộc. Nếu thường xuyên tê lạnh chân tay, đau khi đi lại, sưng một bên chân hoặc có dấu hiệu bất thường, nên đi khám để xác định nguyên nhân.

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Mách nhỏ bạn những thực phẩm hỗ trợ lưu thông máu

VOV.VN - Máu lưu thông kém có thể dẫn đến nhiều vấn đề như đau, chuột rút cơ, các vấn đề về tiêu hóa, tê và lạnh ở bàn tay và bàn chân… Hãy tham khảo những thực phẩm có thể giúp máu lưu thông tốt hơn để đảm bảo sức khỏe của bạn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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