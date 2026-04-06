Hơn 63% người dân khám tầm soát phát hiện vấn đề sức khỏe

Thứ Hai, 18:58, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hưởng ứng Ngày sức khỏe toàn dân 7/4, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khám tầm soát miễn phí tại các trạm y tế vào ngày 5/4 và ghi nhận hơn 63% người tham gia có vấn đề về sức khỏe.

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), ngày 5/4, có 13.799 người tham gia khám tầm soát tại các trạm y tế, trong đó có 8.784 trường hợp (63,7%) được phát hiện có vấn đề sức khỏe cần theo dõi hoặc can thiệp.

Trong số này, 4.206 trường hợp được quản lý, theo dõi tại tuyến y tế cơ sở và 4.578 trường hợp được chỉ định chuyển tuyến để tiếp tục chẩn đoán, điều trị chuyên sâu.

Tầm soát bệnh không lây cho người cao tuổi khó khăn ở phường Đức Nhuận (quận Phú Nhuận cũ). Ảnh: Kim Dung

Sở Y tế TP.HCM cho hay, kết quả này cho thấy hiệu quả rõ rệt của hoạt động tầm soát trong phát hiện sớm bệnh lý ngay tại cộng đồng.

Xét theo nhóm bệnh, bệnh không lây nhiễm chiếm tỷ lệ cao nhất với 7.642 lượt khám; trong đó 3.434 trường hợp cần theo dõi tại trạm y tế và 2.904 trường hợp phải chuyển tuyến.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 khám cho trẻ ở xã Phú Giáo (thuộc tỉnh Bình Dương cũ). Ảnh: BVCC

Ở nhóm tầm soát ung thư, trong 1.180 lượt khám có 341 trường hợp được chỉ định chuyển tuyến. Tầm soát bệnh lý mắt ghi nhận 877 lượt khám, phát hiện 464 trường hợp cần can thiệp chuyên biệt.

Đối với bệnh tim mạch, có 1.079 lượt khám, 86 trường hợp phải chuyển tuyến. Tầm soát phụ khoa thực hiện 839 lượt khám, phát hiện 310 trường hợp cần điều trị chuyên sâu. Ngoài ra, các chuyên khoa như da liễu, tiêu hóa, hô hấp, tâm thần và răng hàm mặt cũng ghi nhận nhiều trường hợp cần theo dõi.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
Chia nhỏ đơn hàng - cách dệt may Thành phố Hồ Chí Minh "thoát hiểm"

Kẹt xe ở Đồng Tháp do người dân từ quê lên Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao

Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn

