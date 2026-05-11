Giảm cân thành công nhưng bụng chảy xệ? 7 cách giúp da săn chắc trở lại

Uống nước chanh vào buổi sáng

Chanh là nguyên liệu quen thuộc hỗ trợ kiểm soát cân nặng nhờ giúp thúc đẩy trao đổi chất và hỗ trợ tiêu hóa. Bạn có thể pha nước cốt nửa quả chanh với khoảng 250ml nước ấm và uống trước bữa sáng 20-30 phút. Tuy nhiên, người có vấn đề về dạ dày nên thận trọng để tránh kích ứng.

Chườm nước ấm

Chườm ấm là cách đơn giản giúp hỗ trợ cải thiện vùng bụng sau giảm cân nhờ thúc đẩy lưu thông máu và thư giãn cơ. Bạn có thể dùng chai nước hoặc túi chườm chứa nước ấm, lăn nhẹ theo chuyển động tròn trên bụng khoảng 10-15 phút mỗi lần.

Các bài tập giúp săn chắc cơ bụng

Tập luyện đều đặn giúp cải thiện vùng bụng sau giảm cân hiệu quả. Nếu không có nhiều thời gian, bạn có thể thử các bài tập đơn giản như thở bằng bụng hoặc hóp bụng khi đứng, đi lại, làm việc để hỗ trợ cơ bụng săn chắc hơn theo thời gian.

Giảm cân thành công nhưng nhiều người lại đối mặt với tình trạng da bụng chùng nhão, kém săn chắc

Chườm muối nóng

Muối rang nóng là mẹo dân gian được nhiều người áp dụng để cải thiện vùng bụng. Bạn có thể rang muối hạt cùng vài lát gừng, cho vào khăn hoặc túi vải sạch rồi chườm nhẹ kết hợp massage vùng bụng. Thực hiện đều đặn có thể hỗ trợ lưu thông máu và cải thiện độ đàn hồi của da.

Massage bằng rượu gừng

Rượu gừng là mẹo dân gian thường được dùng để hỗ trợ cải thiện vùng bụng sau giảm cân. Bạn có thể ngâm gừng tươi với rượu trắng trong vài tháng, sau đó thoa một lượng nhỏ lên bụng và massage nhẹ khoảng 10-15 phút mỗi ngày.

Dưỡng ẩm cho da

Sau khi giảm cân, da có thể bị mất nước và giảm độ đàn hồi. Việc dưỡng ẩm thường xuyên giúp làn da mềm mại hơn và hỗ trợ cải thiện độ săn chắc. Bạn có thể sử dụng kem dưỡng hoặc các nguyên liệu tự nhiên như dầu dừa, dầu ô liu để chăm sóc da vùng bụng. Kết hợp massage nhẹ nhàng sẽ giúp da hấp thụ tốt hơn.

Can thiệp thẩm mỹ căng da bụng

Trong trường hợp da bụng chảy xệ nghiêm trọng hoặc có quá nhiều da thừa, phương pháp thẩm mỹ có thể được cân nhắc.

Đây là giải pháp can thiệp trực tiếp nhằm loại bỏ phần da dư thừa và cải thiện hình dáng vòng bụng. Tuy nhiên, người thực hiện nên tìm hiểu kỹ và tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi lựa chọn.