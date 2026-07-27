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Hiệu quả mô hình “Đơn vị chăm sóc người cao tuổi ban ngày” tại Đà Nẵng

Thứ Hai, 22:21, 27/07/2026
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VOV.VN - Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng đang triển khai mô hình “Đơn vị chăm sóc người cao tuổi ban ngày”, thực hiện chăm sóc toàn diện ban ngày, tối đưa người bệnh về gia đình.

Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng triển khai mô hình này cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”, trong đó xác định, người cao tuổi là nhóm ưu tiên trong chiến lược bảo vệ và nâng cao sức khỏe. 

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Kiểm tra mạch cho người cao tuổi.
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Kiểm tra sức khỏe cho người cao tuổi khi vào viện.

Hàng ngày, tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng, rất nhiều người cao tuổi được gia đình đưa đến để các bác sĩ chăm sóc sức khỏe. Tại đây, người cao tuổi được theo dõi sức khỏe, điều trị phục hồi chức năng, vận động trị liệu và tham gia các hoạt động nâng cao thể chất, tinh thần, những bệnh của tuổi già. Cuối ngày, bệnh nhân được người thân đón về nhà. Hình thức chăm sóc linh hoạt này vừa bảo đảm hiệu quả chuyên môn, vừa giảm áp lực nằm viện kéo dài đối với người cao tuổi.

Bà Lê Hoài Anh, ở phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cho biết, mô hình này rất tiện, ban ngày đến viện, tối về nhà: “Tôi tới đây để chữa bệnh, tôi thấy mô hình đây rất tốt, từ thể chất cho tới tinh thần, tôi rất thoải mái”.

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Chăm sóc cho người cao tuổi tại phòng bệnh.

Với người bệnh lớn tuổi, việc được tập luyện đều đặn, đúng kỹ thuật ngay từ giai đoạn phục hồi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Những liệu pháp chăm sóc kết hợp vận động trị liệu không chỉ giúp cải thiện chức năng vận động, mà còn tạo sự gắn kết, tiếp thêm niềm tin cho người bệnh trong quá trình hồi phục. Không gian chăm sóc ban ngày còn là nơi người cao tuổi được giao lưu, đọc sách, trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, góp phần cải thiện đời sống tinh thần.

Bà Nguyễn Thị Nhã ở phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho rằng, cách chăm sóc ở đây phù hợp với người cao tuổi: “Ở đây họ chăm sóc tận tụy, tôi thấy sức khỏe tôi ngày càng tiến bộ nhiều, khỏe nhiều lắm”.

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Bác sĩ, điều dưỡng tập trung xoa bóp, hỗ trợ người cao tuổi vận động.

Mô hình “Đơn vị chăm sóc người cao tuổi ban ngày” tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng đang từng bước khẳng định hiệu quả. Mô hình này cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, phát triển cơ sở chăm sóc người cao tuổi, thích ứng với quá trình già hóa dân số và bảo đảm chăm sóc toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Bác sĩ CKI Nguyễn Tiến Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng cho biết, bệnh viện tiếp tục mở rộng mô hình này trong thời gian tới: “Bệnh viện có kế hoạch mở rộng đơn vị chăm sóc người cao tuổi ở cơ sở 2 và tiếp đó nâng cao chất lượng, dịch vụ để chăm sóc cho người cao tuổi tốt hơn, để có thể đáp ứng được nguyện vọng hay nhu cầu của xã hội hiện nay”.

Thành Long/VOV-Miền Trung
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