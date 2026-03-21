Chia nhỏ đơn hàng - cách dệt may Thành phố Hồ Chí Minh "thoát hiểm"

Chia nhỏ đơn hàng, giảm rủi ro

Ngày 21/3, tại chương trình Cafe Doanh nhân HUBA lần thứ 87 với chủ đề “Xung đột Trung Đông - Tác động đối với doanh nghiệp”, nhiều chuyên gia nhận định, tình hình căng thẳng không chỉ bó hẹp ở khu vực này mà đã gây hệ lụy toàn cầu. Xung đột đẩy chi phí hàng hải tăng cao, thời gian giao hàng khó xác định và ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nguyên liệu sản xuất, đặc biệt là nhóm hóa dầu.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), các ngành chịu tác động nặng nề nhất bao gồm: linh kiện điện tử, dệt may, da giày, nông - thủy sản, đồ gỗ và nội thất.

Đi sâu vào ngành dệt may, ông Phạm Văn Việt - Tổng Giám đốc Công ty Việt Thắng Jean, Phó Chủ tịch Hội Dệt may Thêu đan TP.HCM cho biết, doanh nghiệp đang chịu "tác động kép". Sức mua tại các thị trường nhập khẩu giảm sút, giá nguyên liệu tăng 8 - 18%, trong khi cước vận tải đội lên mức 4.500 - 5.500 USD/container (tăng hơn gấp đôi, gấp ba so với trước).

Ông Phạm Văn Việt - Tổng Giám đốc Công ty Việt thắng Jean, Phó Chủ tịch Hội Dệt may Thêu đan TP.HCM

Ngành thời trang bán theo mùa nên rủi ro càng lớn, buộc các doanh nghiệp phải xử lý đơn hàng linh hoạt để tránh tồn kho.

“Chúng tôi đã triển khai cho các doanh nghiệp trong hiệp hội tăng cường xuất khẩu vào thị trường ASEAN để giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ và EU. Tuy nhiên, hai thị trường này vẫn chiếm tới 55 - 60% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may, đây là một khó khăn lớn. Chúng tôi phải tìm giải pháp để vượt qua. Đối với ngành dệt may là bán theo mùa, nên trong tình hình này, chúng tôi phải chia nhỏ đơn hàng để xuất, cố gắng không để hàng tồn kho”, ông Phạm Văn Việtsd chia sẻ.

Đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu

Đối mặt với bài toán đứt gãy, các doanh nghiệp xăng dầu, khí đốt tại TP.HCM đang khẩn trương tìm kiếm đối tác mới.

Ông Đinh Khắc Hiểu - Chủ tịch Hiệp hội Khí hóa lỏng TP.HCM, thông tin rằng, việc một số nhà máy khí tại Trung Đông bị thiệt hại đã ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nhiên liệu. Khí gas không chỉ phục vụ đun nấu sinh hoạt mà còn là nhiên liệu thiết yếu cho ngành gốm, sắt thép...

Thời trang xuất khẩu theo mùa nên bị ảnh hưởng nhiều do xung đột ở khu vực Trung Đông

Căng thẳng địa chính trị khiến chi phí logistics tăng 5 - 7 lần, thời gian vận chuyển khó lường. Do đó, nhiều doanh nghiệp đang chuyển hướng nhập khẩu từ Mỹ và Mexico. Ưu tiên hàng đầu lúc này không phải là giá cả, mà là giữ chân khách hàng và duy trì thị trường.

“Trước đây, nguồn cung nhập khẩu khí gas của chúng ta ở Đông Nam Á chủ yếu từ Malaysia và Trung Quốc. Phần lớn còn lại, trên 90%, là từ Trung Đông. Hiện nay, chúng ta chuyển sang tìm nguồn cung ở Hoa Kỳ và một phần ở Úc. Bây giờ, một số doanh nghiệp đã mua được hàng ở Hoa Kỳ và đang trên đường vận chuyển về”, ông Đinh Khắc Hiểu cho hay.

Về bài toán năng lượng nội địa, ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Trưởng phòng Quản lý Năng lượng (Sở Công Thương TP.HCM) khẳng định, thành phố cơ bản đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu ít nhất đến đầu tháng 5/2026.

Doanh nghiệp trao đổi về giải pháp giảm tác động do ảnh hưởng xung đột ở Trung Đông

Điều này góp phần giảm bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn thị trường, ổn định tâm lý trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới biến động gây áp lực lên chi phí sản xuất và chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Kinh nghiệm từ đợt khủng hoảng năm 2022 đã giúp cơ quan quản lý chủ động hơn trong công tác điều hành. Thay vì điều chỉnh giá theo chu kỳ 7 ngày/lần như trước, nay cơ chế mới linh hoạt hơn, giúp hạn chế điều chỉnh liên tục và duy trì thị trường vận hành ổn định, tránh đứt gãy nguồn cung

“Trước sự biến động giá xăng dầu quá lớn, ngày 19/3, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 55 sửa đổi Nghị quyết 36, cho phép khi giá xăng dầu tăng từ 15% trở lên thì mới điều hành tăng, và khi giảm 10% thì điều hành xuống”, ông Nguyễn Khắc Hiếu thông tin.