Hạt điều rang muối: Món ăn vặt bổ dưỡng nhưng không nên ăn tùy thích

Giá trị dinh dưỡng của hạt điều rang muối

Hạt điều là thực phẩm giàu năng lượng, protein, chất béo không bão hòa và nhiều khoáng chất. Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), khoảng 28 g hạt điều rang không muối cung cấp 163 calo, 4,3 g protein, 13,1 g chất béo, 9,2 g carbohydrate và 0,9 g chất xơ.

Ngoài ra, hạt điều còn chứa đồng, magie, mangan, kẽm, phốt pho, sắt cùng các vitamin B1, B6, K và hợp chất chống oxy hóa. Rang hạt thường không làm thay đổi đáng kể thành phần dinh dưỡng cơ bản, nhưng thêm muối sẽ làm tăng lượng natri. Do giàu năng lượng, nên ăn hạt điều với khẩu phần vừa phải.

Lợi ích sức khỏe của hạt điều rang muối

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Hạt điều giàu chất béo không bão hòa đơn và đa, có thể giúp cải thiện cholesterol khi thay thế một phần chất béo bão hòa trong khẩu phần. Ngoài ra, magie trong hạt điều góp phần hỗ trợ hoạt động của tim và điều hòa huyết áp. Tuy nhiên, nên hạn chế hạt điều rang muối để tránh nạp quá nhiều natri, làm tăng huyết áp và ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Hạt điều rang muối giàu protein, chất béo không bão hòa, vitamin và khoáng chất, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Bổ sung chất chống oxy hóa

Hạt điều chứa polyphenol và đồng, góp phần chống oxy hóa, bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Đồng còn tham gia vào quá trình chuyển hóa sắt và duy trì mô liên kết. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng cho thấy ăn hạt điều có thể trực tiếp ngăn ngừa hoặc điều trị ung thư.

Góp phần bảo vệ thị lực

Hạt điều chứa lutein và zeaxanthin, hai carotenoid giúp lọc một phần ánh sáng xanh và bảo vệ tế bào mắt trước tác động oxy hóa. Tuy nhiên, hàm lượng các chất này không cao, chưa đủ bằng chứng cho thấy ăn hạt điều rang muối giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng hoặc đục thủy tinh thể. Để bảo vệ mắt, cần duy trì chế độ ăn đa dạng và khám mắt định kỳ.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Dù giàu calo, hạt điều vẫn có thể phù hợp với chế độ ăn kiểm soát cân nặng nhờ protein, chất béo và chất xơ giúp tăng cảm giác no, hạn chế ăn vặt. Tuy nhiên, hạt điều không trực tiếp giúp giảm cân; ăn quá nhiều vẫn có thể gây dư thừa năng lượng. Vì vậy, nên kiểm soát khẩu phần và tính lượng hạt điều vào tổng năng lượng hàng ngày.

Hỗ trợ duy trì xương chắc khỏe

Hạt điều cung cấp magie, đồng và phốt pho, những khoáng chất cần thiết cho quá trình hình thành và duy trì cấu trúc xương. Tuy nhiên, loại hạt này không thể thay thế các nguồn canxi quan trọng như sữa, cá và rau xanh. Để xương chắc khỏe, cần kết hợp chế độ ăn đủ dưỡng chất, bổ sung canxi, vitamin D và duy trì vận động thường xuyên.

Có thể giảm nguy cơ sỏi mật

Một số nghiên cứu quan sát cho thấy ăn các loại hạt thường xuyên có liên quan đến nguy cơ mắc sỏi mật thấp hơn, có thể nhờ chất béo không bão hòa và các dưỡng chất có lợi. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng khẳng định riêng hạt điều giúp phòng ngừa sỏi mật. Người có tiền sử bệnh nên tuân thủ hướng dẫn dinh dưỡng của nhân viên y tế.

Góp phần tăng cường hệ miễn dịch

Hạt điều cung cấp kẽm, đồng và protein, góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch và duy trì các chức năng bình thường của cơ thể. Tuy nhiên, sức khỏe miễn dịch còn phụ thuộc vào chế độ ăn đa dạng, giấc ngủ đầy đủ và lối sống lành mạnh.

Cách ăn hạt điều rang muối hợp lý

Người trưởng thành khỏe mạnh có thể ăn khoảng 28-30 g hạt điều mỗi ngày, tương đương một nắm nhỏ, để bổ sung dinh dưỡng mà không nạp quá nhiều calo. Hạt điều có thể dùng làm món ăn nhẹ hoặc kết hợp với sữa chua, salad, ngũ cốc. Nên ưu tiên loại rang ít muối hoặc không muối, chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bao bì nguyên vẹn, không ẩm mốc hay có mùi lạ.