Hơn 63% người dân khám tầm soát phát hiện vấn đề sức khỏe

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), ngày 5/4, có 13.799 người tham gia khám tầm soát tại các trạm y tế, trong đó có 8.784 trường hợp (63,7%) được phát hiện có vấn đề sức khỏe cần theo dõi hoặc can thiệp.

Trong số này, 4.206 trường hợp được quản lý, theo dõi tại tuyến y tế cơ sở và 4.578 trường hợp được chỉ định chuyển tuyến để tiếp tục chẩn đoán, điều trị chuyên sâu.

Tầm soát bệnh không lây cho người cao tuổi khó khăn ở phường Đức Nhuận (quận Phú Nhuận cũ). Ảnh: Kim Dung

Sở Y tế TP.HCM cho hay, kết quả này cho thấy hiệu quả rõ rệt của hoạt động tầm soát trong phát hiện sớm bệnh lý ngay tại cộng đồng.

Xét theo nhóm bệnh, bệnh không lây nhiễm chiếm tỷ lệ cao nhất với 7.642 lượt khám; trong đó 3.434 trường hợp cần theo dõi tại trạm y tế và 2.904 trường hợp phải chuyển tuyến.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 khám cho trẻ ở xã Phú Giáo (thuộc tỉnh Bình Dương cũ). Ảnh: BVCC

Ở nhóm tầm soát ung thư, trong 1.180 lượt khám có 341 trường hợp được chỉ định chuyển tuyến. Tầm soát bệnh lý mắt ghi nhận 877 lượt khám, phát hiện 464 trường hợp cần can thiệp chuyên biệt.

Đối với bệnh tim mạch, có 1.079 lượt khám, 86 trường hợp phải chuyển tuyến. Tầm soát phụ khoa thực hiện 839 lượt khám, phát hiện 310 trường hợp cần điều trị chuyên sâu. Ngoài ra, các chuyên khoa như da liễu, tiêu hóa, hô hấp, tâm thần và răng hàm mặt cũng ghi nhận nhiều trường hợp cần theo dõi.