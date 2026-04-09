Giang mai - Nguy cơ nhiễm bệnh từ quan hệ tình dục không an toàn

Thứ Năm, 06:07, 09/04/2026
VOV.VN - Gần đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân nam, hơn 20 tuổi nhập viện với triệu chứng xuất hiện đau mảng trắng, sưng nề, tiết dịch mủ kèm theo cảm giác đau rát tại vùng quy đầu.

Theo lời kể của bệnh nhân, trước đó 2 tuần, bệnh nhân có quan hệ tình dục không an toàn với một bạn nữ, sau đó xuất hiện tổn thương vết trợt quanh da vùng quy đầu. Bệnh nhân không đi khám mà ở nhà ngâm lá trầu không, mua thuốc bôi tại hiệu thuốc. Sau một tháng, bệnh tình không khỏi mà còn nặng hơn với triệu chứng xuất hiện dịch mủ, ngứa rát. Nguy hiểm hơn, trong thời gian này, bệnh nhân tiếp tục có quan hệ tình dục không an toàn.

giang mai - nguy co nhiem benh tu quan he tinh duc khong an toan hinh anh 1

Qua thăm khám, BS.CK1 Dương Thị Thúy Quỳnh - Khoa Điều tri bệnh da nam giới chẩn đoán bệnh nhân bị giang mai (chưa loại trừ bội nhiễm), bệnh nhân được chỉ định thực hiện một số xét nghiệm, sàng lọc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Kết quả test nhanh Giang mai dương tính, RPR định lượng dương tính 1/32, TPHA dương tính 1/20.480, nhuộm soi vi khuẩn có cầu khuẩn gram dương, trực khuẩn gram âm. Siêu âm có hạch bẹn 2 bên, kích thước lớn nhất 16,6 x 5,4 mm. Bệnh nhân được điều trị bằng tiêm bắp sâu 2.400.000 đơn vị Benzathin penicilin, bôi kháng sinh tại chỗ.

Sau 3 ngày điều trị, tổn thương dịch mủ sạch, hết chít hẹp vùng bao quy đầu, quan sát thấy tổn thương là vết trợt nông vùng quy đầu, xung quanh là mảng niêm mạc trắng, bệnh nhân đỡ ngứa rát, vùng tổn thương khô và sạch hơn.

BSCKI Dương Thị Thúy Quỳnh cho biết, giang mai là bệnh lây truyền qua đường tình dục do xoắn khuẩn giang mai Treponema pallidum gây nên. Bệnh lây truyền chủ yếu qua đường tình dục và có thể lây truyền qua đường máu, lây truyền từ mẹ sang con. Bệnh có thể gây thương tổn ở da - niêm mạc và nhiều tổ chức, cơ quan của cơ thể, như cơ, xương khớp, tim mạch và thần kinh. Bệnh có thể gây hậu quả nghiêm trọng như giang mai thần kinh, giang mai tim mạch, giang mai bẩm sinh.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm toàn cầu ghi nhận khoảng 7 triệu ca mắc mới giang mai ở người trưởng thành. Tại Việt Nam, bệnh giang mai chiếm khoảng 2-5% trên tổng số bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó tỷ lệ mắc giang mai trên bệnh nhân đến khám bệnh lây truyền qua đường tình dục là 4%, gái mại dâm 4,5%.

Theo TS.BS Quách Thị Hà Giang - Trưởng Khoa Điều trị bệnh da nam giới, Bệnh viện Da liễu Trung ương, quan hệ tình dục không an toàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó có bệnh giang mai. Cả nam và nữ đều có nguy cơ mắc bệnh nếu không được bảo vệ. Vì đáp ứng miễn dịch đối với bệnh giang mai rất yếu nên người đã mắc bệnh, dù đã được điều trị khỏi, vẫn có thể tái nhiễm nếu tiếp tục quan hệ tình dục không an toàn.

