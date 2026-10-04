Hến giàu dinh dưỡng đến đâu? Ai nên thận trọng khi ăn?

Ăn hến có tốt không?

Protein chất lượng cao

Hến cũng như nhiều loại động vật có vỏ là nguồn protein giàu axit amin thiết yếu. Protein tham gia xây dựng, duy trì cơ bắp, hỗ trợ hệ miễn dịch và nhiều hoạt động khác của cơ thể.

Một khẩu phần 85g hến có thể cung cấp lượng protein đáng kể, đáp ứng khoảng 40% nhu cầu protein hằng ngày theo một số dữ liệu dinh dưỡng. Tuy nhiên, nhu cầu thực tế còn phụ thuộc tuổi, giới tính, mức độ vận động và tổng khẩu phần của mỗi người.

Phòng ngừa thiếu máu

Hến cung cấp sắt và vitamin B12, hai dưỡng chất liên quan đến quá trình hình thành hồng cầu. Một khẩu phần 85g hến có thể cung cấp khoảng một phần ba giá trị sắt hằng ngày.

Sắt đặc biệt quan trọng với những người có nhu cầu cao như phụ nữ mang thai hoặc đang trong chu kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, ăn hến không đồng nghĩa có thể phòng ngừa hoặc điều trị mọi trường hợp thiếu máu.

Hến là thực phẩm quen thuộc, cung cấp protein, sắt, vitamin nhóm B và nhiều dưỡng chất

Sức khỏe tim mạch

Hến chứa một số axit béo omega-3, trong đó có EPA và DHA. Omega-3 là nhóm chất béo không bão hòa có vai trò đối với nhiều chức năng của cơ thể và sức khỏe tim mạch.

Cơ thể cần được cung cấp omega-3 từ thực phẩm hoặc các nguồn khác trong chế độ ăn. Tuy nhiên, lợi ích đối với tim mạch phụ thuộc vào tổng thể chế độ dinh dưỡng và lối sống, không chỉ riêng việc ăn hến.

Giảm cân

Hến có thể phù hợp với thực đơn kiểm soát năng lượng nhờ cung cấp protein cùng nhiều vi chất mà không chứa quá nhiều calo. Theo dữ liệu được sử dụng trong tài liệu này, 100g thịt hến cung cấp khoảng 45 calo.

Tuy nhiên, lượng năng lượng của món hến thực tế còn phụ thuộc vào cách chế biến và các nguyên liệu đi kèm. Những món nhiều dầu mỡ hoặc nước sốt có thể làm tổng lượng calo tăng đáng kể.

Lưu ý khi ăn hến

Nên chọn hến từ nguồn uy tín, rửa sạch, có thể ngâm nước sạch hoặc nước muối loãng để loại bỏ cát, tạp chất. Hến cần được nấu chín kỹ, không ăn sống hoặc chưa chín để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn, ký sinh trùng. Hến tươi nên dùng sớm hoặc bảo quản lạnh và dùng trong 1-2 ngày; bỏ hến có mùi lạ, đổi màu hoặc vỏ không mở sau khi nấu. Người dị ứng động vật có vỏ và người cần kiểm soát cholesterol nên thận trọng với khẩu phần.

Một số bài thuốc chữa bệnh từ con hến

Trong dân gian và y học cổ truyền, hến được dùng trong một số món ăn, bài thuốc như hến nấu đậu xanh, bầu, rau ngót, mướp đắng hoặc rau má, với mục đích hỗ trợ các vấn đề như viêm gan, vàng da, tiểu đường, chướng bụng. Tuy nhiên, đây chỉ là kinh nghiệm truyền miệng, chưa thay thế điều trị y khoa. Người mắc bệnh, có triệu chứng kéo dài hoặc dị ứng động vật có vỏ nên tham khảo bác sĩ trước khi sử dụng.