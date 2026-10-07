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Học sinh lớp 7 sa sút học tập sau thời gian mê phim người lớn

Thứ Tư, 06:06, 07/10/2026
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VOV.VN - Từ trường hợp học sinh lớp 7 sa sút học tập sau thời gian mê phim người lớn, chuyên gia cảnh báo tác động của nội dung tình dục đến nhận thức trẻ.

Từ học sinh giỏi đến phải rời lớp chọn

Em N. (tên nhân vật đã thay đổi), học sinh lớp 7, vốn có thành tích học tập tốt. Tuy nhiên, sau một thời gian xem phim người lớn và các video ngắn, trong đó có nội dung anime, việc học của em bắt đầu sa sút. Từ một học sinh giỏi, em dần tụt hạng, sau đó phải rời lớp chọn.

ThS Trần Thị Thu Hà, chuyên gia y tế công cộng, cho biết đây là trường hợp bà từng hỗ trợ. Không chỉ sa sút học tập, em còn liên tưởng những vật dụng bình thường trong sinh hoạt với hình ảnh tình dục. “Có khi mẹ thái rau, thái thịt, cái cán bằng gỗ khiến con cũng nghĩ đến bộ phận sinh dục của nam giới. Thực sự cho đến bây giờ ca đó vẫn chưa giải quyết được”, bà Hà chia sẻ.

hoc sinh lop 7 sa sut hoc tap sau thoi gian me phim nguoi lon hinh anh 1
Tuổi dậy thì là giai đoạn trẻ có nhiều thay đổi về tâm sinh lý, trẻ dễ bị thu hút bởi những điều mới lạ. (Ảnh minh họa)

Theo bà Hà, tuổi dậy thì là giai đoạn trẻ có nhiều thay đổi về tâm sinh lý, tò mò về cơ thể, giới tính và tình cảm. Trẻ cũng dễ bị thu hút bởi những điều mới lạ, gây kích thích hoặc khác biệt với những gì từng biết.

Với trường hợp em N., trong thời gian tập trung kinh doanh cửa hàng điện thoại, gia đình chưa có nhiều thời gian theo sát con. Khi công việc ổn định hơn, cha mẹ dành sự quan tâm sát sao mới nhận thấy con đã có nhiều thay đổi. “Chỉ trong vài tháng gia đình ít có điều kiện quan tâm, theo sát, đến khi nhận ra thì con đã thay đổi khá nhiều”, bà Hà kể.

Sự tò mò ban đầu dần chuyển thành việc xem thường xuyên hơn. Khi bạn bè cùng xem và bàn luận về những nội dung này, tâm lý muốn bắt kịp bạn bè càng khiến trẻ khó dừng lại. Thời gian và sự tập trung dành cho học tập cùng những hoạt động thường ngày cũng bị ảnh hưởng.

Khi nội dung trên mạng trở thành “bài học” về giới tính

Theo TS.BS Trần Thị Hồng Thu, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương, các video ngắn và sản phẩm do AI tạo ra có nội dung tình dục xuất hiện ngày càng nhiều, trong khi trẻ có thể dễ dàng tiếp cận. Điều đáng lo là trẻ tiếp xúc với những nội dung này quá sớm, quá thường xuyên, khi chưa đủ kiến thức và sự trưởng thành để đánh giá, kiểm soát tác động.

Bà Thu cho rằng tò mò về cơ thể, giới tính và tình cảm là một phần bình thường trong quá trình phát triển ở tuổi vị thành niên. Vấn đề nảy sinh khi phần lớn “kiến thức” về tình dục của trẻ đến từ những video, phim hoặc nội dung được tạo ra chủ yếu để gây chú ý, giữ chân người xem.

Khi đó, trẻ dễ nhầm lẫn giữa những gì được dàn dựng trên màn hình với đời sống tình dục thực tế. “Đáng lo nhất là khi thuật toán và AI trở thành ‘người giáo dục giới tính’ đầu tiên của trẻ trước cả cha mẹ và nhà trường”, TS.BS Trần Thị Hồng Thu cảnh báo.

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Cách cha mẹ phản ứng khi phát hiện con xem nội dung tình dục có thể ảnh hưởng đến việc trẻ tiếp tục chia sẻ hay chọn giấu kín. (Ảnh minh họa)

Theo chuyên gia, tác động đầu tiên nằm ở nhận thức. Trẻ có thể dần cho rằng những gì xuất hiện thường xuyên trên màn hình cũng là điều phổ biến hoặc được mong đợi trong đời sống thực tế.

Trong khi đó, những yếu tố cốt lõi của một mối quan hệ lành mạnh như sự đồng thuận, tôn trọng ranh giới, trách nhiệm, an toàn, giao tiếp và tình cảm có thể bị xem nhẹ. Thay vào đó, ngoại hình, sự kích thích và hành vi tình dục dễ trở thành trung tâm chú ý.

Cha mẹ cần quan sát sự thay đổi ở con

Theo TS.BS Trần Thị Hồng Thu, cha mẹ không nên dựa vào một dấu hiệu duy nhất để kết luận con đang bị ảnh hưởng bởi nội dung tình dục. Điều cần quan sát là sự thay đổi của trẻ so với trước đây.

Những biểu hiện đáng lưu ý gồm dành ngày càng nhiều thời gian tìm kiếm nội dung tình dục và khó tự dừng lại; thường xuyên thức khuya để xem; giấu màn hình hoặc xóa lịch sử một cách bất thường; mất tập trung học tập; thu mình khỏi những hoạt động từng yêu thích; cáu gắt mạnh khi bị ngắt điện thoại hoặc nhiều lần muốn giảm thời gian sử dụng nhưng không thực hiện được.

Cha mẹ cũng cần chú ý đến những thay đổi trong nhận thức, chẳng hạn trẻ ám ảnh quá mức với ngoại hình hoặc cơ thể, trở nên tự ti rõ rệt, có những quan niệm về tình dục không phù hợp với lứa tuổi, coi nhẹ sự đồng thuận và ranh giới hoặc bắt đầu nhìn các mối quan hệ chủ yếu dưới góc độ tình dục.

Theo bà Thu, cách cha mẹ phản ứng khi phát hiện con xem nội dung tình dục có thể ảnh hưởng đến việc trẻ tiếp tục chia sẻ hay chọn giấu kín.

Cha mẹ có thể bắt đầu bằng việc giúp con hiểu rằng tò mò về tình yêu, cơ thể và tình dục ở tuổi này là điều có thể xảy ra. Khi trò chuyện, cần cho con biết mục đích của cha mẹ là cùng con hiểu vấn đề, đồng thời giải thích rằng nhiều nội dung trên mạng được dàn dựng, đặc biệt là những sản phẩm do AI tạo ra, có thể khiến trẻ hiểu sai về cơ thể, tình dục và các mối quan hệ.

Sau đó, cha mẹ đặt ra những giới hạn cụ thể về thời gian sử dụng, thiết bị, nội dung được tiếp cận và việc dùng điện thoại vào ban đêm.

Chuyên gia nhấn mạnh, với trẻ vị thành niên, kết nối và giới hạn cần đi cùng nhau. Chỉ kết nối mà thiếu giới hạn thì chưa đủ để bảo vệ trẻ; chỉ kiểm soát mà thiếu kết nối lại dễ khiến trẻ giấu kín hành vi. Việc đặt giới hạn cần đi cùng với hỗ trợ để con dần có khả năng tự kiểm soát.

Nguyễn Hà-Linh Thương/VOV.VN
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