Hơn nữa, bệnh có thể xuất hiện sau nhiều năm, thậm chí hàng chục năm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, gây ra những di chứng không hồi phục như giang mai thần kinh - gây viêm màng não, liệt dây thần kinh sọ, tăng áp lực nội sọ; viêm tủy sống gây liệt; viêm củng mạc, mống mắt, màng bồ đào, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe người bệnh

Những nguy cơ này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người bệnh mà còn đối với bạn tình, đồng thời có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng trong thai kỳ đối với thai nhi và trẻ sơ sinh. Chính vì vậy, cần thực hiện xét nghiệm giang mai cho tất cả phụ nữ mang thai ngay từ lần khám thai đầu tiên nhằm phát hiện sớm, điều trị kịp thời và ngăn ngừa lây truyền từ mẹ sang con.

Người dân có quan hệ tình dục không an toàn, thấy có dấu hiệu bất thường nên chủ động đi khám sớm tại các cơ sở y tế chuyên khoa, để được điều trị đúng, đủ theo phác đồ. Không được tự ý điều trị hoặc ngâm/rửa các loại lá, bôi các loại thuốc không rõ tác dụng, tránh làm bệnh nặng hơn.

pgs-bs-nguyen-quoc-tuan-14.jpg

Bệnh giang mai ở bà bầu khó phát hiện, rất nguy hiểm cho thai nhi

VOV.VN - Theo PGS.TS.BS Nguyễn Quốc Tuấn, các dấu hiệu nhận biết mắc giang mai ở phụ nữ có thai thường là các vết loét nhỏ cứng ở cơ quan sinh dục, không đau nên hay bị bỏ qua. Những đứa trẻ được sinh ra từ những bà mẹ mắc mắc giang mai nếu không được điều trị ngay, nguy cơ tử vong tới 40% vì nhiễm bệnh…

Tag: Giang mai quan hệ tình dục tình dục không an toàn
Bệnh nhi 4 tháng tuổi nhiễm giang mai do lây truyền từ mẹ
Bệnh nhi 4 tháng tuổi nhiễm giang mai do lây truyền từ mẹ

VOV.VN - Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi (4 tháng tuổi) xuất hiện ban đỏ rải rác lòng bàn tay, bàn chân. Bác sĩ xác định bệnh nhân nhiễm giang mai bẩm sinh từ mẹ.

Đau tức ngực có thể là dấu hiệu đã mắc giang mai và nhiều bệnh nguy hiểm khác
Đau tức ngực có thể là dấu hiệu đã mắc giang mai và nhiều bệnh nguy hiểm khác

Ngay khi đau tức ngực, nhiều người vội nghĩ đến các bệnh về tim mạch, tuy nhiên có nhiều bệnh liên quan đến đau ngực cần cảnh giác, không thể bỏ qua.

Những thay đổi này ở tóc và miệng có thể là dấu hiệu của bệnh giang mai
Những thay đổi này ở tóc và miệng có thể là dấu hiệu của bệnh giang mai

VOV.VN - Các triệu chứng ban đầu của bệnh giang mai thường nhẹ, khó nhận thấy hoặc có thể được cho là dấu hiệu của một số bệnh lý khác. Cách tốt nhất là bạn nên đi kiểm tra ngay nếu nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào sau đây của bệnh.

Điều trị thành công cho bé gái mắc bệnh giang mai bẩm sinh
Điều trị thành công cho bé gái mắc bệnh giang mai bẩm sinh

VOV.VN - Sinh ra với thể trạng non yếu, viêm nhiễm chân tay, bé gái được các bác sĩ chẩn đoán mắc phải bệnh giang mai bẩm sinh.

Bé trai 13 tuổi mắc bệnh giang mai sau 1 năm bị lạm dụng tình dục
Bé trai 13 tuổi mắc bệnh giang mai sau 1 năm bị lạm dụng tình dục

VOV.VN - Trong quá trình tìm hiểu tiền sử bệnh, bé trai mới thú nhận từng quan hệ đồng giới và nhiều lần bị lạm dụng tình dục.

