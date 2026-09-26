Hạt mít tưởng bỏ đi nhưng lại có những lợi ích bất ngờ

Giá trị dinh dưỡng của hạt mít

Hạt mít chứa tinh bột, protein, chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin B1, B2, phốt pho, magie, kali và sắt. Ngoài ra, hạt mít còn có các hợp chất thực vật như saponin, flavonoid và phenolic, có đặc tính chống oxy hóa. Trung bình 1 hạt mít khoảng 28-30 g cung cấp 53 calo, 11 g carbohydrate, 2 g protein và 0,5 g chất xơ.

Ăn hạt mít có tác dụng gì?

Hỗ trợ tiêu hóa, hạn chế táo bón

Hạt mít có chứa chất xơ, một dưỡng chất cần thiết cho hoạt động của hệ tiêu hóa. Lượng chất xơ này góp phần tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột và thúc đẩy quá trình đào thải chất cặn bã.

Chất xơ đồng thời là nguồn dinh dưỡng cho hệ vi sinh đường ruột, từ đó góp phần duy trì môi trường đường ruột khỏe mạnh. Ăn hạt mít đã được nấu chín hoặc chế biến thành các món ăn phù hợp có thể bổ sung thêm chất xơ vào khẩu phần, hỗ trợ phòng ngừa táo bón.

Hỗ trợ hoạt động kháng khuẩn và miễn dịch

Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất có trong hạt mít có khả năng ức chế một số loại vi khuẩn. Đặc biệt, các hợp chất trong lớp màng bao quanh hạt được cho là có hoạt tính kháng khuẩn.

Hạt mít có chứa chất xơ, một dưỡng chất cần thiết cho hoạt động của hệ tiêu hóa

Các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cũng ghi nhận chiết xuất từ hạt mít có khả năng chống lại một số vi khuẩn thông thường, trong đó có E. coli. Tuy nhiên, những kết quả này chủ yếu đến từ nghiên cứu thực nghiệm, chưa thể đồng nghĩa với việc ăn hạt mít có thể điều trị nhiễm khuẩn.

Có thể góp phần kiểm soát cholesterol

Hạt mít chứa chất xơ và một số hợp chất chống oxy hóa. Đây là những thành phần có thể đóng vai trò nhất định trong việc duy trì chuyển hóa lipid và sức khỏe tim mạch.

Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy chiết xuất hạt mít có thể ảnh hưởng tích cực đến mức cholesterol trong máu. Tuy nhiên, cần thêm nghiên cứu trên người để xác định rõ hiệu quả của việc ăn hạt mít đối với cholesterol.

Cung cấp các hợp chất chống oxy hóa

Saponin, flavonoid và phenolic trong hạt mít là những hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa. Các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ghi nhận chiết xuất hạt mít có khả năng ức chế một số quá trình liên quan đến sự phát triển của tế bào ung thư. Tuy nhiên, đây mới là kết quả ở mức nghiên cứu thực nghiệm, không có nghĩa ăn hạt mít có thể phòng ngừa hoặc điều trị ung thư ở người.

Ăn nhiều hạt mít có tốt không?

Hạt mít có thể bổ sung vào chế độ ăn với lượng vừa phải, nhưng ăn quá nhiều có thể gây khó tiêu, tăng lượng calo nạp vào và ảnh hưởng đến hấp thu một số dưỡng chất. Người đang dùng aspirin, thuốc chống viêm không steroid, thuốc chống đông hoặc chống kết tập tiểu cầu nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn thường xuyên hoặc với số lượng lớn. Hạt mít cũng cần được nấu chín kỹ trước khi ăn để dễ tiêu hóa và giảm các hợp chất kháng dinh dưỡng.

3 cách ăn hạt mít thơm ngon

Hạt mít sau khi tách khỏi múi có thể rửa sạch, nấu chín và chế biến thành nhiều món như luộc, rang hoặc rim ngũ vị hương. Hạt mít luộc chỉ cần nấu khoảng 20-30 phút đến khi mềm, sau đó bóc vỏ và dùng. Với món rang, có thể rang hạt đã luộc cùng muối, tỏi, ớt đến khi vàng thơm. Nếu muốn đậm đà hơn, hạt mít luộc bóc vỏ có thể rim với ngũ vị hương, đường, ớt, nước tương và tiêu đến khi gia vị thấm đều.