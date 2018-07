Dứa nhiều lợi ích nhưng không phải không có tác dụng phụ

Hỗ trợ hệ thống miễn dịch: Theo Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), dứa có chứa lượng vitamin C cần thiết một ngày. Vitamin này là một chất chống oxy hóa hòa tan trong nước chống lại tổn thương tế bào, đau khớp và bệnh tim. Vitamin C sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn và chống lại nhiều bệnh và nhiễm trùng. Tốt cho tiêu hóa: Dứa chứa chất xơ cần thiết để giữ cho đường ruột khỏe mạnh và đi vệ sinh đều đặn. Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, trái cây này chứa một lượng đáng kể của một loại enzyme gọi là bromelain có khả năng phá vỡ protein và hỗ trợ tiêu hóa. Xương chắc khỏe: Dứa chứa gần 75% lượng mangan cơ thể cần hàng ngày. Khoáng chất này rất cần thiết để phát triển xương và các mô liên kết. Một nghiên cứu ghi nhận mangan cùng với các khoáng chất khác có thể ngăn ngừa loãng xương ở phụ nữ sau mãn kinh. Chống ung thư: Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, chất xơ trong dứa có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh có thể giúp chống lại các gốc tự do gây ung thư. Giảm cục máu đông: Dứa chứa bromelain, một loại enzyme có thể giúp giảm đông máu quá mức. Điều này giúp dứa trở thành một món ăn tuyệt vời để ăn bất cứ khi nào bạn có một chấn thương có thể làm tăng nguy cơ cục máu đông. Lợi ích chống viêm: Một trong những lợi ích sức khỏe của dứa được biết đến nhiều nhất là lợi ích chống viêm của nó. Nhờ đó, dứa có thể ngăn ngừa viêm ở bệnh nhân viêm khớp. Tác dụng phụ khi ăn quá nhiều dứa? Tiêu thụ một lượng lớn vitamin C có trong dứa có thể dẫn đến tiêu chảy, nôn mửa hoặc đau bụng. Ngoài ra, quá nhiều bromelain có thể gây phát ban da, tiêu chảy, nôn mửa, và chảy máu kinh nguyệt quá mức. Dứa có tính axit giống như các loại trái cây họ cam quýt khác. Điều này có thể làm tăng chứng ợ nóng hoặc trào ngược ở những người có tình trạng trào ngược dạ dày thực quản (GERD).

