Hạt đu đủ tưởng bỏ đi nhưng lại có nhiều công dụng bất ngờ với sức khỏe

Ăn hạt đu đủ có tác dụng gì?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hạt đu đủ chứa nhiều dưỡng chất có lợi như polyphenol, flavonoid - các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào, cùng axit oleic và chất xơ tốt cho sức khỏe. Nếu sử dụng đúng cách, loại hạt này có thể mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể.

Hỗ trợ loại bỏ ký sinh trùng và giun sán

Hạt đu đủ chứa enzyme papain, có khả năng phân giải protein, từ đó hỗ trợ loại bỏ ký sinh trùng trong cơ thể như giun đường ruột. Bên cạnh đó, loại hạt này còn chứa hợp chất carpaine - một hoạt chất được cho là có khả năng hỗ trợ tiêu diệt giun sán và một số loại ký sinh trùng khác.

Hỗ trợ điều trị xơ gan

Một trong những công dụng được nhắc đến của hạt đu đủ là hỗ trợ cải thiện tình trạng xơ gan, đặc biệt ở những người lạm dụng rượu bia trong thời gian dài. Xơ gan khiến chức năng gan suy giảm, làm giảm khả năng đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Một số nghiên cứu cho thấy hạt đu đủ có thể góp phần hỗ trợ giải độc gan và cải thiện chức năng gan.

Kháng khuẩn, hỗ trợ điều trị ngộ độc thực phẩm

Hạt đu đủ được đánh giá có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm đối với hệ tiêu hóa. Một số nghiên cứu cho thấy, chiết xuất từ hạt đu đủ có khả năng ức chế sự phát triển của các loại vi khuẩn như E.coli, Salmonella, Staphylococcus và một số tác nhân gây bệnh khác.

Ngoài ra, đây còn được xem là phương pháp hỗ trợ tự nhiên trong các trường hợp ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn gây ra.

Hỗ trợ điều trị bệnh do virus

Một số báo cáo cho thấy, hạt đu đủ có thể hỗ trợ trong quá trình điều trị các bệnh do virus như sốt siêu vi hoặc sốt xuất huyết. Tuy nhiên, với những bệnh lý nghiêm trọng như sốt xuất huyết, người bệnh cần thăm khám và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, không nên tự ý sử dụng hạt đu đủ thay thế phương pháp điều trị y khoa.

Hỗ trợ bảo vệ chức năng thận

Stress oxy hóa là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến bệnh thận mạn tính, đặc biệt ở người mắc đái tháo đường. Theo một số nghiên cứu, hạt đu đủ có thể hỗ trợ bảo vệ thận, góp phần tăng cường chức năng gan, thận và hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố hiệu quả hơn.

Ăn hạt đu đủ thế nào là đúng cách

Nhiều người thắc mắc hạt đu đủ nên sử dụng như thế nào. Sau khi tách khỏi quả, hạt cần được rửa sạch, bỏ lớp màng nhầy bên ngoài rồi phơi hoặc sấy khô để dùng dần. Do có vị cay nhẹ và hơi đắng, hạt đu đủ có thể được xay nhuyễn thay thế hạt tiêu, kết hợp với mật ong để giảm vị đắng hoặc dùng làm gia vị ướp thịt, hỗ trợ làm mềm thịt và dễ tiêu hóa hơn.

Những lưu ý khi sử dụng hạt đu đủ

Dù có nhiều lợi ích cho sức khỏe, hạt đu đủ vẫn có thể gây tác dụng phụ nếu sử dụng quá nhiều hoặc không đúng cách. Loại hạt này có thể ảnh hưởng đến huyết áp, đặc biệt khi dùng cùng thuốc điều trị; tác động đến khả năng sinh sản ở nam giới và làm tăng nguy cơ tim mạch nếu tiêu thụ quá mức. Vì vậy, hạt đu đủ chỉ nên dùng với lượng vừa phải và người có bệnh nền nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.