Giang mai - Nguy cơ nhiễm bệnh từ quan hệ tình dục không an toàn

Theo lời kể của bệnh nhân, trước đó 2 tuần, bệnh nhân có quan hệ tình dục không an toàn với một bạn nữ, sau đó xuất hiện tổn thương vết trợt quanh da vùng quy đầu. Bệnh nhân không đi khám mà ở nhà ngâm lá trầu không, mua thuốc bôi tại hiệu thuốc. Sau một tháng, bệnh tình không khỏi mà còn nặng hơn với triệu chứng xuất hiện dịch mủ, ngứa rát. Nguy hiểm hơn, trong thời gian này, bệnh nhân tiếp tục có quan hệ tình dục không an toàn.

Qua thăm khám, BS.CK1 Dương Thị Thúy Quỳnh - Khoa Điều tri bệnh da nam giới chẩn đoán bệnh nhân bị giang mai (chưa loại trừ bội nhiễm), bệnh nhân được chỉ định thực hiện một số xét nghiệm, sàng lọc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Kết quả test nhanh Giang mai dương tính, RPR định lượng dương tính 1/32, TPHA dương tính 1/20.480, nhuộm soi vi khuẩn có cầu khuẩn gram dương, trực khuẩn gram âm. Siêu âm có hạch bẹn 2 bên, kích thước lớn nhất 16,6 x 5,4 mm. Bệnh nhân được điều trị bằng tiêm bắp sâu 2.400.000 đơn vị Benzathin penicilin, bôi kháng sinh tại chỗ.

Sau 3 ngày điều trị, tổn thương dịch mủ sạch, hết chít hẹp vùng bao quy đầu, quan sát thấy tổn thương là vết trợt nông vùng quy đầu, xung quanh là mảng niêm mạc trắng, bệnh nhân đỡ ngứa rát, vùng tổn thương khô và sạch hơn.

BSCKI Dương Thị Thúy Quỳnh cho biết, giang mai là bệnh lây truyền qua đường tình dục do xoắn khuẩn giang mai Treponema pallidum gây nên. Bệnh lây truyền chủ yếu qua đường tình dục và có thể lây truyền qua đường máu, lây truyền từ mẹ sang con. Bệnh có thể gây thương tổn ở da - niêm mạc và nhiều tổ chức, cơ quan của cơ thể, như cơ, xương khớp, tim mạch và thần kinh. Bệnh có thể gây hậu quả nghiêm trọng như giang mai thần kinh, giang mai tim mạch, giang mai bẩm sinh.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm toàn cầu ghi nhận khoảng 7 triệu ca mắc mới giang mai ở người trưởng thành. Tại Việt Nam, bệnh giang mai chiếm khoảng 2-5% trên tổng số bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó tỷ lệ mắc giang mai trên bệnh nhân đến khám bệnh lây truyền qua đường tình dục là 4%, gái mại dâm 4,5%.

Theo TS.BS Quách Thị Hà Giang - Trưởng Khoa Điều trị bệnh da nam giới, Bệnh viện Da liễu Trung ương, quan hệ tình dục không an toàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó có bệnh giang mai. Cả nam và nữ đều có nguy cơ mắc bệnh nếu không được bảo vệ. Vì đáp ứng miễn dịch đối với bệnh giang mai rất yếu nên người đã mắc bệnh, dù đã được điều trị khỏi, vẫn có thể tái nhiễm nếu tiếp tục quan hệ tình dục không an toàn.

Hơn nữa, bệnh có thể xuất hiện sau nhiều năm, thậm chí hàng chục năm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, gây ra những di chứng không hồi phục như giang mai thần kinh - gây viêm màng não, liệt dây thần kinh sọ, tăng áp lực nội sọ; viêm tủy sống gây liệt; viêm củng mạc, mống mắt, màng bồ đào, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe người bệnh

Những nguy cơ này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người bệnh mà còn đối với bạn tình, đồng thời có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng trong thai kỳ đối với thai nhi và trẻ sơ sinh. Chính vì vậy, cần thực hiện xét nghiệm giang mai cho tất cả phụ nữ mang thai ngay từ lần khám thai đầu tiên nhằm phát hiện sớm, điều trị kịp thời và ngăn ngừa lây truyền từ mẹ sang con.

Người dân có quan hệ tình dục không an toàn, thấy có dấu hiệu bất thường nên chủ động đi khám sớm tại các cơ sở y tế chuyên khoa, để được điều trị đúng, đủ theo phác đồ. Không được tự ý điều trị hoặc ngâm/rửa các loại lá, bôi các loại thuốc không rõ tác dụng, tránh làm bệnh nặng hơn.