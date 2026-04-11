Dùng bộ mỹ phẩm làm trắng mua online, cô gái cầu cứu bác sỹ

Thứ Bảy, 08:22, 11/04/2026
VOV.VN - Cô gái 25 tuổi dùng bộ mỹ phẩm làm trắng mua online khiến da kích ứng nặng, phải cầu cứu bác sỹ vì mặt đỏ rát, nổi mụn kéo dài.

Cô gái này 25 tuổi, sống ở Hà Nội, vốn có làn da mụn. Khi thấy quảng cáo trên mạng về một bộ mỹ phẩm "chỉ cần bôi sáng một lọ, tối một lọ là có thể cải thiện mụn nhanh", cô quyết định mua về dùng. Những lời hứa hẹn về làn da căng bóng, trắng sáng khiến cô tin rằng mình đã tìm được giải pháp phù hợp.

Sau vài ngày, da bắt đầu đỏ, rát, mụn nổi nhiều hơn và tình trạng kích ứng ngày càng rõ rệt. Lo lắng, cô mang toàn bộ những chai lọ đã dùng đến bệnh viện để cầu cứu.

ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da liễu Việt Nam, cho biết bệnh nhân đến khám với làn da tổn thương nặng, kèm theo tâm lý hoang mang. Điều đáng lo là các sản phẩm cô sử dụng gần như không có thông tin rõ ràng về thành phần, nơi sản xuất hay công dụng cụ thể.

Theo bác sỹ, sản phẩm chăm sóc da tối thiểu phải có thành phần, nguồn gốc và hướng dẫn sử dụng. Tuy nhiên, trên những chai lọ bệnh nhân mang theo chỉ có các lời quảng cáo như phục hồi da, căng bóng, tăng sinh collagen, trong khi thông tin quan trọng nhất lại thiếu.

Bác sĩ Thành thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BSCC)

Qua thăm khám, bác sỹ xác định bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc kích ứng, kèm ban đỏ, mụn viêm và tổn thương hàng rào bảo vệ da. Khi thành phần không rõ ràng, việc xác định tác nhân gây hại trở nên khó khăn. Các nguy cơ có thể đến từ corticoid mạnh, phenol, hydroquinone nồng độ cao hoặc chất tẩy, peel không kiểm soát.

Những hoạt chất này có thể phá vỡ hàng rào bảo vệ da, gây mất nước, tăng phản ứng viêm, dẫn đến đỏ rát, nổi mụn và nguy cơ tăng sắc tố sau viêm. Trong một số trường hợp, người dùng có thể gặp phản ứng quá mẫn hoặc phản ứng toàn thân, khiến việc xử trí phức tạp hơn.

Từ một làn da chỉ có mụn, bệnh nhân giờ phải bước vào quá trình phục hồi kéo dài. Mục tiêu điều trị không chỉ giảm viêm mà còn phục hồi hàng rào da, kiểm soát mụn và hạn chế thâm sau viêm.

Theo bác sỹ, đây không phải trường hợp hiếm. Nhiều người trẻ mua mỹ phẩm chỉ vì thấy quảng cáo hấp dẫn, nghe bạn bè giới thiệu hoặc bị thuyết phục bởi những cụm từ như “trắng nhanh”, “tái tạo da cấp tốc”. Khi nhu cầu làm đẹp trở nên cấp bách, sự cảnh giác thường bị bỏ qua.

Không ít người cho rằng kích ứng vài ngày sẽ tự hết, hoặc nghĩ do “không hợp cơ địa”. Tuy nhiên, theo chuyên gia, cách hiểu này dễ khiến người dùng tiếp tục sử dụng sản phẩm kém chất lượng, làm tình trạng da nặng hơn.

Bác sỹ khuyến cáo người dân chỉ nên chọn mỹ phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thành phần đầy đủ và được phép lưu hành. Khi da xuất hiện dấu hiệu bất thường như đỏ rát, nổi mụn, bong tróc kéo dài, cần ngừng ngay sản phẩm và đi khám chuyên khoa sớm. Việc giữ lại các chai lọ đã dùng cũng giúp bác sỹ có thêm căn cứ đánh giá.

Nắng nóng cực đoan mùa thi: Làm sao bảo vệ “bộ não sĩ tử” trước khi quá muộn?

VOV.VN - Nắng nóng không chỉ làm học sinh mệt mỏi mà còn âm thầm bào mòn trí nhớ, khả năng tập trung trong giai đoạn ôn thi. Bài viết này giúp phụ huynh, học sinh hiểu rõ cơ chế tác động của nhiệt lên cơ thể, nhận diện sớm các dấu hiệu nguy hiểm, xây dựng chiến lược sinh hoạt hiệu quả trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

VOV.VN - Nghệ không chỉ là một loại gia vị tạo màu vàng đặc trưng cho món ăn mà còn là "ngôi sao" trong làng thảo dược thế giới nhờ chứa nhiều loại chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe không phải ai cũng biết của loại củ quen thuốc này.

Cây thuốc quý chẳng chăm bón vẫn mọc đầy vườn, dùng mỗi ngày bổ dưỡng đủ đường

Cây thuốc quý chẳng chăm bón vẫn mọc đầy vườn, dùng mỗi ngày bổ dưỡng đủ đường

VOV.VN - Nghệ không chỉ là một loại gia vị tạo màu vàng đặc trưng cho món ăn mà còn là "ngôi sao" trong làng thảo dược thế giới nhờ chứa nhiều loại chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe không phải ai cũng biết của loại củ quen thuốc này.

VOV.VN - Mặc dù không bị đứt lìa chi thể sau khi bị xe tải 10 tấn chèn qua, cô gái trẻ vẫn đối mặt nguy cơ phải cắt cụt chân trái. Nguyên nhân do tổn thương lóc da diện rộng, tạo thành một "khoang dịch khổng lồ" chứa gần 2 lít máu và dịch thể bên trong đùi.

Giữ chân cho cô gái trẻ sau tai nạn do cú chèn ép kinh hoàng của xe tải

Giữ chân cho cô gái trẻ sau tai nạn do cú chèn ép kinh hoàng của xe tải

VOV.VN - Mặc dù không bị đứt lìa chi thể sau khi bị xe tải 10 tấn chèn qua, cô gái trẻ vẫn đối mặt nguy cơ phải cắt cụt chân trái. Nguyên nhân do tổn thương lóc da diện rộng, tạo thành một “khoang dịch khổng lồ” chứa gần 2 lít máu và dịch thể bên trong đùi.

VOV.VN - Cà phê mật ong ngày càng được nhiều người lựa chọn thay cho đường tinh luyện nhờ vị ngọt tự nhiên và được cho là có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, thức uống này mang lại tác dụng gì và dùng thế nào cho đúng vẫn là điều không phải ai cũng biết.

Cà phê mật ong có gì đặc biệt? 5 tác dụng khiến nhiều người bất ngờ

Cà phê mật ong có gì đặc biệt? 5 tác dụng khiến nhiều người bất ngờ

VOV.VN - Cà phê mật ong ngày càng được nhiều người lựa chọn thay cho đường tinh luyện nhờ vị ngọt tự nhiên và được cho là có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, thức uống này mang lại tác dụng gì và dùng thế nào cho đúng vẫn là điều không phải ai cũng biết.

