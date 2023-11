Gãy xương trẻ em – can thiệp tối thiểu, hiệu quả tối đa

Bé Việt Dũng 5 tuổi ở Hoàng Mai, Hà Nội bị ngã gãy tay trong khi đi học ở trường mầm non. Tình trạng gãy xương do tai nạn trong sinh hoạt như cháu Dũng khá phổ biến trong cuộc sống, đơn giản có thể do trẻ ngã chống tay hay do tai nạn giao thông.

Theo BS Nguyễn Đức Phong – Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, thông thường các bác sĩ sẽ tiến hành mổ mở để lộ vùng xương gãy sau đó nắn lại xương và cố định bằng nẹp vít. Tuy nhiên, hiện đa số các trường hợp gãy xương ở trẻ tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn sẽ được điều trị can thiệp tối thiểu mà không phải phẫu thuật.

Hình ảnh can thiệp dưới màn tăng sáng điều trị gãy xương cánh tay ở trẻ

“Khi gãy xương thì thường đặt nẹp bột tạm thời cho bệnh nhân đỡ đau, sau đó bệnh nhân được lên lịch phẫu thuật. Khi phẫu thuật thì chúng tôi sẽ dùng một máy tăng sáng để mổ giống như mổ nội soi cho bệnh nhân. Khi mổ như vậy thì bệnh nhân sẽ không phải chịu một vết rạch da dài mà chỉ cần một lỗ nhỏ 0,5cm để đưa đinh vít vào. Như vậy vừa đảm bảo thẩm mỹ cho bệnh nhân và đảm bảo độ liền xương sinh lý tốt nhất cho bệnh nhân” - BS Nguyễn Đức Phong phân tích.

Hiểu một cách đơn giản, thay vì phải mổ mở để bộc lộ vùng xương gãy thì nhờ sự hỗ trợ của máy tăng sáng, vùng xương gãy sẽ hiện lên màn hình, các bác sĩ có thể quan sát rõ và thực hiện nắn ngoài da để cố định xương. BS Phong cho biết, đây là phẫu thuật xương kín nên đảm bảo vô khuẩn tốt, hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng sau phẫu thuật. Xương gãy sẽ được nắn chỉnh thẳng, cố định vững chắc bằng các dụng cụ nối xương qua màn hình tăng sáng, nhờ vậy hạn chế tàn phá các cơ, mạch máu và tổ chức lành, màng xương không bị phá bỏ giúp xương liền nhanh.

Đặc biệt, ở trẻ nhỏ các xương đều có phần màng xương - tổ chức giúp tái tạo xương, nếu tiến hành mổ mở sẽ làm tổn thương màng xương khiến quá trình liền xương lâu hơn. Trong khi đó, quá trình nắn chỉnh và nẹp kín qua da sẽ không làm tổn thương màng xương của trẻ, giúp trẻ nhanh liền xương và có thể vận động trở lại sau 3 tuần điều trị.

Trường hợp của bệnh nhi Việt Dũng 5 tuổi ở Hà Nội sau khi được can thiệp cố định xương nhờ máy tăng sáng đã có thể tháo nẹp vít và tập vận động sau 4 tuần. Bà Bùi Thị Hằng – bà nội Dũng chia sẻ: “Đến hôm nay là 1 tháng sau mổ thì cháu đã được tháo nẹp vít và bác sỹ bảo là xương đã liền”.

BS Nguyễn Đức Phong - Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đánh giá, can thiệp tối thiểu dưới màn tăng sáng điều trị gãy xương ở trẻ em là phương pháp phẫu thuật an toàn, ít biến chứng, thời gian nằm viện ngắn, đạt kết quả tốt về chức năng và thẩm mỹ cho trẻ.