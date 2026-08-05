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Ăn mít đừng vứt bỏ phần này, giúp bảo vệ tim mạch lại dưỡng xương khớp và não bộ

Thứ Tư, 05:45, 05/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều người sau khi ăn mít đều có thói quen vứt bỏ hạt. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong y học cổ truyền và dinh dưỡng hiện đại, hạt mít lại được xem là một "viên ngọc ẩn" chứa vô vàn dưỡng chất quý giá. Vậy hạt mít có tác dụng gì, ăn hạt mít có tốt không và cần lưu ý những gì?

Hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ cao trong hạt mít giúp cải thiện tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Chất xơ giúp điều hòa nhu động ruột và thúc đẩy sức khỏe đường ruột bằng cách hỗ trợ các vi khuẩn có lợi. Ngoài ra, hạt mít còn chứa một số hợp chất có thể làm giảm độ axit và viêm trong đường tiêu hóa, làm giảm các triệu chứng khó tiêu và đầy hơi. Bổ sung hạt mít vào chế độ ăn uống có thể tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng và duy trì hệ tiêu hóa cân bằng, góp phần vào sức khỏe đường tiêu hóa tổng thể.

Tăng cường hệ miễn dịch

Hạt mít chứa chất chống oxy hóa và các khoáng chất thiết yếu như kẽm và vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch. Những chất dinh dưỡng này giúp chống lại stress oxy hóa do các gốc tự do gây ra, giảm nguy cơ nhiễm trùng và các bệnh mãn tính.

Đặc tính kháng khuẩn có trong hạt cũng giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh có hại. Thường xuyên ăn hạt mít có thể tăng cường cơ chế phòng vệ tự nhiên của cơ thể, giúp phục hồi nhanh hơn sau khi ốm và duy trì sức đề kháng miễn dịch tổng thể.

An mit dung vut bo phan nay, giup bao ve tim mach lai duong xuong khop va nao bo hinh anh 1
Hạt mít chứa chất chống oxy hóa và các khoáng chất thiết yếu như kẽm và vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch. (Ảnh minh họa: VTC News)

Cải thiện sức khỏe làn da

Các chất chống oxy hóa và vitamin có trong hạt mít giúp bảo vệ da khỏi tác hại của các chất ô nhiễm môi trường và tia cực tím. Những thành phần này thúc đẩy sản sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi của da và giảm các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn và đường nh fine.

Ngoài ra, đặc tính kháng khuẩn có thể giúp ngăn ngừa mụn trứng cá và các bệnh nhiễm trùng da khác. Sử dụng chiết xuất hạt mít hoặc ăn hạt mít có thể góp phần mang lại làn da khỏe mạnh, rạng rỡ bằng cách hỗ trợ tái tạo tế bào và duy trì cân bằng độ ẩm.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Kali và magiê trong hạt mít đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tim mạch bằng cách điều hòa huyết áp và hỗ trợ chức năng tim mạch. Các khoáng chất này giúp thư giãn mạch máu, giảm áp lực lên tim và giảm nguy cơ cao huyết áp.

Ngoài ra, chất xơ giúp giảm mức cholesterol bằng cách liên kết với các phân tử cholesterol và loại bỏ chúng khỏi cơ thể. Thường xuyên ăn hạt mít có thể góp phần vào một trái tim khỏe mạnh hơn và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Tăng cường sức khỏe xương

Hạt mít là nguồn cung cấp canxi, magiê và phốt pho dồi dào, những khoáng chất cần thiết để duy trì xương chắc khỏe. Các khoáng chất này hỗ trợ mật độ xương và giúp ngăn ngừa các bệnh như loãng xương. Sự hiện diện của chất chống oxy hóa cũng giúp giảm viêm, vốn có thể góp phần gây đau khớp và thoái hóa xương.

Ăn hạt mít thường xuyên có thể tăng cường khoáng hóa xương và sức khỏe tổng thể của hệ xương, khiến chúng trở thành một thực phẩm có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ em đang phát triển và người lớn tuổi.

Cải thiện sức khỏe mắt

Hạt mít chứa các chất chống oxy hóa như vitamin A và flavonoid, rất quan trọng để duy trì thị lực tốt và ngăn ngừa các bệnh về mắt. Những chất dinh dưỡng này giúp bảo vệ mắt khỏi tổn thương do oxy hóa gây ra bởi các gốc tự do và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và đục thủy tinh thể.

Sự hiện diện của vitamin C cũng hỗ trợ sức khỏe của các mạch máu trong mắt, cải thiện chức năng mắt tổng thể. Bổ sung hạt mít vào chế độ ăn uống có thể góp phần vào sức khỏe mắt lâu dài và thị lực tốt hơn.

Tăng cường chức năng não bộ

Magie và chất chống oxy hóa trong hạt mít hỗ trợ chức năng nhận thức và bảo vệ tế bào não khỏi stress oxy hóa. Magie đóng vai trò quan trọng trong dẫn truyền thần kinh và phối hợp thần kinh cơ, giúp cải thiện trí nhớ và khả năng học tập. Chất chống oxy hóa giúp giảm viêm trong não, vốn có liên quan đến các bệnh thoái hóa thần kinh.

Thường xuyên ăn hạt mít có thể giúp duy trì sự minh mẫn, giảm mức độ căng thẳng và tăng cường sức khỏe não bộ nói chung, biến chúng thành một loại thực phẩm quý giá giúp tăng cường khả năng nhận thức và ngăn ngừa sự suy giảm do tuổi tác.

Mùa mít đến, bạn có hay thưởng thức loại quả này không?

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CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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