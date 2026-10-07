Đường mía có thực sự tốt cho sức khỏe? Điều nhiều người chưa biết

Đường mía có lợi cho sức khỏe không?

Cung cấp năng lượng

Glucose là một trong những nguồn năng lượng quan trọng của cơ thể, đặc biệt đối với não và các hoạt động thể chất. Sucrose trong đường mía sau khi được tiêu hóa sẽ tạo thành glucose và fructose, từ đó cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Tuy nhiên, cơ thể cũng có thể nhận glucose từ nhiều thực phẩm khác như ngũ cốc, trái cây, rau củ và các sản phẩm từ sữa. Vì vậy, không cần bổ sung đường mía để đáp ứng nhu cầu năng lượng nếu chế độ ăn đã đầy đủ.

Không phải nguồn chất béo lành mạnh

Đường mía không chứa chất béo lành mạnh. Khi cơ thể tiếp nhận nhiều carbohydrate hơn nhu cầu sử dụng, phần năng lượng dư thừa có thể được dự trữ dưới dạng glycogen; nếu tiếp tục dư thừa năng lượng, cơ thể có thể chuyển một phần thành chất béo.

Do đó, không nên xem đường mía là thực phẩm giúp duy trì đường huyết ổn định hoặc cung cấp năng lượng dự trữ theo cách có lợi cho sức khỏe. Kiểm soát tổng lượng carbohydrate và năng lượng trong khẩu phần vẫn là yếu tố quan trọng.

Đường mía thô có thể giữ lại một lượng nhỏ một số khoáng chất và hợp chất từ mật mía

Không có tác dụng chống lão hóa da rõ ràng

Đường mía thô có thể giữ lại một lượng nhỏ một số khoáng chất và hợp chất từ mật mía. Tuy nhiên, hàm lượng này không đủ để xem đường mía là nguồn cung cấp dưỡng chất chống oxy hóa đáng kể cho da.

Việc duy trì làn da khỏe mạnh nên dựa vào chế độ ăn đa dạng, giàu rau xanh, trái cây, protein, chất béo lành mạnh và các dưỡng chất cần thiết thay vì tăng lượng đường tiêu thụ. Ăn quá nhiều đường còn có thể gây bất lợi cho sức khỏe tổng thể và quá trình lão hóa.

Có thể ảnh hưởng đến tâm trạng

Đồ ăn, thức uống có vị ngọt có thể tạo cảm giác dễ chịu trong thời gian ngắn. Khi ăn đường, lượng glucose trong máu tăng và có thể tác động đến cảm giác tỉnh táo, năng lượng cũng như tâm trạng.

Tuy nhiên, không nên sử dụng đường như một biện pháp kiểm soát stress. Tiêu thụ quá nhiều đồ ngọt có thể khiến lượng đường trong máu biến động và làm tăng tổng lượng năng lượng nạp vào cơ thể.

Không có bằng chứng cho thấy đường mía ngăn ngừa ung thư

Một số thông tin cho rằng các thành phần trong đường mía có thể giúp phòng ngừa ung thư. Tuy nhiên, hiện không có cơ sở để khẳng định ăn đường mía có thể ngăn ngừa ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú hoặc các loại ung thư khác.

Phòng ngừa ung thư cần dựa trên nhiều yếu tố như không hút thuốc, hạn chế rượu bia, duy trì cân nặng hợp lý, ăn uống cân bằng, vận động thường xuyên và thực hiện các chương trình sàng lọc phù hợp.

Không dùng đường mía để điều trị nhiễm trùng

Đường mía không phải thuốc điều trị nhiễm trùng hoặc các bệnh lý như nhiễm trùng đường tiết niệu hay viêm loét dạ dày.

Người mắc các bệnh lý này cần được thăm khám và điều trị theo nguyên nhân. Việc tự bổ sung đường mía với mục đích chữa bệnh không được khuyến khích và có thể làm tăng lượng đường trong khẩu phần mà không mang lại hiệu quả điều trị.

Nhược điểm của đường mía

Đường cung cấp năng lượng nhưng ít dưỡng chất. Tiêu thụ quá mức có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, sâu răng và các vấn đề chuyển hóa, tim mạch, gan, kiểm soát đường huyết. Vì vậy, đường mía nên dùng vừa phải, ưu tiên thực phẩm tươi, ít chế biến và hạn chế đồ ăn, thức uống nhiều đường bổ sung.