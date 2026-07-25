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Đà Nẵng tổ chức khám lưu động đưa y tế đến tận bản làng vùng cao

Thứ Bảy, 11:45, 25/07/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh nhiều trung tâm y tế miền núi đang thiếu nhân lực, ngành y tế Đà Nẵng vẫn tổ chức các đoàn khám sức khỏe lưu động đến tận thôn, bản. Có nơi 100% người dân được khám ngay tại chỗ, không phải di chuyển đến cơ sở y tế.

Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, thực hiện Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân giai đoạn 2026-2030, ngành y tế tổ chức khám lưu động đến các xã miền núi, người dân không phải tập trung tại cơ sở y tế.

Tại Trung tâm Y tế khu vực Đông Giang, tất cả hơn 700 người thuộc diện ưu tiên  được khám sức khỏe đến nay đều thông qua hình thức lưu động. Tại Trung tâm Y tế khu vực Tiên Phước, có hơn 700 người thuộc diện ưu tiên được khám bằng hình thức này; Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My cũng có hơn 350 người được khám lưu động.

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Chăm sóc sức khỏe trẻ em

Đáng chú ý, đây cũng chính là các đơn vị được Sở Y tế thành phố Đà Nẵng xác định đang thiếu nhân lực, thiếu bác sĩ, trong khi vẫn phải đồng thời đảm nhận khám, chữa bệnh thường xuyên và phòng, chống dịch bệnh. Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị này khẩn trương đề xuất, báo cáo để được điều động, hỗ trợ thêm nhân lực. Cùng với đó, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch riêng, thành lập đoàn khám sức khỏe, khám bệnh miễn phí theo mô hình quân dân y kết hợp cho người dân xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm).

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Nhiều người lớn tuổi khó khăn đi lại được khám sức khỏe ngay tại địa phương

Ông Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, ngành y tế sẽ cố gắng để nơi nào cũng được quan tâm khám sức khỏe đầy đủ trong chương trình khám sức khỏe toàn dân: “Khám sức khỏe theo từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo và các đối tượng khó tiếp cận dịch vụ y tế. Đồng thời, điều phối nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư, sinh phẩm giữa các đơn vị, tăng cường hỗ trợ đối với các Trung tâm Y tế khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa”.

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Hơn 1,5 triệu người dân Đà Nẵng được khám sức khỏe miễn phí

VOV.VN - Chỉ hơn 1 tháng triển khai, hơn 1,5 triệu người dân ở thành phố Đà Nẵng, tương đương hơn một nửa dân số thành phố đã được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, mở ra cơ hội phát hiện sớm bệnh tật cho hàng trăm nghìn người trước nay chưa từng đi khám bệnh.

Long Phi/ VOV - Miền Trung
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