Đóng kín cửa bật điều hòa có gây thiếu oxy, mệt mỏi, đau đầu?

Tại các đô thị lớn, chúng ta dành hơn 90% thời gian sinh hoạt trong nhà. Tuy nhiên, ít ai biết rằng tiêu chuẩn nồng độ CO2 trong phòng kín ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, hệ thần kinh và chất lượng giấc ngủ. Việc để lượng khí Carbon Dioxide tích tụ quá cao mà không có hệ thống thông gió phòng kín hiệu quả là nguyên nhân dẫn đến tình trạng mệt mỏi mãn tính.

Nguồn phát sinh CO2 lớn nhất trong phòng ngủ chính là hơi thở của con người. Một người trưởng thành có thể thải khoảng 120-160 lít CO2 trong suốt 8 giờ ngủ. Nếu phòng nhỏ, kín và có nhiều người ngủ cùng lúc, lượng CO2 sẽ tăng nhanh hơn.

Hiện nay, phần lớn các loại điều hòa dân dụng chỉ tuần hoàn không khí trong phòng bằng cách hút khí trong phòng, làm lạnh rồi thổi trở lại. Hệ thống này gần như không đưa không khí tươi từ bên ngoài vào, đồng nghĩa CO2 không được loại bỏ mà tiếp tục tích tụ theo thời gian.

Nhiều người nhầm tưởng điều hòa có thể “làm sạch không khí”, nhưng thực tế máy chủ yếu điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm, không xử lý được CO2 hay nhiều loại khí ô nhiễm khác.

Vì sao phòng ngủ kín dễ tích tụ CO2?

Có nhiều nguyên nhân khiến nồng độ CO2 trong phòng ngủ tăng cao, đặc biệt ở những không gian sử dụng điều hòa và đóng kín cửa suốt đêm. Trước hết, số người trong phòng càng nhiều thì lượng CO2 thải ra từ hơi thở càng lớn. Ngoài ra, những căn phòng có diện tích nhỏ, thể tích thấp sẽ khiến không khí khó được pha loãng, làm CO2 tích tụ nhanh hơn.

Bên cạnh đó, nhiều ngôi nhà hiện đại hiện nay được thiết kế kín để giữ nhiệt và tiết kiệm điện, vô tình hạn chế quá trình trao đổi không khí tự nhiên với bên ngoài. Trong khi đó, một giấc ngủ kéo dài 7-9 tiếng là khoảng thời gian đủ lâu để CO2 liên tục tăng lên trong phòng. Dù cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi, quá trình hô hấp vẫn diễn ra liên tục và không ngừng thải CO2 vào không khí.

Các nghiên cứu tại Singapore và Đại học Kỹ thuật Đan Mạch (DTU) cho thấy, phòng ngủ kín sử dụng điều hòa có thể đạt mức CO2 từ 1.500-1.900 ppm sau một đêm, thậm chí cao hơn nếu phòng nhỏ hoặc đông người.

Trong khi đó mức CO2 ngoài trời thường khoảng 400 ppm. Không gian trong nhà thông gió tốt duy trì khoảng 400-1.000 ppm.

Nếu trên 1.000 ppm (<750 ppm) chất lượng không khí tốt, không ảnh hưởng tới sức khỏe. Bắt đầu từ mức 1.000-2.000 ppm có thể gây buồn ngủ, cảm giác ngột ngạt, đau đầu nhẹ, chất lượng giấc ngủ giảm từ 1.150 ppm. Trên 2.000-5.000 ppm có thể gây đau đầu, mệt mỏi, giảm khả năng tập trung, giảm hiệu suất nhận thức, thậm chí ảnh hưởng nặng tới giấc ngủ và hiệu suất làm việc của ngày hôm sau.

Đơn vị đo nồng độ CO2 phổ biến nhất là ppm (parts per million), nghĩa là “số phần trong một triệu phần không khí”. Ví dụ: 420 ppm CO2 có nghĩa là trong một triệu phân tử không khí có khoảng 420 phân tử CO2. Đây là đơn vị tiêu chuẩn để đánh giá nồng độ các loại khí trong môi trường.

