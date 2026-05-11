中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giảm cân thành công nhưng bụng chảy xệ? 7 cách giúp da săn chắc trở lại

Thứ Hai, 15:13, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giảm cân thành công nhưng nhiều người lại đối mặt với tình trạng da bụng chùng nhão, kém săn chắc. Với những phương pháp chăm sóc phù hợp, tình trạng da thừa và chảy xệ vùng bụng hoàn toàn có thể được cải thiện theo thời gian.

Uống nước chanh vào buổi sáng

Chanh là nguyên liệu quen thuộc hỗ trợ kiểm soát cân nặng nhờ giúp thúc đẩy trao đổi chất và hỗ trợ tiêu hóa. Bạn có thể pha nước cốt nửa quả chanh với khoảng 250ml nước ấm và uống trước bữa sáng 20-30 phút. Tuy nhiên, người có vấn đề về dạ dày nên thận trọng để tránh kích ứng.

Chườm nước ấm

Chườm ấm là cách đơn giản giúp hỗ trợ cải thiện vùng bụng sau giảm cân nhờ thúc đẩy lưu thông máu và thư giãn cơ. Bạn có thể dùng chai nước hoặc túi chườm chứa nước ấm, lăn nhẹ theo chuyển động tròn trên bụng khoảng 10-15 phút mỗi lần.

Các bài tập giúp săn chắc cơ bụng

Tập luyện đều đặn giúp cải thiện vùng bụng sau giảm cân hiệu quả. Nếu không có nhiều thời gian, bạn có thể thử các bài tập đơn giản như thở bằng bụng hoặc hóp bụng khi đứng, đi lại, làm việc để hỗ trợ cơ bụng săn chắc hơn theo thời gian.

giam can thanh cong nhung bung chay xe 7 cach giup da san chac tro lai hinh anh 1
Giảm cân thành công nhưng nhiều người lại đối mặt với tình trạng da bụng chùng nhão, kém săn chắc

Chườm muối nóng

Muối rang nóng là mẹo dân gian được nhiều người áp dụng để cải thiện vùng bụng. Bạn có thể rang muối hạt cùng vài lát gừng, cho vào khăn hoặc túi vải sạch rồi chườm nhẹ kết hợp massage vùng bụng. Thực hiện đều đặn có thể hỗ trợ lưu thông máu và cải thiện độ đàn hồi của da.

Massage bằng rượu gừng

Rượu gừng là mẹo dân gian thường được dùng để hỗ trợ cải thiện vùng bụng sau giảm cân. Bạn có thể ngâm gừng tươi với rượu trắng trong vài tháng, sau đó thoa một lượng nhỏ lên bụng và massage nhẹ khoảng 10-15 phút mỗi ngày.

Dưỡng ẩm cho da

Sau khi giảm cân, da có thể bị mất nước và giảm độ đàn hồi. Việc dưỡng ẩm thường xuyên giúp làn da mềm mại hơn và hỗ trợ cải thiện độ săn chắc. Bạn có thể sử dụng kem dưỡng hoặc các nguyên liệu tự nhiên như dầu dừa, dầu ô liu để chăm sóc da vùng bụng. Kết hợp massage nhẹ nhàng sẽ giúp da hấp thụ tốt hơn.

Can thiệp thẩm mỹ căng da bụng

Trong trường hợp da bụng chảy xệ nghiêm trọng hoặc có quá nhiều da thừa, phương pháp thẩm mỹ có thể được cân nhắc.

Đây là giải pháp can thiệp trực tiếp nhằm loại bỏ phần da dư thừa và cải thiện hình dáng vòng bụng. Tuy nhiên, người thực hiện nên tìm hiểu kỹ và tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi lựa chọn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: giảm cân thành công bụng chảy xệ cách giúp da săn chắc trở lại
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Theo đuổi phương pháp giảm cân bền vững đòi hỏi những yếu tố gì?
Theo đuổi phương pháp giảm cân bền vững đòi hỏi những yếu tố gì?

VOV.VN - Để giảm cân và duy trì cân nặng ổn định, các chuyên gia khuyến cáo thực hiện giảm cân dần dần bằng cách thay đổi chế độ và thói quen ăn uống theo thời gian dài.

Theo đuổi phương pháp giảm cân bền vững đòi hỏi những yếu tố gì?

Theo đuổi phương pháp giảm cân bền vững đòi hỏi những yếu tố gì?

VOV.VN - Để giảm cân và duy trì cân nặng ổn định, các chuyên gia khuyến cáo thực hiện giảm cân dần dần bằng cách thay đổi chế độ và thói quen ăn uống theo thời gian dài.

Cách giảm cân an toàn, hiệu quả trong 7 ngày ngay tại nhà
Cách giảm cân an toàn, hiệu quả trong 7 ngày ngay tại nhà

VOV.VN - Giảm cân cấp tốc luôn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe nếu thực hiện không đúng cách. Tuy nhiên, một số phương pháp khoa học dưới đây có thể giúp bạn giảm cân an toàn trong thời gian ngắn mà không gây quá nhiều áp lực cho cơ thể.

