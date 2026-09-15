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“Nghiện” video ngắn trên mạng xã hội: Hệ lụy với sức khỏe tinh thần

Thứ Ba, 09:00, 15/09/2026
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VOV.VN - Cùng với xu thế phát triển của mạng xã hội, thể loại video ngắn đang dần được ưa chuộng, nhất là với giới trẻ hiện nay. Thế nhưng điều này làm giảm khả năng tập trung, thậm chí làm suy giảm sức khỏe tinh thần nhưng nhiều người không nhận ra.

Hà Thương/VOV.VN
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