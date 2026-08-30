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Giấm táo hay nước chanh: Thức uống nào tốt cho đường huyết, tiêu hóa?

Chủ Nhật, 09:21, 30/08/2026
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VOV.VN - Giấm táo và nước chanh đều là thức uống quen thuộc nhưng có tác động khác nhau. Nước chanh chủ yếu bổ sung nước, vitamin C, trong khi giấm táo được chú ý ở khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết sau ăn. Vậy đâu là lựa chọn phù hợp hơn cho tiêu hóa và đường huyết?

Nước chanh có tiềm năng hỗ trợ tiêu hóa

Nước chanh cung cấp nước, acid citric và vitamin C, đồng thời có thể hỗ trợ bổ sung chất lỏng, nhất là với người không thích uống nước lọc.

Tác động của nước chanh với tiêu hóa tùy từng người và không thay thế điều trị bệnh lý. Do có tính acid, thức uống này có thể gây ợ nóng, khó chịu ở người nhạy cảm hoặc bị trào ngược. Nếu dung nạp tốt, nên uống chanh pha loãng, ít hoặc không thêm đường. Khi triệu chứng tiêu hóa kéo dài, cần đi khám thay vì chỉ thay đổi đồ uống.

giam tao hay nuoc chanh thuc uong nao tot cho duong huyet, tieu hoa hinh anh 1
 Giấm táo và nước chanh đều là thức uống quen thuộc nhưng có tác động khác nhau

Giấm táo có lợi thế trong hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Nếu mục tiêu là hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giấm táo được chú ý nhờ acid acetic, có thể ảnh hưởng đến đường huyết sau ăn. Tuy nhiên, đây chỉ là thực phẩm hỗ trợ, không thay thế thuốc hay điều trị đái tháo đường.

Người bệnh vẫn cần ăn uống, vận động, theo dõi đường huyết và dùng thuốc theo chỉ định. Nếu đang dùng thuốc hạ đường huyết, nên hỏi bác sĩ trước khi sử dụng giấm táo thường xuyên.

Lưu ý khi sử dụng giấm táo và nước chanh

Giấm táo và nước chanh đều có tính acid nên cần pha loãng trước khi uống, hạn chế thêm đường và súc miệng bằng nước sau khi dùng để bảo vệ men răng. Nếu xuất hiện ợ nóng, đau bụng hoặc khó chịu, nên giảm hoặc ngừng sử dụng. Người mắc bệnh không nên dùng hai loại đồ uống này thay thuốc hay phác đồ điều trị.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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