CO2 ảnh hưởng thế nào đến giấc ngủ?

Các nghiên cứu cho thấy chất lượng giấc ngủ bắt đầu suy giảm khi CO2 vượt khoảng 1.150 ppm. Khi nồng độ CO2 tăng cao, cơ thể xuất hiện cảm giác bí bách, thiếu thoải mái. Não bộ và hệ hô hấp phải hoạt động nhiều hơn để điều hòa khí máu, khiến giấc ngủ nông hơn, dễ thức giấc giữa đêm.

Nhiều người vì vậy dù ngủ đủ giờ vẫn cảm thấy uể oải khi thức dậy, đầu óc thiếu tỉnh táo, khó tập trung làm việc, dễ cáu gắt, stress. Nếu tình trạng kéo dài, giấc ngủ kém có thể tạo thành vòng xoắn: Mất ngủ - mệt mỏi - căng thẳng - tiếp tục khó ngủ.

Nguyên nhân cốt lõi của tình trạng gia tăng nồng độ CO2 chính là thiếu thông gió trong phòng kín, đây là yếu tố chính gây tích tụ CO2. Điều hòa tuần hoàn khí không giải quyết vấn đề, thậm chí làm trầm trọng nếu đóng kín cửa.

Trong thực tế, nhiều gia đình vì sợ nóng, bụi hoặc tốn điện nên đóng kín toàn bộ cửa suốt đêm. Điều này khiến lượng CO2 liên tục tăng mà không có đường thoát ra ngoài.

Bên cạnh đó, người dùng thường cho rằng điều hòa “làm sạch” không khí, dẫn đến bỏ qua thông gió, đặc biệt khi ưu tiên tiết kiệm năng lượng.

Vậy làm gì để giảm CO2 khi ngủ?

Để hạn chế tình trạng tích tụ CO2 trong phòng ngủ dùng điều hòa, người dân được khuyến nghị:

Hé cửa sổ hoặc cửa phòng khoảng 5-10cm để tạo lưu thông không khí, pha loãng CO2: Thực hiện định kỳ (1-2 giờ/lần) hoặc liên tục nếu điều kiện cho phép. Cần lưu ý cân nhắc tiếng ồn, bụi, an ninh hoặc sử dụng rèm/màn chống côn trùng.

Dùng quạt thông gió nếu phòng quá kín: Lắp trên tường/trần, công suất phù hợp (50-100 m³/giờ cho phòng 20m²). Đảm bảo luồng khí đối lưu (mở khe hở để khí tươi vào).

Ưu tiên các dòng điều hòa có chức năng cấp gió tươi: Chọn model có lưu lượng gió tươi ≥30 m³/giờ/người. Kiểm tra hiệu suất thực tế qua tài liệu kỹ thuật.

Vệ sinh điều hòa định kỳ 6 tháng/lần để tránh bụi, nấm mốc: Kiểm tra bộ lọc gió tươi (nếu có) để đảm bảo lưu lượng khí.

Có thể sử dụng máy đo CO2 để theo dõi chất lượng không khí trong phòng.

Duy trì độ ẩm khoảng 40-60% giúp dễ chịu hơn khi ngủ.

Ngoài ra, máy lọc không khí chỉ giúp lọc bụi mịn và vi khuẩn, không có khả năng làm giảm CO2. Cây xanh trong phòng ngủ cũng không phải giải pháp tối ưu vì ban đêm cây vẫn hô hấp và thải CO2.

Theo các chuyên gia môi trường, tiêu chuẩn không khí trong phòng ngủ cần được quan tâm hơn bởi đây là nơi con người dành khoảng 1/3 thời gian mỗi ngày để nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe.

Một căn phòng mát không đồng nghĩa với không khí sạch. Nếu thiếu thông gió, CO2 vẫn có thể âm thầm tăng cao suốt đêm và ảnh hưởng đến giấc ngủ, tinh thần cũng như hiệu suất làm việc ngày hôm sau.

Điều quan trọng không phải ngừng dùng điều hòa, mà là sử dụng đúng cách: Kết hợp làm mát với thông gió để duy trì chất lượng không khí an toàn cho cơ thể.