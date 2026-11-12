Dưa hấu có thực sự tốt cho sinh lý nam giới? Ăn bao nhiêu là đủ?

Giá trị dinh dưỡng của dưa hấu

Dưa hấu chứa khoảng 0,4g chất xơ/100g, chủ yếu là nước và carbohydrate với các loại đường tự nhiên. Ăn quá nhiều có thể gây đầy bụng, khó tiêu ở một số người. Quả này có chỉ số đường huyết khá cao (72-80), nhưng mức độ ảnh hưởng còn phụ thuộc vào khẩu phần và cách ăn. Ngoài ra, dưa hấu cung cấp vitamin C, A, B5, kali, đồng cùng citrulline giúp hỗ trợ giãn mạch và lycopene có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào.

Tác dụng của dưa hấu với đàn ông là gì?

Cải thiện hiệu suất tình dục

Dưa hấu chứa citrulline, một axit amin tham gia vào quá trình chuyển hóa thành arginine trong cơ thể. Arginine là nguyên liệu để sản xuất nitric oxide - hợp chất giúp giãn mạch máu, hỗ trợ tăng lưu lượng máu đến các cơ quan, trong đó có cơ quan sinh dục.

Nhờ cơ chế này, citrulline có thể góp phần hỗ trợ chức năng cương dương ở nam giới, nhất là những trường hợp gặp khó khăn do lưu thông máu kém. Tuy nhiên, tác dụng của citrulline từ thực phẩm còn phụ thuộc vào lượng tiêu thụ và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Dưa hấu đôi khi được gọi là “Viagra tự nhiên” nhờ chứa citrulline, hợp chất giúp cơ thể sản xuất arginine và nitric oxide, từ đó hỗ trợ giãn mạch, tăng lưu lượng máu

Cải thiện lưu thông máu

Một trong những thành phần đáng chú ý của dưa hấu là citrulline, có vai trò trong quá trình tạo arginine và nitric oxide. Hợp chất này giúp các mạch máu thư giãn, hỗ trợ máu lưu thông thuận lợi hơn trong cơ thể.

Đối với nam giới, tuần hoàn máu tốt có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của nhiều cơ quan, bao gồm cả cơ quan sinh dục. Việc bổ sung thực phẩm chứa citrulline như dưa hấu có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tuần hoàn, nhưng không nên xem đây là phương pháp điều trị các vấn đề về sinh lý.

Được ví như Viagra tự nhiên

Dưa hấu đôi khi được gọi là “Viagra tự nhiên” nhờ chứa citrulline, hợp chất giúp cơ thể sản xuất arginine và nitric oxide, từ đó hỗ trợ giãn mạch, tăng lưu lượng máu. Cơ chế này có điểm tương đồng với tác động của thuốc Viagra. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng cho thấy ăn dưa hấu có thể điều trị hoặc thay thế thuốc điều trị rối loạn cương dương.

Tăng cường sức bền tình dục

Dưa hấu cung cấp nước, vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa, góp phần duy trì hoạt động bình thường của cơ thể. Việc bổ sung đủ nước và dưỡng chất cần thiết có thể hỗ trợ thể lực, hạn chế tình trạng mệt mỏi do mất nước.

Ngoài ra, citrulline có vai trò hỗ trợ tuần hoàn máu, góp phần duy trì hoạt động của hệ tim mạch. Đây là những yếu tố có ý nghĩa đối với sức khỏe thể chất nói chung và đời sống tình dục nói riêng. Tuy nhiên, hiện chưa có đủ bằng chứng để khẳng định ăn dưa hấu trực tiếp giúp kéo dài thời gian quan hệ hoặc tăng sức bền tình dục.

Tăng cường testosterone

Lycopene trong dưa hấu là chất chống oxy hóa thuộc nhóm carotenoid, có khả năng bảo vệ tế bào trước tổn thương do các gốc tự do. Hợp chất này được nghiên cứu về vai trò đối với sức khỏe sinh sản và chức năng sinh lý nam giới.

Một số nghiên cứu về lycopene cho thấy tiềm năng hỗ trợ sức khỏe sinh sản, tuy nhiên chưa đủ cơ sở để kết luận ăn dưa hấu có thể trực tiếp làm tăng nồng độ testosterone. Vì vậy, nam giới nên xem dưa hấu là một phần trong chế độ ăn uống cân bằng, thay vì sử dụng loại quả này như biện pháp cải thiện hormone hoặc tăng cường sinh lực.

Hỗ trợ khả năng sinh sản

Các chất chống oxy hóa trong dưa hấu có thể giúp bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa, yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng. Trong đó, lycopene có tiềm năng hạn chế tổn thương tinh trùng do gốc tự do, còn citrulline hỗ trợ tuần hoàn máu. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng cho thấy ăn dưa hấu có thể ngăn ngừa tinh trùng vón cục hoặc trực tiếp cải thiện khả năng thụ thai. Nam giới nên kết hợp dinh dưỡng hợp lý, vận động thường xuyên và thăm khám khi có dấu hiệu bất thường.

Có nên ăn dưa hấu nhiều không?

Dưa hấu có thể ăn trực tiếp, làm sinh tố, nước ép hoặc salad. Nên ưu tiên ăn nguyên miếng để tận dụng chất xơ và hạn chế thêm đường khi chế biến.

Không nên ăn quá nhiều vì dễ gây đầy bụng, khó tiêu hoặc tiêu chảy. Người mắc bệnh đái tháo đường cần kiểm soát khẩu phần để tránh ảnh hưởng đến đường huyết. Dù chứa citrulline và lycopene có lợi cho tuần hoàn máu, dưa hấu chưa được chứng minh có tác dụng cải thiện trực tiếp testosterone hay chức năng sinh lý nam giới. Vì vậy, nên sử dụng hợp lý, kết hợp chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh.