Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân trên VNeID

Song hành với công tác khám bệnh, các Trung tâm y tế cũng triển khai cập nhật thông tin khám bệnh Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID của người dân. Qua đó từng bước hoàn thiện công tác theo dõi, quản lý và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Từ đầu tháng 7 đến nay, hàng ngàn người dân ở thành phố Đà Nẵng đã được mời đi khám sức khỏe miễn phí theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về “Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”. Đến thởi điểm này, các xã phường như Hòa Khánh, Trà Tập, Tam Kỳ, Thanh Khê… đã hoàn thành triển khai tầm soát, khám sức khỏe miễn phí cho nhân dân.

Chăm sóc sức khỏe trẻ em

Bà Nguyễn Thị Ái Liên, ở Tổ 61, phường Thanh Khê bày tỏ, với người cao tuổi, chương trình khám sức khỏe tập trung miễn phí này không chỉ mang đến cơ hội kiểm tra sức khỏe ngay tại nơi cư trú mà còn giảm bớt những trở ngại trong việc đi lại và tiếp cận cơ sở y tế: “Tôi thấy chương trình này rất hữu ích và rất tốt. Vì chúng ta có thể kiểm tra được sức khỏe cho những người lớn tuổi đôi khi họ không đi được, không đến được với bệnh viện. Tôi nghĩ rằng nếu duy trì chương trình này giúp đỡ cho người dân biết được trình trạng sức khỏe của mình”.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt Đà Nẵng khám miễn phí cho người dân

Cả phường Thanh Khê có khoảng 9.000 người thuộc diện được khám sức khỏe miễn phí trong đợt này. Để bảo đảm chất lượng chuyên môn và tiến độ triển khai, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Khê, Trạm Y tế phường và Bệnh viện Phổi thành phố Đà Nẵng phối hợp bố trí nhân lực, tổ chức các bàn khám và điều phối theo từng nội dung. Những trường hợp có chỉ số bất thường được hướng dẫn kiểm tra chuyên sâu tại cơ sở y tế phù hợp. Kết quả thu nhận từ đợt khám không chỉ phục vụ việc đánh giá ban đầu, mà còn là dữ liệu quan trọng cho công tác quản lý sức khỏe lâu dài tại địa bàn.

Các bác sĩ khám sức khỏe cho người dân xã Tam Mỹ, phía nam TP Đà Nẵng

Bác sĩ Đoàn Thị Tình, Phó Giám đốc phụ trách Trạm Y tế phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết: sau khi khám, các thông tin về tình trạng sức khỏe sẽ được đơn vị cập nhật, kiểm soát để làm dữ liệu sức khỏe cho nhân dân sau này: “Sau khi người dân được khám sức khỏe thì trạm y tế vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý, theo dõi sức khỏe theo phân cấp. Phối hợp và tư vấn hướng dẫn sức khỏe ban đầu theo dõi các trường hợp, các yếu tố nguy cơ hoặc các bệnh mãn tính góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe lâu dài cho người dân trên địa bàn phường”.

Trẻ em là đối tượng ưu tiên được khám sức khỏe trước

Các bệnh viện lớn tại Đà Nẵng cũng chủ động phối hợp với các địa phương triển khai khám sức khỏe toàn dân. Bệnh viện Đa khoa Việt - Hàn (Bệnh viện Trung ương Đa khoa Quảng Nam nay thuộc Sở Y tế TP Đà Nẵng) cũng vừa phối hợp UBND các xã phía nam thành phố như Tam Mỹ, Tam Anh, Núi Thành tổ chức các đợt khám sức khỏe cho hàng ngàn người dân nghèo, người cao tuổi khu vực này.

Bác sĩ. TS Phạm Tấn Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt- Hàn cho biết, đơn vị lên kế hoạch khám sức khỏe miễn phí cho người dân 6 xã lân cận từ nay đến hết năm 2026. Việc bác sĩ đến tận nơi, sàng lọc từng trường hợp là cơ hội để đánh giá, làm sạch dữ liệu sức khỏe nhân dân theo tinh thần NQ 72 của Bộ Chính trị: “Mục đích của việc khám này là hàng năm đảm bảo cho 1 người dân được khám sức khỏe miễn phí 1 lần, từ đó nâng cao thể trạng và sức khỏe cho mọi người dân, kể cả những người dân không có điều kiện để di chuyển đến các bệnh viện để khám sức khỏe. Việc khám sức khỏe định kỳ này mới triển khai trên toàn quốc nên kinh nghiệm chưa nhiều và hiệu quả thực tiễn chắc chắc có nhưng mức độ thế nào thì đến cuối năm mới biết được. Nhưng chắc chắn một điều, khi đến tận nơi khám như thế này, những bà con không đi được, những bà con sức khỏe có yếu tố nguy cơ bác sĩ phát hiện, tư vấn và điều trị, phòng ngừa yếu tố nguy cơ thì sẽ hiệu quả hơn rất nhiều trong việc giữ gìn sức khỏe toàn dân”.

Lấy máu tầm soát bệnh người cao tuổi

Ngay sau đợt phát động khám sức khỏe miễn phí toàn dân, ngành Y tế thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát động chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Chiến dịch nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân thông qua việc liên thông dữ liệu khám sức khỏe và khám chữa bệnh trên phạm vi cả nước. Chiến dịch hướng tới mục tiêu mọi người dân đều có Sổ sức khỏe điện tử để phục vụ công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe lâu dài. Tại thành phố Đà Nẵng, chiến dịch này được triển khai ngay sau khi tiến hành các đợt khám sức khỏe miễn phí toàn dân.

Bác sĩ Trương Văn Trình, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, ngành y tế tích hợp theo dõi lịch khám, thông báo trên VNeID của mỗi người dân: “Từ 1/7, thành phố Đà Nẵng đồng loạt triển khai khám sức khỏe sàng lọc miễn phí cho người dân. Số liệu này sẽ được tích hợp trên VNeID của người dân và sẽ được quản lý. Mỗi người dân sau khi đi khám, trong 1 năm sẽ được 1 lần miễn phí. Người dân sau khi đi khám sẽ biết được lịch trình khám sức khỏe và biết được tình trạng bệnh tật của mình ngay trên Sổ sức khỏe trên VNeID đã được quản lý. Như vậy, không chỉ người dân biết được mà ngành y tế cũng quản lý chặt chẽ để đảm bảo người dân được chăm sóc sức khỏe toàn diện, tốt nhất và đảm bảo sự công bằng, mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị”.

** Chỉ hơn 1 tháng triển khai, hơn 1,5 triệu người dân ở thành phố Đà Nẵng, tương đương hơn một nửa dân số thành phố đã được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, mở ra cơ hội phát hiện sớm bệnh tật cho hàng trăm nghìn người trước nay chưa từng đi khám bệnh.

Thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về "một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân", thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần cho toàn bộ người dân, giai đoạn 2026-2030. Chương trình ưu tiên nhóm đối tượng người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân miền núi, hải đảo và trẻ em chưa đến trường.

Lấy máu xét nghiệm đường máu cho người cao tuổi

Để đưa dịch vụ đến tận người dân, ngành y tế thành phố đã huy động 25 bệnh viện, trung tâm y tế phụ trách khám sức khỏe tại 93 xã, phường. Với những trường hợp lớn tuổi, ốm yếu không thể di chuyển hoặc ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngành y tế tổ chức các đoàn khám sức khỏe lưu động đến tận nơi.

Ông Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế thông tin tại họp báo

Ông Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông tin thêm: “Các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục chủ động rà soát năng lực, bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, hóa chất; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật đầy đủ kết quả khám sức khỏe lên hệ thống phần mềm, đảm bảo chất lượng chuyên môn, an toàn cho người dân; tiến độ thực hiện theo kế hoạch”.