Giảm cân có phải "chìa khóa" để hạ mỡ máu?

Giảm cân có giúp giảm mỡ máu?

Câu trả lời là có. Giảm cân là một trong những biện pháp quan trọng giúp cải thiện rối loạn mỡ máu. Nghiên cứu cho thấy, chỉ cần giảm dưới 5% trọng lượng cơ thể cũng có thể làm giảm cholesterol xấu (LDL) và triglyceride, đồng thời tăng cholesterol tốt (HDL). Đặc biệt, khi mỡ nội tạng giảm, quá trình chuyển hóa chất béo diễn ra hiệu quả hơn, góp phần giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và các bệnh tim mạch. Hiệu quả kiểm soát mỡ máu càng rõ rệt khi duy trì giảm cân kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện thường xuyên.

Giảm cân giúp cải thiện mỡ máu theo cơ chế nào?

Giảm tình trạng viêm mạn tính

Mỡ nội tạng không chỉ tích trữ năng lượng mà còn tiết ra các chất gây viêm, làm tăng stress oxy hóa và viêm mạn tính trong cơ thể. Tình trạng này khiến cơ thể giảm sản xuất adiponectin - hormone hỗ trợ đốt cháy chất béo và chuyển hóa đường, từ đó làm gan dễ tích mỡ, tăng cholesterol và triglyceride. Giảm cân, đặc biệt là giảm mỡ nội tạng, giúp giảm viêm, cải thiện chức năng gan và hỗ trợ hạ mỡ máu hiệu quả.

Giảm cân là một trong những biện pháp quan trọng giúp cải thiện rối loạn mỡ máu

Thay đổi sự phân bố mỡ trong cơ thể

Không phải mọi loại mỡ đều nguy hiểm như nhau. Mỡ nội tạng là yếu tố làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch do tiết ra nhiều chất gây viêm, thúc đẩy xơ vữa động mạch, trong khi mỡ dưới da ít ảnh hưởng hơn. Chỉ cần giảm khoảng 5-10% trọng lượng cơ thể, lượng mỡ nội tạng có thể giảm đáng kể, giúp cải thiện các chỉ số mỡ máu và giảm nguy cơ tim mạch.

Tăng khả năng chuyển hóa chất béo tại gan

Gan là cơ quan giữ vai trò chuyển hóa cholesterol và chất béo. Ở người thừa cân, mỡ tích tụ trong gan làm giảm hiệu quả chuyển hóa, khiến cholesterol và triglyceride trong máu tăng cao. Giảm cân giúp giảm mỡ gan, tăng khả năng chuyển hóa và đào thải cholesterol dư thừa, từ đó hạ mỡ máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Cải thiện độ nhạy insulin

Kháng insulin là cầu nối giữa béo phì, đái tháo đường và rối loạn mỡ máu. Khi cơ thể tích tụ nhiều mỡ, tế bào giảm đáp ứng với insulin, làm tăng đường huyết và khiến gan sản xuất nhiều triglyceride hơn. Giảm cân giúp cải thiện độ nhạy insulin, giảm sản xuất triglyceride, đồng thời kiểm soát cả đường huyết và mỡ máu. Bên cạnh đó, việc giảm cân còn góp phần giảm viêm, giảm mỡ nội tạng và cải thiện chức năng gan, từ đó hỗ trợ hạ mỡ máu bền vững.

Hướng dẫn giảm mỡ máu hiệu quả, an toàn

Mỡ máu cao làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, đột quỵ và các bệnh tim mạch, vì vậy người bệnh cần kết hợp điều trị bằng thuốc theo chỉ định của bác sĩ với thay đổi lối sống. Statin là nhóm thuốc phổ biến giúp giảm cholesterol xấu (LDL), người bệnh cần uống đúng liều, không tự ý ngừng thuốc và báo bác sĩ nếu có tác dụng phụ.

Bên cạnh đó, giảm 5-10% cân nặng nếu thừa cân, ưu tiên giảm mỡ nội tạng, bổ sung 25-30g chất xơ mỗi ngày từ yến mạch, ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh, trái cây và các loại đậu; hạn chế thịt đỏ, thực phẩm chiên rán, thay bằng dầu ô liu, quả bơ, các loại hạt; tăng cường thực phẩm giàu omega-3 như cá hồi, cá thu, cá trích, hạt lanh, óc chó; duy trì tập luyện ít nhất 30 phút/ngày, 5 ngày/tuần và xây dựng lối sống lành mạnh như bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng. Thực hiện đồng bộ các biện pháp này sẽ giúp kiểm soát mỡ máu hiệu quả, giảm nguy cơ biến chứng tim mạch và bảo vệ sức khỏe lâu dài.