Giải độc gan Tuệ Linh Plus hỗ trợ giải độc gan, tăng cường chức năng gan

Nhờ sự kết hợp độc đáo giữa các dược liệu quý tốt cho gan, Giải độc gan Tuệ Linh Plus có công dụng hỗ trợ giải độc gan, hỗ trợ tăng cường chức năng gan trong viêm gan virus, xơ gan, người uống nhiều bia rượu, thuốc có hại cho gan

Viêm gan virus B – bệnh nguy hiểm nhưng chưa có phép trị

Viêm gan virus B là căn bệnh do virus viêm gan B (HBV) gây ra, có thể gây nên những biến chứng nguy hiểm như xơ gan, ung thư gan với tỷ lệ tử vong cao. Ước tính mỗi năm trên thế giới có khoảng 1,5 triệu người tử vong do virus viêm gan B gây ra và trung bình cứ khoảng 30 giây lại có người bị bệnh viêm gan B cướp đi mạng sống. Tại Việt Nam, hiện có khoảng 12-16 triệu người nhiễm virus này, nguy hiểm hơn cứ 12 người mang virus viêm gan B thì chỉ có 1 người biết mình có bệnh.

Viêm gan virus B là 1 trong những nguyên nhân chính dẫn đến biến chứng xơ gan, ung thư gan

Do cơ chế tồn tại dai dẳng của HBV ở tế bào gan của người bệnh, nên ngay cả những liệu pháp điều trị hiện đại nhất cũng có tỷ lệ đáp ứng nhất định và tiềm ẩn nhiều nguy cơ kháng thuốc. Việc điều trị cần có sự giám sát chặt chẽ, đánh giá hiệu quả, giám sát tình trạng kháng thuốc và không ngừng nâng cao thể trạng cũng như chức năng gan của bệnh nhân.

Cho đến nay y học vẫn chưa tìm ra cách điều trị triệt để căn bệnh này. Mục đích điều trị cốt yếu là kích thích hệ miễn dịch để cơ thể tự tìm cách diệt và đào thải virus ra khỏi cơ thể, giảm thiểu sự nhân lên của virus và quan trọng nhất là ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm của bệnh là xơ gan và ung thư gan.

Bên cạnh đó, chi phí điều trị bằng Tây y lớn, kéo dài nhiều năm nên không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe, chất lượng cuộc sống người bệnh mà còn trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Chính vì vậy việc phát hiện sớm và điều trị bệnh đúng phương pháp là cách duy nhất để hạn chế bệnh tiến triển.

Giải độc gan Tuệ Linh Plus – cơ hội mới cho người bệnh viêm gan virus và xơ gan

Ngày nay, bên cạnh phương pháp điều trị Tây Y thì việc sử dụng các thảo dược đặc hiệu để hỗ trợ điều trị viêm gan virus, xơ gan là khuynh hướng được các chuyên gia khuyên dùng bởi tính hiệu quả, an toàn. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ khiến người tiêu dùng hoang mang, lo lắng không biết nên chọn sản phẩm nào để đảm bảo an toàn, hiệu quả. Với hơn 20 năm nghiên cứu và phát triển dòng sản phẩm thảo dược bảo vệ gan, Tuệ Linh đã sản xuất thành công sản phẩm Giải độc gan Tuệ Linh Plus.

Giải độc gan Tuệ Linh Plus là sản phẩm tiên phong kết hợp chiết xuất chuẩn hóa Cà gai leo và Mật nhân, bổ sung thêm Kế sữa, Khúng Khéng, Actiso cho hiệu quả vượt trội trên người bệnh viêm gan virus và xơ gan. Trong đó, Cà gai leo là cây thuốc được nghiên cứu bài bản và chuyên sâu nhất với 4 đề tài cấp nhà nước, 2 đề tài tiến sĩ và hàng trăm công trình nghiên cứu khác. Đây là thảo dược duy nhất được chứng minh cho hiệu quả vượt trội trên người bệnh viêm gan virus B và xơ gan.

Đề tài nghiên cứu Cà gai leo tại Viện Trung ương quân đội 108 trên bệnh nhân viêm gan B mạn tính thể hoạt động đã cho thấy: 100% người bệnh hết mệt mỏi, chán ăn, vàng da, men gan trở về bình thường sau 2 tháng sử dụng. Có 66% bệnh nhân giảm nhanh nồng độ virus trong máu rõ rệt. Đặc biệt ghi nhận nhiều trường hợp âm tính với virus viêm gan B sau 6 tháng.

Các công trình nghiên cứu khoa học của Viện Dược liệu Trung ương đều cho thấy dược chất Glycoalkaloid trong cà gai leo có tác dụng ngăn chặn xơ gan rõ rệt thông qua việc ức chế sự tạo thành các sợi collagen trong tế bào gan.

Đặc biệt, Cà gai leo trong Giải độc gan Tuệ Linh Plus được sản xuất từ vùng trồng Cà gai leo Tuệ Linh sach, đạt tiêu chuẩn quốc tế GACP; với hàm lượng hoạt chất Glycoalkaloid cao gấp 7-8 lần so với quy chuẩn dược điển giúp phát huy công dụng vượt trội so với các chiết xuất khác trên thị trường. Kế sữa cũng là một thành phần rất được quan tâm, vì đây là loại thảo dược đã được thế giới nghiên cứu và khẳng định có tác dụng hạ men gan nhanh, kìm hãm sự phát triển của virus viêm gan C nên thường được dùng hỗ trợ điều trị cho người viêm gan C.

Khúng khéng hay còn gọi là cây giải rượu . Khoa học đã chỉ ra, hoạt chất ampelopsin của khúng khéng còn có tác dụng giải độc rượu bia ngay sau 30 phút, tăng cường chuyển hóa rượu bia thành chất không độc nên bảo vệ gan khỏi tác hại của rượu, phòng tránh mỡ gan, xơ gan do rượu.

Actiso là loại thảo dược quen thuộc với người dân Việt Nam. Theo y học cổ truyền, actiso có tác dụng mát gan, lợi mật, lợi tiểu. Theo y học hiện đại, actiso có tác dụng hồi phục chức năng gan, bảo vệ gan khỏi các phản ứng độc hại nhờ hoạt chất Cynarin. Do đó, actiso trong Giải độc gan Tuệ Linh Plus sẽ giúp làm giảm nhanh các triệu chứng điển hình của bệnh gan như: vàng da, chán ăn, chướng bụng, nôn nao mệt mỏi…

Với thành phần độc đáo, Giải độc gan Tuệ Linh Plus đã mang đến hiệu quả vượt trội, giúp hỗ trợ giải độc gan, hỗ trợ tăng cường chức năng gan trong viêm gan virus, xơ gan, người uống nhiều bia rượu, thuốc có hại cho gan. Hỗ trợ giảm các triệu chứng: men gan cao, vàng da, mệt mỏi, chán ăn, mẩn ngứa do chức năng gan kém. Vì vậy, người dùng có thể an tâm lựa chọn Giải độc gan Tuệ Linh Plus kết hợp cùng với thuốc tây trong hỗ trợ giải độc gan, hỗ trợ tăng cường chức năng gan trong viêm gan virus, xơ gan, sử dụng nhiều bia rượu.

Từ những bằng chứng khoa học rõ ràng, Giải độc gan Tuệ Linh Plus không chỉ nhận được sự đánh giá cao từ giới khoa học mà còn được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn; vinh dự đón nhận sản phẩm Top 10 tin dùng Việt Nam dành cho người viêm gan virus và xơ gan do Tạp chí Kinh tế Việt Nam bình chọn năm 2022. Thực phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.