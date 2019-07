Dùng Thấp diệu nang Tâm Bình có hiệu quả không?

Với khí hậu nhiệt đới, lại thêm nhiều yếu tố tác động từ môi trường sống, ăn uống, sinh hoạt, các vấn đề về xương khớp đang là nỗi lo thường trực của không ít người Việt. Bởi vậy, họ luôn tìm kiếm giải pháp chữa trị tốt, mang lại hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, giữa rất nhiều các loại thuốc Đông, Tây y phổ biến trên thị trường hiện nay, việc người bệnh lựa chọn được giải pháp phù hợp không phải điều dễ dàng. Trong đó, nhiều câu hỏi đặt ra với Thấp diệu nang Tâm Bình – một sản phẩm nổi tiếng với khả năng hỗ trợ điều trị các bệnh như: thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, tê bì chân tay… Liệu sản phẩm này có mang lại hiệu quả thực sự hay không?



Trước hết, hãy cùng tìm hiểu các thành phần có trong sản phẩm này. Theo công bố của đơn vị sản xuất, Thấp diệu nang Tâm Bình được bào chế từ 11 loại thảo dược tự nhiên như sau:

Sự phối hợp “ăn ý” của các loại thảo dược trên đã tạo nên sản phẩm Thấp diệu nang Tâm Bình có tác dụng đa chiều, vừa bổ vừa tả, vừa khu phong, trừ thấp giảm đau viêm, vừa bổ khí huyết, hoạt huyết, bổ can thận. Chính vì vậy, sản phẩm rất phù hợp để ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các vấn đề về xương khớp, nhất là triệu chứng bệnh có liên quan đến: đau thần kinh tọa, tê buồn chân tay, đau thần kinh liên sườn, thoát vị đĩa đệm…

Một câu hỏi khác cũng được nhiều người quan tâm là sản phẩm này có mang lại hiệu quả lâu dài hay không? Bởi hiện nay không ít loại thuốc, nhất là Tây y chỉ có hiệu quả giảm đau nhanh, ngắt triệu chứng ban đầu nhưng sau đó bệnh tình lại như cũ, thậm chí còn xảy ra tình trạng “cái sảy nảy cái ung” vì những hệ lụy xấu từ tác dụng phụ của thuốc.

Đối với Thấp diệu nang Tâm Bình, nhờ tính năng của các loại thảo dược quý tác động tới căn nguyên gây bệnh nên không chỉ giúp giảm đau mà còn mang lại hiệu quả lâu dài, ngăn ngừa tái phát. Không những vậy, nhờ thành phần bào chế 100% từ thảo dược tự nhiên nên sản phẩm không gây ảnh hưởng xấu đến gan, thận, dạ dày…

Tuy nhiên, một lưu ý đối với người bệnh là không nên mong chờ vào một sự thuyên giảm ngay lập tức khi sử dụng Thấp diệu nang Tâm Bình nói riêng và các sản phẩm Đông y khác nói chung. Đặc biệt đối với các bệnh liên quan đến hệ xương khớp, cần có thời gian nhất định để tái tạo sụn khớp, tăng sinh tân dịch màng khớp, phục hồi sức khỏe. Do đó, bạn nên sử dụng đủ liệu trình từ 2-3 tháng để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Gía của sản phẩm Thấp diệu nang Tâm Bình trên thị trường hiện nay là 88.000 đồng/hộp 60 viên (dùng 10 ngày). Đây là mức giá phù hợp với khả năng chi trả của đại đa số người dân. Hãy kiên trì sử dụng đủ liệu trình để thấy những chuyển biến tích cực của bệnh nhé!

Bà Trần Thị Sùy (Tương Trúc, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội):

“Tôi bị thoái hóa đốt sống cổ, lưng và đau khớp gối. Có những đêm không ngủ được vì đau quá, lên xuống cầu thang, đi lại khó khăn lắm. Chữa đủ phương thuốc mà cũng chẳng đỡ được bao nhiêu. Đến khi biết đến Thấp diệu nang Tâm Bình, bệnh tình thuyên giảm hẳn. Uống 2 hộp đầu thì khớp đỡ sưng, cổ và lưng dễ chịu hơn, uống liên tục trong 3 tháng thì đỡ nhức mỏi hơn hẳn. Thấy hiệu quả tôi lại uống tiếp 3 tháng nữa, quả nhiên các triệu chứng đau như trước đã không còn. Tôi thấy sản phẩm này rất hiệu nghiệm”.

Anh Nguyễn Thái Sơn, 40 tuổi (Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội):

“Tôi thường chơi thể thao nên khi bị đau ở lưng cứ nghĩ do vận động sai tư thế. Đến khi đi khám, bác sĩ kết luận bị thoát vị đĩa đệm thì tôi rất hoang mang. Sau đó, tôi phải mổ vì bệnh chuyển nặng. May sao, quá trình hồi phục sức khỏe của tôi rất nhanh vì bác sĩ tư vấn dùng thêm Thấp diệu nang Tâm Bình. Tôi thấy mình may mắn tìm đúng sản phẩm tốt, đến nay lại có thể chơi thể thao bình thường."