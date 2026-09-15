“Nghiện” video ngắn trên mạng xã hội: Hệ lụy với sức khỏe tinh thần

VOV.VN - Thuật toán liên tục đề xuất video ngắn xấu độc có thể khiến người trẻ sa đà, hình thành thói quen lướt mạng và tiếp xúc ngày càng nhiều nội dung gây sốc.
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VOV.VN - Suy giảm khả năng tập trung, ghi nhớ và kiểm soát hành vi trong cuộc sống là hệ quả của thời đại bùng nổ video ngắn - một trong những “món ăn tinh thần” không thể thiếu đối với nhiều người trẻ.
VOV.VN - Suy giảm khả năng tập trung, ghi nhớ và kiểm soát hành vi trong cuộc sống là hệ quả của thời đại bùng nổ video ngắn - một trong những “món ăn tinh thần” không thể thiếu đối với nhiều người trẻ.
VOV.VN - Nghỉ hè vốn là khoảng thời gian để trẻ em vui chơi, khám phá và phát triển các kỹ năng ngoài lớp học. Thế nhưng, cùng với sự phổ biến của điện thoại thông minh và mạng xã hội, không ít trẻ em hiện nay đang dành hàng giờ mỗi ngày để xem các video ngắn trên các nền tảng trực tuyến.
VOV.VN - Nghỉ hè vốn là khoảng thời gian để trẻ em vui chơi, khám phá và phát triển các kỹ năng ngoài lớp học. Thế nhưng, cùng với sự phổ biến của điện thoại thông minh và mạng xã hội, không ít trẻ em hiện nay đang dành hàng giờ mỗi ngày để xem các video ngắn trên các nền tảng trực tuyến.
VOV.VN - Với tùy chọn giới hạn về 0 phút, YouTube đang mở ra cách kiểm soát việc xem video ngắn Shorts, mặc dù người dùng vẫn có thể dễ dàng bỏ qua cảnh báo.
VOV.VN - Với tùy chọn giới hạn về 0 phút, YouTube đang mở ra cách kiểm soát việc xem video ngắn Shorts, mặc dù người dùng vẫn có thể dễ dàng bỏ qua cảnh báo.