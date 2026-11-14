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Đu đủ ruột vàng bổ dưỡng đến đâu? Những ai nên hạn chế ăn?

Thứ Bảy, 15:12, 14/11/2026
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VOV.VN - Đu đủ ruột vàng giàu beta-carotene, vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, loại quả này không phù hợp với tất cả mọi người. Vậy đu đủ ruột vàng có tác dụng gì và những ai cần thận trọng khi ăn?

 

Giá trị dinh dưỡng trong đu đủ ruột vàng

Đu đủ ruột vàng chứa enzyme papain hỗ trợ phân giải protein, cùng nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa như beta-carotene, lycopene, carotenoid. Những dưỡng chất này góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do và duy trì sức khỏe tổng thể.

Lợi ích sức khỏe của đu đủ ruột vàng

Tăng cường chất chống oxy hóa

Đu đủ ruột vàng giàu chất chống oxy hóa như beta-carotene và lycopene, giúp trung hòa gốc tự do, hạn chế stress oxy hóa và tổn thương tế bào. Một số nghiên cứu về đu đủ lên men ghi nhận khả năng cải thiện các chỉ dấu stress oxy hóa ở người cao tuổi và một số nhóm bệnh. Các hợp chất này cũng đang được nghiên cứu về vai trò bảo vệ tế bào thần kinh, song chưa đủ bằng chứng khẳng định đu đủ có thể phòng ngừa hoặc điều trị bệnh.

Du du ruot vang bo duong den dau nhung ai nen han che an hinh anh 1
 Đu đủ ruột vàng giàu beta-carotene, vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Đu đủ ruột vàng chứa vitamin C và lycopene, là những chất chống oxy hóa có thể góp phần bảo vệ tế bào và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Một số nghiên cứu về chiết xuất đu đủ lên men ghi nhận những cải thiện ở chỉ dấu viêm và cholesterol. Tuy nhiên, kết quả này không đồng nghĩa với việc ăn đu đủ tươi có tác dụng tương tự.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Đu đủ ruột vàng chứa lycopene, beta-carotene và các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước tổn thương do gốc tự do. Một số nghiên cứu đã tìm hiểu mối liên hệ giữa việc ăn đu đủ và nguy cơ mắc ung thư, trong đó có ung thư vú. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng khẳng định loại quả này có thể phòng ngừa hoặc điều trị ung thư.

Hạn chế phản ứng viêm

Đu đủ ruột vàng giàu vitamin C, carotenoid và các chất chống oxy hóa, góp phần hạn chế stress oxy hóa và hỗ trợ kiểm soát phản ứng viêm. Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu rau củ quả có thể cải thiện các chỉ dấu viêm, tuy nhiên đu đủ không có tác dụng điều trị viêm nhiễm.

Ai không nên ăn nhiều đu đủ ruột vàng?

Mặc dù giàu dưỡng chất, đu đủ ruột vàng không phù hợp với tất cả mọi người. Phụ nữ mang thai nên tránh đu đủ xanh hoặc chưa chín do nhựa quả chứa papain và các enzyme có thể gây co bóp tử cung, đồng thời chỉ nên ăn quả chín kỹ với lượng vừa phải. Người mắc hoặc có tiền sử sỏi thận cần chú ý lượng vitamin C tiêu thụ vì bổ sung quá nhiều có thể làm tăng oxalat trong nước tiểu. Người dị ứng mủ cao su cũng cần thận trọng do một số protein và enzyme trong đu đủ có thể gây dị ứng.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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