Cách giảm cân an toàn, hiệu quả trong 7 ngày ngay tại nhà

Cách giảm cân an toàn, hiệu quả trong 7 ngày ngay tại nhà

VOV.VN - Giảm cân cấp tốc luôn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe nếu thực hiện không đúng cách. Tuy nhiên, một số phương pháp khoa học dưới đây có thể giúp bạn giảm cân an toàn trong thời gian ngắn mà không gây quá nhiều áp lực cho cơ thể.

9 cách tự nhiên giúp giảm cân an toàn và nhanh chóng
9 cách tự nhiên giúp giảm cân an toàn và nhanh chóng

VOV.VN - Những cách giảm cân bao gồm tập thể dục, theo dõi lượng calo nạp vào, nhịn ăn không liên tục và giảm lượng carbohydrate trong chế độ ăn uống,... là những phương pháp tự nhiên và an toàn giúp bạn kiểm soát cân nặng.

9 cách tự nhiên giúp giảm cân an toàn và nhanh chóng

9 cách tự nhiên giúp giảm cân an toàn và nhanh chóng

VOV.VN - Những cách giảm cân bao gồm tập thể dục, theo dõi lượng calo nạp vào, nhịn ăn không liên tục và giảm lượng carbohydrate trong chế độ ăn uống,... là những phương pháp tự nhiên và an toàn giúp bạn kiểm soát cân nặng.

Bao nhiêu tiền cũng hết sau những trận "đá gà" của chồng
Bao nhiêu tiền cũng hết sau những trận "đá gà" của chồng

VOV.VN - Chồng tôi đam mê chơi gà chọi, mới đầu chỉ là chơi cho vui, sau đó sa đà vào cá độ. Bởi vậy bao nhiêu tiền kiếm được đều bị cạn sạch sau mỗi lần chồng tôi đi "đá gà" về thua.

Bao nhiêu tiền cũng hết sau những trận "đá gà" của chồng

Bao nhiêu tiền cũng hết sau những trận "đá gà" của chồng

VOV.VN - Chồng tôi đam mê chơi gà chọi, mới đầu chỉ là chơi cho vui, sau đó sa đà vào cá độ. Bởi vậy bao nhiêu tiền kiếm được đều bị cạn sạch sau mỗi lần chồng tôi đi "đá gà" về thua.

Có nên rửa mặt bằng nước lạnh mỗi ngày? Những điều nhiều người đang hiểu sai
Có nên rửa mặt bằng nước lạnh mỗi ngày? Những điều nhiều người đang hiểu sai

VOV.VN - Rửa mặt bằng nước lạnh có tốt không là thắc mắc của nhiều người khi tìm kiếm phương pháp chăm sóc da đơn giản tại nhà. Dù mang lại cảm giác dễ chịu và một số lợi ích tức thời cho làn da, thói quen này cũng có thể gây tác động không mong muốn nếu áp dụng sai cách hoặc quá thường xuyên.

Có nên rửa mặt bằng nước lạnh mỗi ngày? Những điều nhiều người đang hiểu sai

Có nên rửa mặt bằng nước lạnh mỗi ngày? Những điều nhiều người đang hiểu sai

VOV.VN - Rửa mặt bằng nước lạnh có tốt không là thắc mắc của nhiều người khi tìm kiếm phương pháp chăm sóc da đơn giản tại nhà. Dù mang lại cảm giác dễ chịu và một số lợi ích tức thời cho làn da, thói quen này cũng có thể gây tác động không mong muốn nếu áp dụng sai cách hoặc quá thường xuyên.

Chồng mê nhậu nhẹt, cờ bạc, người vợ chán chường: “Biết thế ngày xưa đừng cưới"
Chồng mê nhậu nhẹt, cờ bạc, người vợ chán chường: “Biết thế ngày xưa đừng cưới"

VOV.VN - Dù cuộc hôn nhân từng đứng bên bờ ly hôn, người chồng vẫn không thay đổi thói quen nhậu nhẹt, cờ bạc, vô trách nhiệm với gia đình. Sự vô tâm kéo dài khiến người vợ rơi vào trạng thái mệt mỏi và tiếc nuối vì quyết định kết hôn năm xưa. Chuyên gia chia sẻ góc nhìn về việc phụ nữ hiện đại cần lựa chọn.

Chồng mê nhậu nhẹt, cờ bạc, người vợ chán chường: “Biết thế ngày xưa đừng cưới"

Chồng mê nhậu nhẹt, cờ bạc, người vợ chán chường: “Biết thế ngày xưa đừng cưới"

VOV.VN - Dù cuộc hôn nhân từng đứng bên bờ ly hôn, người chồng vẫn không thay đổi thói quen nhậu nhẹt, cờ bạc, vô trách nhiệm với gia đình. Sự vô tâm kéo dài khiến người vợ rơi vào trạng thái mệt mỏi và tiếc nuối vì quyết định kết hôn năm xưa. Chuyên gia chia sẻ góc nhìn về việc phụ nữ hiện đại cần lựa chọn.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe